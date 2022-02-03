https://tr.sputniknews.com/20220203/tuik-yillik-enflasyon-yuzde-4569-oldu-1053416297.html

TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 48.69 oldu

TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 48.69 oldu

TÜİK verilerine göre, Ocak ayında enflasyon yüzde 11.10, yıllık ise 48.69 olarak gerçekleşti. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T10:02+0300

2022-02-03T10:02+0300

2022-02-03T10:13+0300

tüik

ekonomi

enflasyon

tüfe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1044556746_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4397a62db098c133a2b05493361cff6c.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı.Buna göre, Ocak ayında tüketici fiyatları endeksi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,69 arttı. Böylelikle enflasyonda Aralık ayında görülen 19 yılın zirve seviyesi yenilenmiş oldu.Tüketici fiyatları (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 artış gösterdi. Aralık ayında yüzde 36.08 olan yıllık enflasyon yüzde 48.69'a yükseldi.Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 10,45 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 93,53'e çıktı.Yıllık çekirdek TÜFE yüzde 39,45 olarak gerçekleşti.

https://tr.sputniknews.com/20220203/enag-yillik-enflasyon-yuzde-11487-oldu-1053416267.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tüik, enflasyon, tüfe