https://tr.sputniknews.com/20220203/tiktok-fenomeni-luca-pisciotto-uvey-babasi-tarafindan-olduruldu-1053429842.html

TikTok fenomeni Luca Pisciotto, üvey babası tarafından öldürüldü

TikTok fenomeni Luca Pisciotto, üvey babası tarafından öldürüldü

1.6 milyon takipçili Tik Tok yıldızı Luca Pisciotto annesini korumaya çalışırken üvey babası tarafından öldürüldü. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T14:39+0300

2022-02-03T14:39+0300

2022-02-03T14:40+0300

yaşam

tiktok

cinayet

sosyal medya

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Belçika'nın Liege kentindeki Jupille semtinde annesini korumaya çalışan ünlü TikTok fenomeni Luca Pisciotto, üvey babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Üvey babanın, genç fenomenin annesini boğmaya çalıştığı öğrenildi.22 yaşındaki fenomeni öldüren kişinin adının Pietro R. olduğu öğrenildi. Luca'ya sağlık yardımı geç gelirken üvey babası da kaçtı.Daha önce de şiddet eylemleri bulunan Pietro R. için tüm ülkede arama emri çıkarıldı.Luca son dönemde TikTok'ta popüler olmuş ve 1.6 milyon takipçiye ulaşmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220202/tiktokta-yeni-cilt-bakimi-trendi-slugging-1053383469.html

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tiktok, cinayet, sosyal medya