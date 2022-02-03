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https://tr.sputniknews.com/20220203/tahliye-edildikten-sonra-elektronik-kelepce-takilan-mithat-topal-icin-yakalama-karari-cikarildi-1053439846.html
Tahliye edildikten sonra elektronik kelepçe takılan Mithat Topal için yakalama kararı çıkarıldı
Tahliye edildikten sonra elektronik kelepçe takılan Mithat Topal için yakalama kararı çıkarıldı
İstanbul Şişli'de boşanma aşamasında olduğu Şilan Topal'ı kaçıran ve yargılandığı davada tahliye edilen Mithat Topal'ın tahliyesine ilişkin itirazı kabul eden... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T18:36+0300
2022-02-03T18:45+0300
türkiye
yakalama kararı
şilan topal
kadına şiddet
boşanma
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Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı 8 Eylül 2021 tarihinde zorla kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği öne sürülen Maksut Yıldız, Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandıkları davada tahliye edildi.Tahliye kararının ardından İstanbul 13. Aile Ceza Mahkemesi, tahliye edilen sanığın benzer davranışlarda bulunmaması için 3 ay süreyle sanığa elektronik kelepçe takılmasına karar verdi.Tedbir kararı kapsamında, cezaevinden çıkan Mithat Topal'a polis ekiplerince elektronik kelepçe takıldı.. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahliye kararına itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme, tahliyeye ilişkin itirazı kabul ederek sanık hakkında yakalama kararı çıkardı.
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yakalama kararı, şilan topal, kadına şiddet, boşanma

Tahliye edildikten sonra elektronik kelepçe takılan Mithat Topal için yakalama kararı çıkarıldı

18:36 03.02.2022 (güncellendi: 18:45 03.02.2022)
© DHAMithat Topal
Mithat Topal - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© DHA
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İstanbul Şişli'de boşanma aşamasında olduğu Şilan Topal'ı kaçıran ve yargılandığı davada tahliye edilen Mithat Topal'ın tahliyesine ilişkin itirazı kabul eden mahkeme, sanık hakkında yakalama kararı çıkardı.
Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı 8 Eylül 2021 tarihinde zorla kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği öne sürülen Maksut Yıldız, Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandıkları davada tahliye edildi.
Tahliye kararının ardından İstanbul 13. Aile Ceza Mahkemesi, tahliye edilen sanığın benzer davranışlarda bulunmaması için 3 ay süreyle sanığa elektronik kelepçe takılmasına karar verdi.
Tedbir kararı kapsamında, cezaevinden çıkan Mithat Topal'a polis ekiplerince elektronik kelepçe takıldı..
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahliye kararına itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme, tahliyeye ilişkin itirazı kabul ederek sanık hakkında yakalama kararı çıkardı.
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