Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220203/ukrayna-baris-gorusmelerini-turkiyede-yapmaya-istekli-ancak-rusyanin-kabul-etmesi-gerekiyor-1053428631.html
Ukrayna: Barış görüşmelerini Türkiye'de yapmaya istekliyiz ama Rusya'nın kabul etmesi gerekiyor
Ukrayna: Barış görüşmelerini Türkiye'de yapmaya istekliyiz ama Rusya'nın kabul etmesi gerekiyor
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Donbass ile ateşkes görüşmelerinin İstanbul'da yapılması konusunda istekli olduklarını, ancak bunun Rusya tarafından... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T14:07+0300
2022-02-03T14:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna
türkiye
rusya
iha
aleksey reznikov
bayraktar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051505481_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_248722e945f7ea788e721fd9eabb1a70.jpg
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna ile Donbass arasındaki ateşkes görüşmelerinin yerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önerisi üzerine İstanbul'a veya diğer Türk şehirlerine kaydırmaktan mutlu olduğunu, ancak bunu Rusya'nın kabul etmesi gerektiğini söyledi.Donbass konulu ateşkes görüşmeleri, daha önce iki defa Belarus'un başkenti Minsk'te imzalandı. Ancak Ukrayna tarafı, anlaşma kapsamında imzalanan ateşkese uymadı ve yine anlaşma kapsamında kısıtlanan silahları kullanmaya devam ediyor.'Bayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecek'Belarus'un Kiev ile Moskova arasındaki gerilimin son aylarda artmasıyla Rusya ile daha yakın ilişkiler kurduğunu söyleyen Reznikov, Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretiyle ilgili olarak ise Türkiye ile insansız hava araçları üretimi için fabrika planı üzerinde ilerleyeceklerini ve bir serbest ticaret anlaşması imzalanacağını söyledi.Reznikov, "Türkiye ile bugün yüksek askeri teknolojiler konusunu içeren bazı anlaşmalar yapacağız. Onlardan biri de Bayraktarların Ukrayna’da üretilmesi maddesi. Ukrayna’da üretilecek ve buradaki eğitim merkezinde pilotlar eğitilecek" diye konuştu.
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051505481_110:0:1098:741_1920x0_80_0_0_7f1ccf88f84ca21913d90ab24e179331.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, türkiye, rusya, iha, aleksey reznikov, bayraktar

Ukrayna: Barış görüşmelerini Türkiye'de yapmaya istekliyiz ama Rusya'nın kabul etmesi gerekiyor

14:07 03.02.2022 (güncellendi: 14:40 03.02.2022)
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoUkrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Abone ol
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Donbass ile ateşkes görüşmelerinin İstanbul'da yapılması konusunda istekli olduklarını, ancak bunun Rusya tarafından kabul edilmesi gerektiğini belirtti.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna ile Donbass arasındaki ateşkes görüşmelerinin yerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önerisi üzerine İstanbul'a veya diğer Türk şehirlerine kaydırmaktan mutlu olduğunu, ancak bunu Rusya'nın kabul etmesi gerektiğini söyledi.
Donbass konulu ateşkes görüşmeleri, daha önce iki defa Belarus'un başkenti Minsk'te imzalandı. Ancak Ukrayna tarafı, anlaşma kapsamında imzalanan ateşkese uymadı ve yine anlaşma kapsamında kısıtlanan silahları kullanmaya devam ediyor.

'Bayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecek'

Belarus'un Kiev ile Moskova arasındaki gerilimin son aylarda artmasıyla Rusya ile daha yakın ilişkiler kurduğunu söyleyen Reznikov, Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretiyle ilgili olarak ise Türkiye ile insansız hava araçları üretimi için fabrika planı üzerinde ilerleyeceklerini ve bir serbest ticaret anlaşması imzalanacağını söyledi.
Reznikov, "Türkiye ile bugün yüksek askeri teknolojiler konusunu içeren bazı anlaşmalar yapacağız. Onlardan biri de Bayraktarların Ukrayna’da üretilmesi maddesi. Ukrayna’da üretilecek ve buradaki eğitim merkezinde pilotlar eğitilecek" diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce