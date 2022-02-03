https://tr.sputniknews.com/20220203/tpao-turkali-1-tespit-kuyusunun-tum-testleri-basariyla-tamamlandi-1053438031.html

TPAO: Türkali-1 tespit kuyusunun tüm testleri başarıyla tamamlandı

TPAO: Türkali-1 tespit kuyusunun tüm testleri başarıyla tamamlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1 tespit kuyusunda tüm akış testlerinin başarıyla... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T17:50+0300

2022-02-03T17:50+0300

2022-02-03T18:16+0300

türkiye

türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)

türkali-2

karadeniz

sakarya

gaz

melih han bilgin

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası’ndaki Türkali-1 tespit kuyusunda, ikinci rezervuar seviyesinde (R1) gerçekleştirdiği kuyu akış testini başarıyla tamamladı.'Günlük 620 bin metreküp doğalgaz akışı sağlandı'Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, test edilen seviyede günlük 620 bin metreküp doğalgaz akışı sağlandı.Paylaşımda görüşlerine yer verilen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Proje kapsamında planlanan tüm akış testleri başarıyla tamamlanmıştır. Sonuçlar sahanın potansiyelini anlamamız açısından önemli bilgiler sunmuştur" ifadelerini kullandı.Açıklamada, sahada bulunan kuyu akış testlerinin iki tespit kuyusunda ve beş farklı rezervuar aralığında gerçekleştirildiği kaydedildi.Türkali-1 ultra derin deniz tespit kuyusunda 2 bin 143 metre su derinliğinde 3 bin 920 metre derinliğe ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "Türkali-1 Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih sondaj gemisi tarafından açılan ilk tespit kuyusu olma özelliği taşıyor" bilgisi paylaşıldı.

türkiye

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türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), türkali-2, karadeniz, sakarya, gaz, melih han bilgin