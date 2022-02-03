https://tr.sputniknews.com/20220203/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-rusyayla-her-turlu-formatta-gorusmeye-haziriz-1053407596.html

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'yla her türlü formatta görüşmeye hazırız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'yla her türlü formatta görüşmeye hazırız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, iki ülke arasındaki çatışmaya diplomatik çözüm bulmak için Rusya'yla her türlü formatta görüşmeye hazır olduklarını söyledi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

rusya

görüşme

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, bugün yabancı medya için düzenlenen basın toplantısında, “Ukrayna, iki ülke arasında 8 yıldır devam eden silahlı çatışmaya diplomatik çözüm bulmak için Rusya ile her türlü müzakere formatında görüşmeye hazır” ifadelerini kullandı.Rusya-Ukrayna ilişkileri, Kırım’ın Rusya’ya birleşmesi ve Ukrayna’nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde silahlı çatışmanın başlaması bağlamında kötüleşmişti.Ukrayna yönetimi defalarca Rusya’yı ülkenin iç meselelerine müdahale etmekle suçlamış, 2015 Ocak ayında Rusya’yı resmen 'işgalci ülke' ilan etmişti.Rusya, Ukrayna içindeki çatışmaya katılmadığını ve Minsk anlaşmasının tarafı olmadığını defalarca vurgulamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220202/ingiltere-ukrayna-ve-polonyadan-rusyaya-karsi-uclu-ittifak-kurma-karari-1053404847.html

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ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, rusya, görüşme