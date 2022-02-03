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https://tr.sputniknews.com/20220203/yunan-sahil-guvenliginin-taciz-ettigi-balikci-ilker-ozdemir-yasadiklarini-anlatti-1053438855.html
Yunan sahil güvenliğinin taciz ettiği balıkçı İlker Özdemir yaşadıklarını anlattı
Yunan sahil güvenliğinin taciz ettiği balıkçı İlker Özdemir yaşadıklarını anlattı
Çanakkaleli balıkçı İlker Özdemir, Gökçeada ve Yunanistan'ın Semadirek Adası açıklarındaki uluslararası sularda avcılık yaparken Yunan sahil güvenlik... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T18:06+0300
2022-02-03T18:08+0300
türkiye
balıkçı
yunanistan sahil güvenlik
ilker özdemir
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Özdemir, Gökçeada'da balıkçılık yaptıklarını ve geçimlerini de bu şekilde sağladıklarını söyledi.Zürefa Kayalıkları olarak bilinen bölgeye avlanmaya gittiklerini ve bölgenin açık deniz olduğunu ifade eden Özdemir, şunları dile getirdi:"Bu bölge Yunanistan'ın Semadirek Adası'nın 6 mil açığında bir yer. Burası uluslararası bir su. Burası bizim hepimizin kullanması gereken bir su. Biz avcılığımızı yaparken Yunanistan'ın sahil güvenlik botu yanımıza geldi. Daha önce de hep geliyordu ama biz hiç çekim yapamıyorduk. Sonra Youtube kanalı kurduk. Bizim kameralarımız falan da olunca olayı net bir şekilde anlatabildik aslında. Bu bizim için de iyi oldu. Bizi o bölgede taciz ediyorlar, korkutuyorlar hatta geçmişte bize silah çekmişlikleri bile var.""Yunanca 'Sizi batıracağız' dedi"Özdemir, başlarına böyle bir iş geldiğinde hemen Türk sahil güvenliğini aradıklarını ve ekiplerin konuya çok çok kısa sürede müdahale ettiğini aktardı.Olay günü yanlarına gelen ekiplerin kendilerine bölgenin Yunan suları olduğunu söylediğini ancak tüm koordinatın kayıt altına alındığını bildiren Özdemir, şöyle konuştu:
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balıkçı, yunanistan sahil güvenlik, ilker özdemir

Yunan sahil güvenliğinin taciz ettiği balıkçı İlker Özdemir yaşadıklarını anlattı

18:06 03.02.2022 (güncellendi: 18:08 03.02.2022)
© AAİlker Özdemir
İlker Özdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
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Çanakkaleli balıkçı İlker Özdemir, Gökçeada ve Yunanistan'ın Semadirek Adası açıklarındaki uluslararası sularda avcılık yaparken Yunan sahil güvenlik ekiplerinin kendilerine yaptığı tacizi anlattı.
Özdemir, Gökçeada'da balıkçılık yaptıklarını ve geçimlerini de bu şekilde sağladıklarını söyledi.
Zürefa Kayalıkları olarak bilinen bölgeye avlanmaya gittiklerini ve bölgenin açık deniz olduğunu ifade eden Özdemir, şunları dile getirdi:
"Bu bölge Yunanistan'ın Semadirek Adası'nın 6 mil açığında bir yer. Burası uluslararası bir su. Burası bizim hepimizin kullanması gereken bir su. Biz avcılığımızı yaparken Yunanistan'ın sahil güvenlik botu yanımıza geldi. Daha önce de hep geliyordu ama biz hiç çekim yapamıyorduk. Sonra Youtube kanalı kurduk. Bizim kameralarımız falan da olunca olayı net bir şekilde anlatabildik aslında. Bu bizim için de iyi oldu. Bizi o bölgede taciz ediyorlar, korkutuyorlar hatta geçmişte bize silah çekmişlikleri bile var."

"Yunanca 'Sizi batıracağız' dedi"

Özdemir, başlarına böyle bir iş geldiğinde hemen Türk sahil güvenliğini aradıklarını ve ekiplerin konuya çok çok kısa sürede müdahale ettiğini aktardı.
Olay günü yanlarına gelen ekiplerin kendilerine bölgenin Yunan suları olduğunu söylediğini ancak tüm koordinatın kayıt altına alındığını bildiren Özdemir, şöyle konuştu:
"Önce bizim teknemize bordalamaya çalıştılar. Kendi eksenimizde onlarla döndük. Biz ekibi bordalatmadık. Teknedeki bir komutan içeriden çıkıp bize yüksek sesle bağırdı 'Burası Yunan suları, hemen burayı terk edin.' dedi. Yunanca 'Sizi batıracağız.' dedi. Bu kelimeler bize karşı kullanılınca biz de duruma kayıtsız kalamadık. Biz kendi topraklarımızı, sularımızı koruyacağız ki bir sonraki zamana, nesle meydanlar boş kalmasın. Bizim de amacımız bu. Onlar müdahale yaptı, biz de yaptık. Biz bu karşı koymayı her zaman yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yunanlılar bizim tepkimize çaresiz kalıp gitmek zorunda kaldılar. Kendi sularında kalıp bizi takip ettiler uzun süre ama biz vazgeçmedik. Sonra avcılığımızı bitirip 2-3 saat kadar sonra oradan ayrıldık"
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