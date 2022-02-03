Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220203/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-rusyayla-her-turlu-formatta-gorusmeye-haziriz-1053407596.html
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'yla her türlü formatta görüşmeye hazırız
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'yla her türlü formatta görüşmeye hazırız
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, iki ülke arasındaki çatışmaya diplomatik çözüm bulmak için Rusya'yla her türlü formatta görüşmeye hazır olduklarını söyledi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T00:11+0300
2022-02-03T00:11+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
rusya
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053407550_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_aca3a7510398f2d619688252f8772018.jpg
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, bugün yabancı medya için düzenlenen basın toplantısında, “Ukrayna, iki ülke arasında 8 yıldır devam eden silahlı çatışmaya diplomatik çözüm bulmak için Rusya ile her türlü müzakere formatında görüşmeye hazır” ifadelerini kullandı.Rusya-Ukrayna ilişkileri, Kırım’ın Rusya’ya birleşmesi ve Ukrayna’nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde silahlı çatışmanın başlaması bağlamında kötüleşmişti.Ukrayna yönetimi defalarca Rusya’yı ülkenin iç meselelerine müdahale etmekle suçlamış, 2015 Ocak ayında Rusya’yı resmen 'işgalci ülke' ilan etmişti.Rusya, Ukrayna içindeki çatışmaya katılmadığını ve Minsk anlaşmasının tarafı olmadığını defalarca vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220202/ingiltere-ukrayna-ve-polonyadan-rusyaya-karsi-uclu-ittifak-kurma-karari-1053404847.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053407550_135:0:1200:799_1920x0_80_0_0_c826775c0db2cfcb20437e3810c78bd1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, rusya, görüşme

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'yla her türlü formatta görüşmeye hazırız

00:11 03.02.2022
© REUTERS / Alex BrandonUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Alex Brandon
Abone ol
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, iki ülke arasındaki çatışmaya diplomatik çözüm bulmak için Rusya'yla her türlü formatta görüşmeye hazır olduklarını söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, bugün yabancı medya için düzenlenen basın toplantısında, “Ukrayna, iki ülke arasında 8 yıldır devam eden silahlı çatışmaya diplomatik çözüm bulmak için Rusya ile her türlü müzakere formatında görüşmeye hazır” ifadelerini kullandı.
Rusya-Ukrayna ilişkileri, Kırım’ın Rusya’ya birleşmesi ve Ukrayna’nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde silahlı çatışmanın başlaması bağlamında kötüleşmişti.
Ukrayna yönetimi defalarca Rusya’yı ülkenin iç meselelerine müdahale etmekle suçlamış, 2015 Ocak ayında Rusya’yı resmen 'işgalci ülke' ilan etmişti.
Rusya, Ukrayna içindeki çatışmaya katılmadığını ve Minsk anlaşmasının tarafı olmadığını defalarca vurgulamıştı.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
Ukrayna krizi
İngiltere, Ukrayna ve Polonya'dan Rusya'ya karşı üçlü ittifak kurma kararı
Dün, 22:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce