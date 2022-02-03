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Türkiye ile Ermenistan temsilcileri arasındaki ikinci görüşme 24 Şubat'ta yapılacak
Türkiye ile Ermenistan temsilcileri arasındaki ikinci görüşme 24 Şubat'ta yapılacak
Türkiye ile Ermenistan özel temsilcileri arasındaki normalleşme görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T19:58+0300
2022-02-03T19:58+0300
2022-02-03T20:01+0300
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normalleşme
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan’da arasında devam eden normalleşeme süreciyle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220202/flyonein-ucagi-ermenistandan-istanbula-ilk-ucus-icin-erivandan-havalandi-1053395388.html
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Türkiye ile Ermenistan temsilcileri arasındaki ikinci görüşme 24 Şubat'ta yapılacak 19:58 03.02.2022 (güncellendi: 20:01 03.02.2022) Abone ol
Türkiye ile Ermenistan özel temsilcileri arasındaki normalleşme görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan’da arasında devam eden normalleşeme süreciyle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında, iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir.