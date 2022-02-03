https://tr.sputniknews.com/20220203/turkiyede-ilk-kez-ayni-anda-kalp-ve-bobrek-nakli-yapilan-hasta-oldu-1053420772.html

Türkiye'de ilk kez aynı anda kalp ve böbrek nakli yapılan hasta öldü

Türkiye'de ilk kez aynı anda kalp ve böbrek nakli yapılan hasta öldü

Türkiye'de ilk kez 13 yıl önce aynı anda kalp ve böbrek nakli gerçekleştirilen 47 yaşındaki Mehmet Ali Güler, koronavirüs kaynaklı çoklu organ yetmezliğinden... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T11:54+0300

2022-02-03T11:54+0300

2022-02-03T11:59+0300

organ nakli

türkiye

türkiye

kalp

koronavirüs

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Antalya'da 2009 yılında kalp yetmezliği teşhisi koyulan ve tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kaldığı 7 ayda 3 kez kalbi duran Mehmet Ali Güler'in böbrekleri de iflas etti. Doktorlar, Güler'e kalp ve böbrek nakli yapılmasına karar verdi. Kararın ardından Konya'da meydana gelen trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki Bekir Harmankaya'nın kalbi ve böbreği ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi.Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde, Türkiye'nin aynı anda ilk kalp ve böbrek naklini gerçekleştirmek için 2 ekip kuruldu. Prof. Dr. Ömer Bayezid başkanlığındaki 17 kişilik ekip, önce kalp naklini gerçekleştirdi. Hastanın fonksiyonları normale dönünce de 8 kişiden oluşan diğer ekip, böbrek naklini yaptı.Donörün adını oğluna vermiştiNakilden sonra hastanede 3 ay daha tedavi gören Mehmet Ali Güler, taburcu edildi. Kısa sürede sağlığına kavuşup bir süre sonra ikinci kez baba olma mutluluğu yaşayan Güler, 2010 yılında dünyaya gelen ikinci oğluna, kalbi ve böbreği nakledilen Bekir Harmankaya'nın adını verdi. 45 gün önce koronavirüs teşhisiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Güler, dünhayatını kaybetti. Yakınları, Güler'in koronavirüsü yendiğini ancak hastalığın neden olduğu çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220121/domuzdan-insana-ilk-basarili-bobrek-nakli-yapildi-1052968514.html

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organ nakli, türkiye, kalp, koronavirüs