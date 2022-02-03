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TikTok fenomeni Luca Pisciotto, üvey babası tarafından öldürüldü
TikTok fenomeni Luca Pisciotto, üvey babası tarafından öldürüldü
1.6 milyon takipçili Tik Tok yıldızı Luca Pisciotto annesini korumaya çalışırken üvey babası tarafından öldürüldü. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T14:39+0300
2022-02-03T14:40+0300
yaşam
tiktok
cinayet
sosyal medya
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Belçika'nın Liege kentindeki Jupille semtinde annesini korumaya çalışan ünlü TikTok fenomeni Luca Pisciotto, üvey babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Üvey babanın, genç fenomenin annesini boğmaya çalıştığı öğrenildi.22 yaşındaki fenomeni öldüren kişinin adının Pietro R. olduğu öğrenildi. Luca'ya sağlık yardımı geç gelirken üvey babası da kaçtı.Daha önce de şiddet eylemleri bulunan Pietro R. için tüm ülkede arama emri çıkarıldı.Luca son dönemde TikTok'ta popüler olmuş ve 1.6 milyon takipçiye ulaşmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220202/tiktokta-yeni-cilt-bakimi-trendi-slugging-1053383469.html
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tiktok, cinayet, sosyal medya

TikTok fenomeni Luca Pisciotto, üvey babası tarafından öldürüldü

14:39 03.02.2022 (güncellendi: 14:40 03.02.2022)
© Fotoğraf : TiktokTiktok fenomeni Luca Pisciotto, üvey babası tarafından öldürüldü
Tiktok fenomeni Luca Pisciotto, üvey babası tarafından öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© Fotoğraf : Tiktok
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1.6 milyon takipçili Tik Tok yıldızı Luca Pisciotto annesini korumaya çalışırken üvey babası tarafından öldürüldü.
Belçika'nın Liege kentindeki Jupille semtinde annesini korumaya çalışan ünlü TikTok fenomeni Luca Pisciotto, üvey babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Üvey babanın, genç fenomenin annesini boğmaya çalıştığı öğrenildi.
22 yaşındaki fenomeni öldüren kişinin adının Pietro R. olduğu öğrenildi. Luca'ya sağlık yardımı geç gelirken üvey babası da kaçtı.
Daha önce de şiddet eylemleri bulunan Pietro R. için tüm ülkede arama emri çıkarıldı.
Luca son dönemde TikTok'ta popüler olmuş ve 1.6 milyon takipçiye ulaşmıştı.
Cilt bakımı trendi slugging - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
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