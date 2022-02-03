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https://tr.sputniknews.com/20220203/turkiyede-gunluk-vaka-sayisi-107-bin-530-oldu-233-kisi-hayatini-kaybetti-1053442202.html
Türkiye'de günlük vaka sayısı 107 bin 530 olarak tespit edildi, 233 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de günlük vaka sayısı 107 bin 530 olarak tespit edildi, 233 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin 3 Şubat 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre 107 bin 530 yeni vaka tespit edildi, 233 kişi yaşamını yitirdi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T19:23+0300
2022-02-03T19:32+0300
vaka
vaka sayısı
koronavirüs
fahrettin koca
son dakika
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Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 107 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son duruma ilişkin "Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise, İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız" paylaşımında bulundu.
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vaka, vaka sayısı, fahrettin koca, son dakika

Türkiye'de günlük vaka sayısı 107 bin 530 olarak tespit edildi, 233 kişi hayatını kaybetti

19:23 03.02.2022 (güncellendi: 19:32 03.02.2022)
© AATürkiye vaka, koronavirüs
Türkiye vaka, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
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Türkiye'nin 3 Şubat 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre 107 bin 530 yeni vaka tespit edildi, 233 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 107 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son duruma ilişkin "Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise, İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız" paylaşımında bulundu.
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