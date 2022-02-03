Türkiye'de günlük vaka sayısı 107 bin 530 olarak tespit edildi, 233 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 107 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son duruma ilişkin "Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise, İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız" paylaşımında bulundu.
Türkiye'nin 3 Şubat 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre 107 bin 530 yeni vaka tespit edildi, 233 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 107 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son duruma ilişkin "Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise, İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız" paylaşımında bulundu.
Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise, İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız. pic.twitter.com/sCocESeCqa