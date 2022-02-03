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Türkiye'nin ilk metaverse ajansı ofisini metaverse'e taşıdı
Türkiye'nin ilk metaverse ajansı ofisini metaverse'e taşıdı
STANDBY ME, tüm ofis süreçlerini tamamıyla metaverse’e taşıdı. Ajans artık toplantı ve 'happy hour'larını kendi metaverse’ünde gerçekleştirecek. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T16:42+0300
2022-02-03T16:49+0300
metaverse
yaşam
taşınma
ofis
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2021'in kasım ayında Türkiye’nin ilk metaverse ajansı olduklarını duyuran STANDBY ME artık tüm ofis süreçlerini kendi metaverse’ü üzerinden yöneteceğini duyurdu. Ajans tüm toplantılarını, markalar ile olan süreçlerini, ekip sohbetlerini ve en önemlisi 'happy hour'larını kendi metaverse ofisinde gerçekleştirecek.Marketing Türkiye'nin haberine göre ajans başkanı Can Yurdakul, “Dönüşüme ilk olarak kendimizden başlıyoruz! Ofisimizi, internet sitemizi, çalışma materyallerimizi Metaverse’e taşıdık ve müşterilerimizin de deneyimlemesini sağladık” sözleri ile pazarlama ve iletişimdeki hikâyelerin izlenmekten yaşanmaya, anlatmaktan tasarlanmaya dönüşeceği süreçte Metaverse &amp; Multiverse evrenleri için yaratıcı, ekonomik, ekolojik projeler üretmek ve pazarlama dünyasının dönüşümüne öncülük etmek için kendi metaverse altyapısına sahip olmalarının hayati bir önem taşıdığını da iletti.Ajans internet sitesini de metaverse’e linkleyen STANDBY ME, aynı zamanda uçtan uca tüm süreç yönetimini merkeziyetsiz bir altyapıya taşıyan dünyanın ilk ajansı oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220127/is-bankasi-reklamlari-metaversete-robloxa-turkiyeden-reklam-veren-ilk-banka-oldu-1053188693.html
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metaverse, taşınma, ofis, türkiye

Türkiye'nin ilk metaverse ajansı ofisini metaverse'e taşıdı

16:42 03.02.2022 (güncellendi: 16:49 03.02.2022)
© STANDBY ME Standby Me, Türkiye’nin ilk metaverse ajansı
Standby Me, Türkiye’nin ilk metaverse ajansı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© STANDBY ME
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STANDBY ME, tüm ofis süreçlerini tamamıyla metaverse’e taşıdı. Ajans artık toplantı ve 'happy hour'larını kendi metaverse’ünde gerçekleştirecek.
2021'in kasım ayında Türkiye’nin ilk metaverse ajansı olduklarını duyuran STANDBY ME artık tüm ofis süreçlerini kendi metaverse’ü üzerinden yöneteceğini duyurdu. Ajans tüm toplantılarını, markalar ile olan süreçlerini, ekip sohbetlerini ve en önemlisi 'happy hour'larını kendi metaverse ofisinde gerçekleştirecek.
Marketing Türkiye'nin haberine göre ajans başkanı Can Yurdakul, “Dönüşüme ilk olarak kendimizden başlıyoruz! Ofisimizi, internet sitemizi, çalışma materyallerimizi Metaverse’e taşıdık ve müşterilerimizin de deneyimlemesini sağladık” sözleri ile pazarlama ve iletişimdeki hikâyelerin izlenmekten yaşanmaya, anlatmaktan tasarlanmaya dönüşeceği süreçte Metaverse & Multiverse evrenleri için yaratıcı, ekonomik, ekolojik projeler üretmek ve pazarlama dünyasının dönüşümüne öncülük etmek için kendi metaverse altyapısına sahip olmalarının hayati bir önem taşıdığını da iletti.
Ajans internet sitesini de metaverse’e linkleyen STANDBY ME, aynı zamanda uçtan uca tüm süreç yönetimini merkeziyetsiz bir altyapıya taşıyan dünyanın ilk ajansı oldu.
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