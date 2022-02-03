https://tr.sputniknews.com/20220203/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-rusyayla-her-turlu-formatta-gorusmeye-haziriz-1053407596.html
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'yla her türlü formatta görüşmeye hazırız
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'yla her türlü formatta görüşmeye hazırız
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, iki ülke arasındaki çatışmaya diplomatik çözüm bulmak için Rusya'yla her türlü formatta görüşmeye hazır olduklarını söyledi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T00:11+0300
2022-02-03T00:11+0300
2022-02-03T00:11+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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görüşme
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, bugün yabancı medya için düzenlenen basın toplantısında, “Ukrayna, iki ülke arasında 8 yıldır devam eden silahlı çatışmaya diplomatik çözüm bulmak için Rusya ile her türlü müzakere formatında görüşmeye hazır” ifadelerini kullandı.Rusya-Ukrayna ilişkileri, Kırım’ın Rusya’ya birleşmesi ve Ukrayna’nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde silahlı çatışmanın başlaması bağlamında kötüleşmişti.Ukrayna yönetimi defalarca Rusya’yı ülkenin iç meselelerine müdahale etmekle suçlamış, 2015 Ocak ayında Rusya’yı resmen 'işgalci ülke' ilan etmişti.Rusya, Ukrayna içindeki çatışmaya katılmadığını ve Minsk anlaşmasının tarafı olmadığını defalarca vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220202/ingiltere-ukrayna-ve-polonyadan-rusyaya-karsi-uclu-ittifak-kurma-karari-1053404847.html
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ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, rusya, görüşme
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'yla her türlü formatta görüşmeye hazırız
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, iki ülke arasındaki çatışmaya diplomatik çözüm bulmak için Rusya'yla her türlü formatta görüşmeye hazır olduklarını söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, bugün yabancı medya için düzenlenen basın toplantısında, “Ukrayna, iki ülke arasında 8 yıldır devam eden silahlı çatışmaya diplomatik çözüm bulmak için Rusya ile her türlü müzakere formatında görüşmeye hazır” ifadelerini kullandı.
Rusya-Ukrayna ilişkileri, Kırım’ın Rusya’ya birleşmesi ve Ukrayna’nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde silahlı çatışmanın başlaması bağlamında kötüleşmişti.
Ukrayna yönetimi defalarca Rusya’yı ülkenin iç meselelerine müdahale etmekle suçlamış, 2015 Ocak ayında Rusya’yı resmen 'işgalci ülke' ilan etmişti.
Rusya, Ukrayna içindeki çatışmaya katılmadığını ve Minsk anlaşmasının tarafı olmadığını defalarca vurgulamıştı.