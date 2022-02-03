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Ucuz iPhone SE 2022'nin fiyatı sızdı
Ucuz iPhone SE 2022'nin fiyatı sızdı
Apple'ın ucuz modeli iPhone SE'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre cihazın ekranları üretiliyor. Daha sonra montaja geçilecek ve baharda yeni... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T10:05+0300
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iphone se
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Henüz adı belli olmayan iPhone SE 2022'nin fiyatına ilişkin bir iddia ortaya atıldı. NTV'nin haberine göre Apple'ın ucuz telefonu olarak bilinen iPhone SE'nin yeni modelinin tarihi ortaya çıkıyor. Apple'ın ilk olarak iPhone 11 kasasıyla yeni bir iPhone SE tasarlayacağı düşünülüyordu. Cihazın adı da henüz belli olmadı. Seçenekler arasında iPhone SE 3, iPhone SE 2022 ya da iPhone SE Plus bulunuyor. 5G özellikli olacağı belirtilen cihazın 300 dolar etikete sahip olacağı aktarıldı. Türkiye'de son kurlara göre 4000 lira civarına denk geliyor. Bu fiyata vergiler de eklenecek. Türkiye'de satılan 2020 model iPhone SE 2'de KDV ve diğer yasal ücretlerin toplamı 3 bin 203 liraya denk geliyor. iPhone SE 2020 modelinin ABD satış fiyatı 399 dolar. Cihazın Türkiye fiyatı ise 7 bin 799 lira. Ancak son raporlar, şirketin 2020'deki iPhone SE'yi biraz geliştirip iPhone SE+ 5G olarak satacağını gösteriyor. iPhone 8 kasasına benzer bir tasarımın kullanılacağı yeni ucuz iPhone modelinin mart ayında montajlanacağı ve nisan - mayıs aylarında satışa hazır olacağı belirtildi. Telefon 4.7 inçlik ekrana sahip olacak, gücünü ise iPhone 13 serisindeki Apple A15 Bionic çipinden alacak.
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iphone, iphone se, kdv, apple, fiyat

Ucuz iPhone SE 2022'nin fiyatı sızdı

10:05 03.02.2022 (güncellendi: 10:12 03.02.2022)
© AP Photo / Andy WongApple- iPhone
Apple- iPhone - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Andy Wong
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Apple'ın ucuz modeli iPhone SE'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre cihazın ekranları üretiliyor. Daha sonra montaja geçilecek ve baharda yeni ucuz iPhone satışa çıkacak.
Henüz adı belli olmayan iPhone SE 2022'nin fiyatına ilişkin bir iddia ortaya atıldı.
NTV'nin haberine göre Apple'ın ucuz telefonu olarak bilinen iPhone SE'nin yeni modelinin tarihi ortaya çıkıyor.
Apple'ın ilk olarak iPhone 11 kasasıyla yeni bir iPhone SE tasarlayacağı düşünülüyordu. Cihazın adı da henüz belli olmadı. Seçenekler arasında iPhone SE 3, iPhone SE 2022 ya da iPhone SE Plus bulunuyor. 5G özellikli olacağı belirtilen cihazın 300 dolar etikete sahip olacağı aktarıldı. Türkiye'de son kurlara göre 4000 lira civarına denk geliyor. Bu fiyata vergiler de eklenecek.
Türkiye'de satılan 2020 model iPhone SE 2'de KDV ve diğer yasal ücretlerin toplamı 3 bin 203 liraya denk geliyor.
iPhone SE 2020 modelinin ABD satış fiyatı 399 dolar. Cihazın Türkiye fiyatı ise 7 bin 799 lira. Ancak son raporlar, şirketin 2020'deki iPhone SE'yi biraz geliştirip iPhone SE+ 5G olarak satacağını gösteriyor.
iPhone 8 kasasına benzer bir tasarımın kullanılacağı yeni ucuz iPhone modelinin mart ayında montajlanacağı ve nisan - mayıs aylarında satışa hazır olacağı belirtildi.
Telefon 4.7 inçlik ekrana sahip olacak, gücünü ise iPhone 13 serisindeki Apple A15 Bionic çipinden alacak.
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