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TPAO: Türkali-1 tespit kuyusunun tüm testleri başarıyla tamamlandı
TPAO: Türkali-1 tespit kuyusunun tüm testleri başarıyla tamamlandı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1 tespit kuyusunda tüm akış testlerinin başarıyla... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T17:50+0300
2022-02-03T18:16+0300
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türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası’ndaki Türkali-1 tespit kuyusunda, ikinci rezervuar seviyesinde (R1) gerçekleştirdiği kuyu akış testini başarıyla tamamladı.'Günlük 620 bin metreküp doğalgaz akışı sağlandı'Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, test edilen seviyede günlük 620 bin metreküp doğalgaz akışı sağlandı.Paylaşımda görüşlerine yer verilen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Proje kapsamında planlanan tüm akış testleri başarıyla tamamlanmıştır. Sonuçlar sahanın potansiyelini anlamamız açısından önemli bilgiler sunmuştur" ifadelerini kullandı.Açıklamada, sahada bulunan kuyu akış testlerinin iki tespit kuyusunda ve beş farklı rezervuar aralığında gerçekleştirildiği kaydedildi.Türkali-1 ultra derin deniz tespit kuyusunda 2 bin 143 metre su derinliğinde 3 bin 920 metre derinliğe ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "Türkali-1 Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih sondaj gemisi tarafından açılan ilk tespit kuyusu olma özelliği taşıyor" bilgisi paylaşıldı.
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türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), türkali-2, karadeniz, sakarya, gaz, melih han bilgin

TPAO: Türkali-1 tespit kuyusunun tüm testleri başarıyla tamamlandı

17:50 03.02.2022 (güncellendi: 18:16 03.02.2022)
© AA / Celal GüneşFatih sondaj gemisi
Fatih sondaj gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA / Celal Güneş
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1 tespit kuyusunda tüm akış testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası’ndaki Türkali-1 tespit kuyusunda, ikinci rezervuar seviyesinde (R1) gerçekleştirdiği kuyu akış testini başarıyla tamamladı.

'Günlük 620 bin metreküp doğalgaz akışı sağlandı'

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, test edilen seviyede günlük 620 bin metreküp doğalgaz akışı sağlandı.
Paylaşımda görüşlerine yer verilen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Proje kapsamında planlanan tüm akış testleri başarıyla tamamlanmıştır. Sonuçlar sahanın potansiyelini anlamamız açısından önemli bilgiler sunmuştur" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, sahada bulunan kuyu akış testlerinin iki tespit kuyusunda ve beş farklı rezervuar aralığında gerçekleştirildiği kaydedildi.
Türkali-1 ultra derin deniz tespit kuyusunda 2 bin 143 metre su derinliğinde 3 bin 920 metre derinliğe ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "Türkali-1 Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih sondaj gemisi tarafından açılan ilk tespit kuyusu olma özelliği taşıyor" bilgisi paylaşıldı.
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