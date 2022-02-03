Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220203/tuik-yillik-enflasyon-yuzde-4569-oldu-1053416297.html
TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 48.69 oldu
TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 48.69 oldu
TÜİK verilerine göre, Ocak ayında enflasyon yüzde 11.10, yıllık ise 48.69 olarak gerçekleşti. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T10:02+0300
2022-02-03T10:02+0300
2022-02-03T10:13+0300
tüik
ekonomi
enflasyon
tüfe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1044556746_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4397a62db098c133a2b05493361cff6c.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı.Buna göre, Ocak ayında tüketici fiyatları endeksi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,69 arttı. Böylelikle enflasyonda Aralık ayında görülen 19 yılın zirve seviyesi yenilenmiş oldu.Tüketici fiyatları (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 artış gösterdi. Aralık ayında yüzde 36.08 olan yıllık enflasyon yüzde 48.69'a yükseldi.Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 10,45 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 93,53'e çıktı.Yıllık çekirdek TÜFE yüzde 39,45 olarak gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20220203/enag-yillik-enflasyon-yuzde-11487-oldu-1053416267.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1044556746_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_415a8d1738ae83b085cd228c7cb305e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tüik, enflasyon, tüfe
TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 48.69 oldu 10:02 03.02.2022 (güncellendi: 10:13 03.02.2022)
TÜİK verilerine göre, Ocak ayında enflasyon yüzde 11.10, yıllık ise 48.69 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre, Ocak ayında tüketici fiyatları endeksi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,69 arttı. Böylelikle enflasyonda Aralık ayında görülen 19 yılın zirve seviyesi yenilenmiş oldu.
Tüketici fiyatları (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 artış gösterdi. Aralık ayında yüzde 36.08 olan yıllık enflasyon yüzde 48.69'a yükseldi.
Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 10,45 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 93,53'e çıktı.
Yıllık çekirdek TÜFE yüzde 39,45 olarak gerçekleşti.