https://tr.sputniknews.com/20220203/turkiye-ile-ermenistan-arasindaki-normallesme-gorusmelerinin-ikincisi-24-subatta-yapilacak-1053443035.html

Türkiye ile Ermenistan temsilcileri arasındaki ikinci görüşme 24 Şubat'ta yapılacak

Türkiye ile Ermenistan temsilcileri arasındaki ikinci görüşme 24 Şubat'ta yapılacak

Türkiye ile Ermenistan özel temsilcileri arasındaki normalleşme görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T19:58+0300

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türkiye

ermenistan

türkiye

normalleşme

temsilci

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan’da arasında devam eden normalleşeme süreciyle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220202/flyonein-ucagi-ermenistandan-istanbula-ilk-ucus-icin-erivandan-havalandi-1053395388.html

ermenistan

türkiye

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türkiye, ermenistan, normalleşme, temsilci