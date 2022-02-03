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https://tr.sputniknews.com/20220203/turkiye-ile-ermenistan-arasindaki-normallesme-gorusmelerinin-ikincisi-24-subatta-yapilacak-1053443035.html
Türkiye ile Ermenistan temsilcileri arasındaki ikinci görüşme 24 Şubat'ta yapılacak
Türkiye ile Ermenistan temsilcileri arasındaki ikinci görüşme 24 Şubat'ta yapılacak
Türkiye ile Ermenistan özel temsilcileri arasındaki normalleşme görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ermenistan
türkiye
normalleşme
temsilci
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan’da arasında devam eden normalleşeme süreciyle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220202/flyonein-ucagi-ermenistandan-istanbula-ilk-ucus-icin-erivandan-havalandi-1053395388.html
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türkiye, ermenistan, normalleşme, temsilci

Türkiye ile Ermenistan temsilcileri arasındaki ikinci görüşme 24 Şubat'ta yapılacak

19:58 03.02.2022 (güncellendi: 20:01 03.02.2022)
© AATürkiye - Ermenistan
Türkiye - Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
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Türkiye ile Ermenistan özel temsilcileri arasındaki normalleşme görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan’da arasında devam eden normalleşeme süreciyle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında, iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir.
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