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TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 48.69 oldu
TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 48.69 oldu
TÜİK verilerine göre, Ocak ayında enflasyon yüzde 11.10, yıllık ise 48.69 olarak gerçekleşti. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T10:02+0300
2022-02-03T10:13+0300
tüik
ekonomi
enflasyon
tüfe
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı.Buna göre, Ocak ayında tüketici fiyatları endeksi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,69 arttı. Böylelikle enflasyonda Aralık ayında görülen 19 yılın zirve seviyesi yenilenmiş oldu.Tüketici fiyatları (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 artış gösterdi. Aralık ayında yüzde 36.08 olan yıllık enflasyon yüzde 48.69'a yükseldi.Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 10,45 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 93,53'e çıktı.Yıllık çekirdek TÜFE yüzde 39,45 olarak gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20220203/enag-yillik-enflasyon-yuzde-11487-oldu-1053416267.html
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tüik, enflasyon, tüfe

TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 48.69 oldu

10:02 03.02.2022 (güncellendi: 10:13 03.02.2022)
© AATüketici / Alışveriş
Tüketici / Alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
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TÜİK verilerine göre, Ocak ayında enflasyon yüzde 11.10, yıllık ise 48.69 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre, Ocak ayında tüketici fiyatları endeksi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,69 arttı. Böylelikle enflasyonda Aralık ayında görülen 19 yılın zirve seviyesi yenilenmiş oldu.
Tüketici fiyatları (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 artış gösterdi. Aralık ayında yüzde 36.08 olan yıllık enflasyon yüzde 48.69'a yükseldi.
Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 10,45 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 93,53'e çıktı.
Yıllık çekirdek TÜFE yüzde 39,45 olarak gerçekleşti.
Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
EKONOMİ
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 114.87
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