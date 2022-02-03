https://tr.sputniknews.com/20220203/turkiyede-gunluk-vaka-sayisi-107-bin-530-oldu-233-kisi-hayatini-kaybetti-1053442202.html

Türkiye'de günlük vaka sayısı 107 bin 530 olarak tespit edildi, 233 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de günlük vaka sayısı 107 bin 530 olarak tespit edildi, 233 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin 3 Şubat 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre 107 bin 530 yeni vaka tespit edildi, 233 kişi yaşamını yitirdi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T19:23+0300

2022-02-03T19:23+0300

2022-02-03T19:32+0300

vaka

vaka sayısı

koronavirüs

fahrettin koca

son dakika

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Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 107 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son duruma ilişkin "Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise, İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız" paylaşımında bulundu.

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vaka, vaka sayısı, fahrettin koca, son dakika