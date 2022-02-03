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Ukrayna ile Türkiye enerji bakanları, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini görüştü
Ukrayna ile Türkiye enerji bakanları, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini görüştü
Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko'nun, Türk mevkidaşı Fatih Dönmez ile 'enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini' ele aldığı bir görüşme gerçekleştirdiği... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T23:36+0300
2022-02-03T23:51+0300
dünya
fatih dönmez
ukrayna
türkiye
enerji
görüşme
işbirliği
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Ukrayna Enerji Bakanlığı, Galuşçenko'nun Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Taraflar bölgede enerji güvenliğinin artırılması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi konularını görüştü" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, görüşme sırasında Türk tarafının, Ukrayna'nın yeraltı gaz depolama tesislerinin kullanımına olan ilgisini yinelediği, Trans-Balkan güzergahının tersine doğalgaz akışı için kullanımını desteklediği ve gelecekte Karadeniz rafında hidrokarbon üretiminde Ukrayna ile işbirliği yapma planlarını dile getirdiği belirtildi.Öte yandan açıklamada, bakanların yenilenebilir enerjinin geliştirilmesinde işbirliğini de ele aldıkları kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220203/sanayi-ve-teknoloji-bakanligi-ukrayna-ile-havacilik-ve-uzay-alaninda-anlasmasi-imzalandi-1053448382.html
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fatih dönmez, ukrayna, türkiye, enerji, görüşme, işbirliği

Ukrayna ile Türkiye enerji bakanları, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini görüştü

23:36 03.02.2022 (güncellendi: 23:51 03.02.2022)
© AATürkiye - Ukrayna
Türkiye - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
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Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko'nun, Türk mevkidaşı Fatih Dönmez ile 'enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini' ele aldığı bir görüşme gerçekleştirdiği açıklandı.
Ukrayna Enerji Bakanlığı, Galuşçenko'nun Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Taraflar bölgede enerji güvenliğinin artırılması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi konularını görüştü" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, görüşme sırasında Türk tarafının, Ukrayna'nın yeraltı gaz depolama tesislerinin kullanımına olan ilgisini yinelediği, Trans-Balkan güzergahının tersine doğalgaz akışı için kullanımını desteklediği ve gelecekte Karadeniz rafında hidrokarbon üretiminde Ukrayna ile işbirliği yapma planlarını dile getirdiği belirtildi.
Öte yandan açıklamada, bakanların yenilenebilir enerjinin geliştirilmesinde işbirliğini de ele aldıkları kaydedildi.
Bakanlık'tan Ukrayna ile işbirliği anlaşmasına ilişkin açıklama - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Ukrayna ile havacılık ve uzay alanında anlaşması imzalandı
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