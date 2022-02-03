https://tr.sputniknews.com/20220203/ukrayna-ile-turkiye-enerji-bakanlari-enerji-kaynaklarinin-cesitlendirilmesini-gorustu-1053450099.html

Ukrayna ile Türkiye enerji bakanları, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini görüştü

Ukrayna ile Türkiye enerji bakanları, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini görüştü

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko'nun, Türk mevkidaşı Fatih Dönmez ile 'enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini' ele aldığı bir görüşme gerçekleştirdiği... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T23:36+0300

2022-02-03T23:36+0300

2022-02-03T23:51+0300

dünya

fatih dönmez

ukrayna

türkiye

enerji

görüşme

işbirliği

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Ukrayna Enerji Bakanlığı, Galuşçenko'nun Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Taraflar bölgede enerji güvenliğinin artırılması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi konularını görüştü" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, görüşme sırasında Türk tarafının, Ukrayna'nın yeraltı gaz depolama tesislerinin kullanımına olan ilgisini yinelediği, Trans-Balkan güzergahının tersine doğalgaz akışı için kullanımını desteklediği ve gelecekte Karadeniz rafında hidrokarbon üretiminde Ukrayna ile işbirliği yapma planlarını dile getirdiği belirtildi.Öte yandan açıklamada, bakanların yenilenebilir enerjinin geliştirilmesinde işbirliğini de ele aldıkları kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220203/sanayi-ve-teknoloji-bakanligi-ukrayna-ile-havacilik-ve-uzay-alaninda-anlasmasi-imzalandi-1053448382.html

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fatih dönmez, ukrayna, türkiye, enerji, görüşme, işbirliği