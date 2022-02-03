https://tr.sputniknews.com/20220203/tahliye-edildikten-sonra-elektronik-kelepce-takilan-mithat-topal-icin-yakalama-karari-cikarildi-1053439846.html

Tahliye edildikten sonra elektronik kelepçe takılan Mithat Topal için yakalama kararı çıkarıldı

Tahliye edildikten sonra elektronik kelepçe takılan Mithat Topal için yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Şişli'de boşanma aşamasında olduğu Şilan Topal'ı kaçıran ve yargılandığı davada tahliye edilen Mithat Topal'ın tahliyesine ilişkin itirazı kabul eden... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T18:36+0300

2022-02-03T18:36+0300

2022-02-03T18:45+0300

türkiye

yakalama kararı

şilan topal

kadına şiddet

boşanma

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Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı 8 Eylül 2021 tarihinde zorla kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği öne sürülen Maksut Yıldız, Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandıkları davada tahliye edildi.Tahliye kararının ardından İstanbul 13. Aile Ceza Mahkemesi, tahliye edilen sanığın benzer davranışlarda bulunmaması için 3 ay süreyle sanığa elektronik kelepçe takılmasına karar verdi.Tedbir kararı kapsamında, cezaevinden çıkan Mithat Topal'a polis ekiplerince elektronik kelepçe takıldı.. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahliye kararına itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme, tahliyeye ilişkin itirazı kabul ederek sanık hakkında yakalama kararı çıkardı.

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yakalama kararı, şilan topal, kadına şiddet, boşanma