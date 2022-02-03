https://tr.sputniknews.com/20220203/turk-balikcidan-teknesini-taciz-eden-yunan-sahil-guvenligine-tepki-hicbir-sey-yapamazsiniz--1053423730.html
Türk balıkçıdan, teknesini taciz eden Yunan sahil güvenliğine tepki: Hiçbir şey yapamazsınız
Türk balıkçıdan, teknesini taciz eden Yunan sahil güvenliğine tepki: Hiçbir şey yapamazsınız
Türk balıkçı ile Yunan sahil güvenlik güçleri arasında Gökçeada açıklarında tartışma yaşandı. Balıkçı "Burası uluslararası. Hiçbir şey yapamazsınız. Siz... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T12:42+0300
2022-02-03T12:42+0300
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Uluslararası sularda avlanan amatör balıkçı teknesini taciz eden Yunan sahil güvenlik ekipleri ile Türk balıkçı arasında gerginlik yaşandı.O anları kayda alan Türk balıkçılar, kendilerine Yunan ekipler tarafından bölgeyi terk etmeleri gerektiğinin söylendiğini aktardı.'Gel de müdahale et'Görüntülerde Yunan sularında olduklarının söylenmesine sert tepki gösteren balıkçının, "Burası uluslararası. Hiçbir şey yapamazsınız. Siz kimsiniz? Birazdan kaçarsınız zaten. Hainsiniz. Gel de müdahale et bakalım. Ben kimseden korkmuyorum" dediği duyuluyor.'Her gün aynısını yapıyorlar'YouTube'da "İlker Reis" isimli sayfadan da paylaşılan videonun devamında, Yunan sahil güvenlik güçlerinin bölgeden uzaklaştığı görülüyor.Balıkçı ise "Her gün aynısını yapıyorlar. Biz buralardan gidersek meydan bunlara kalacak. Kaçmayacağız, buradayız" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210914/bodrum-aciklarinda-turk-karasularina-itilen-19-gocmen-kurtarildi-1048903097.html
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türkiye, yunan, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, sahil güvenlik, balıkçı, gökçeada, taciz, deniz
Türk balıkçıdan, teknesini taciz eden Yunan sahil güvenliğine tepki: Hiçbir şey yapamazsınız
Türk balıkçı ile Yunan sahil güvenlik güçleri arasında Gökçeada açıklarında tartışma yaşandı. Balıkçı "Burası uluslararası. Hiçbir şey yapamazsınız. Siz kimsiniz? Birazdan kaçarsınız zaten" dedi.
Uluslararası sularda avlanan amatör balıkçı teknesini taciz eden Yunan sahil güvenlik ekipleri ile Türk balıkçı arasında gerginlik yaşandı.
O anları kayda alan Türk balıkçılar, kendilerine Yunan ekipler tarafından bölgeyi terk etmeleri gerektiğinin söylendiğini aktardı.
'Gel de müdahale et'
Görüntülerde Yunan sularında olduklarının söylenmesine sert tepki gösteren balıkçının, "Burası uluslararası. Hiçbir şey yapamazsınız. Siz kimsiniz? Birazdan kaçarsınız zaten. Hainsiniz. Gel de müdahale et bakalım. Ben kimseden korkmuyorum" dediği duyuluyor.
'Her gün aynısını yapıyorlar'
YouTube'da "İlker Reis" isimli sayfadan da paylaşılan videonun devamında, Yunan sahil güvenlik güçlerinin bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
Balıkçı ise "Her gün aynısını yapıyorlar. Biz buralardan gidersek meydan bunlara kalacak. Kaçmayacağız, buradayız" ifadelerini kullandı.