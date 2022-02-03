https://tr.sputniknews.com/20220203/uzmanlar-uyardi-koronavirus-surecinde-taramalarin-azalmasi-kansere-bagli-olumleri-artirabilir-1053431112.html

Uzmanlar uyardı: Koronavirüs sürecinde taramaların azalması, kansere bağlı ölümleri artırabilir

Uzmanlar uyardı: Koronavirüs sürecinde taramaların azalması, kansere bağlı ölümleri artırabilir

Prof. Dr. Tezer Kutluk, Kovid-19 salgını döneminde, Türkiye ve dünyada kanser taramalarının azaldığına işaret ederek, bunun kansere bağlı ölüm oranlarını yüzde... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T15:13+0300

2022-02-03T15:13+0300

2022-02-03T15:13+0300

koronavirüs

kanser

koronavirüs

sağlık taraması

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Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Çankaya'daki bir alışveriş merkezinde, kansere ilişkin verilerin ve hastalığa karşı alınabilecek önlemlerin ele alındığı basın toplantısı düzenlendi.Dernek Genel Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon kişinin kansere yakalandığına, bunlardan 10 milyonunun hayatını kaybettiğine dikkati çekti.Kanserden ölümlerin önemli bir kısmının alınacak tedbirlerle önlenebileceğini vurgulayan Kutluk, "Türkiye'de her yıl yaklaşık 220-230 bin kanser vakası bekleniyor. Bunların yaklaşık 35 binini akciğer kanseri oluşturuyor ki yüzde 90'ı önlenebilir. Akciğer kanserinin ardından 22 bin civarında meme kanseri, 17-18 bin civarında kalın bağırsak kanseri, 17 bin civarında prostat kanseri geliyor." bilgisini paylaştı.'10 milyon ölümün 3 ila 5 milyonunu kısa, orta vadede önlemek mümkün gözüküyor'Kutluk, yapılan taramalar sayesinde, meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerine erken tanı koyulabildiğini belirterek, "Dünyada gerekli önlemler alınabilirse kanser kaynaklı 10 milyon ölümün 3 ila 5 milyonunu kısa, orta vadede önlemek mümkün gözüküyor" dedi.Dünya Kanser Günü 2022-2024 temasının, "Kanser bakımında daha ileriye" ve "Kanser bakım açığını kapatın" olarak belirlendiğini söyleyen Kutluk, dernek olarak çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını ve bunu sürdüreceklerini dile getirdi.Prof. Dr. Kutluk, dünya genelinde kampanya renklerinin, "turuncu ve mavi" olarak belirlendiğini belirterek, bu yıl İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin, Ankara'da Atakule'nin turuncu ve mavi renklerde ışıklandırılacağını söyledi.Salgın nedeniyle taramalar düşüş varKovid-19 salgını nedeniyle kanser taramalarında büyük düşüş olduğuna dikkati çeken Tezer Kutluk, şunları aktardı: Eski Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın da kanser kaynaklı ölümlerin önlenmesinde uluslararası iş birliğinin önem taşıdığını söyleyerek, Dünya Kanser Günü sayesinde kansere ilişkin farkındalığın ve bu konudaki ortak çalışmaların artırıldığını kaydetti.Yalçın, Kovid-19 salgını sürecinde de kanserle mücadelenin aksatılmaması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'de yılda 100 binin üzerinde, en az 110-120 bin arasında kanserden ölüm oluyor" dedi.

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kanser, koronavirüs, sağlık taraması