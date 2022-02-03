https://tr.sputniknews.com/20220203/ukrayna-baris-gorusmelerini-turkiyede-yapmaya-istekli-ancak-rusyanin-kabul-etmesi-gerekiyor-1053428631.html
Ukrayna: Barış görüşmelerini Türkiye'de yapmaya istekliyiz ama Rusya'nın kabul etmesi gerekiyor
Ukrayna: Barış görüşmelerini Türkiye'de yapmaya istekliyiz ama Rusya'nın kabul etmesi gerekiyor
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Donbass ile ateşkes görüşmelerinin İstanbul'da yapılması konusunda istekli olduklarını, ancak bunun Rusya tarafından... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T14:07+0300
2022-02-03T14:07+0300
2022-02-03T14:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna
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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna ile Donbass arasındaki ateşkes görüşmelerinin yerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önerisi üzerine İstanbul'a veya diğer Türk şehirlerine kaydırmaktan mutlu olduğunu, ancak bunu Rusya'nın kabul etmesi gerektiğini söyledi.Donbass konulu ateşkes görüşmeleri, daha önce iki defa Belarus'un başkenti Minsk'te imzalandı. Ancak Ukrayna tarafı, anlaşma kapsamında imzalanan ateşkese uymadı ve yine anlaşma kapsamında kısıtlanan silahları kullanmaya devam ediyor.'Bayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecek'Belarus'un Kiev ile Moskova arasındaki gerilimin son aylarda artmasıyla Rusya ile daha yakın ilişkiler kurduğunu söyleyen Reznikov, Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretiyle ilgili olarak ise Türkiye ile insansız hava araçları üretimi için fabrika planı üzerinde ilerleyeceklerini ve bir serbest ticaret anlaşması imzalanacağını söyledi.Reznikov, "Türkiye ile bugün yüksek askeri teknolojiler konusunu içeren bazı anlaşmalar yapacağız. Onlardan biri de Bayraktarların Ukrayna’da üretilmesi maddesi. Ukrayna’da üretilecek ve buradaki eğitim merkezinde pilotlar eğitilecek" diye konuştu.
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Ukrayna: Barış görüşmelerini Türkiye'de yapmaya istekliyiz ama Rusya'nın kabul etmesi gerekiyor
14:07 03.02.2022 (güncellendi: 14:40 03.02.2022)
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Donbass ile ateşkes görüşmelerinin İstanbul'da yapılması konusunda istekli olduklarını, ancak bunun Rusya tarafından kabul edilmesi gerektiğini belirtti.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna ile Donbass arasındaki ateşkes görüşmelerinin yerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önerisi üzerine İstanbul'a veya diğer Türk şehirlerine kaydırmaktan mutlu olduğunu, ancak bunu Rusya'nın kabul etmesi gerektiğini söyledi.
Donbass konulu ateşkes görüşmeleri, daha önce iki defa Belarus'un başkenti Minsk'te imzalandı. Ancak Ukrayna tarafı, anlaşma kapsamında imzalanan ateşkese uymadı ve yine anlaşma kapsamında kısıtlanan silahları kullanmaya devam ediyor.
'Bayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecek'
Belarus'un Kiev ile Moskova arasındaki gerilimin son aylarda artmasıyla Rusya ile daha yakın ilişkiler kurduğunu söyleyen Reznikov, Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretiyle ilgili olarak ise Türkiye ile insansız hava araçları üretimi için fabrika planı üzerinde ilerleyeceklerini ve bir serbest ticaret anlaşması imzalanacağını söyledi.
Reznikov, "Türkiye ile bugün yüksek askeri teknolojiler konusunu içeren bazı anlaşmalar yapacağız. Onlardan biri de Bayraktarların Ukrayna’da üretilmesi maddesi. Ukrayna’da üretilecek ve buradaki eğitim merkezinde pilotlar eğitilecek" diye konuştu.