https://tr.sputniknews.com/20220203/yunan-sahil-guvenliginin-taciz-ettigi-balikci-ilker-ozdemir-yasadiklarini-anlatti-1053438855.html

Yunan sahil güvenliğinin taciz ettiği balıkçı İlker Özdemir yaşadıklarını anlattı

Yunan sahil güvenliğinin taciz ettiği balıkçı İlker Özdemir yaşadıklarını anlattı

Çanakkaleli balıkçı İlker Özdemir, Gökçeada ve Yunanistan'ın Semadirek Adası açıklarındaki uluslararası sularda avcılık yaparken Yunan sahil güvenlik... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T18:06+0300

2022-02-03T18:06+0300

2022-02-03T18:08+0300

türkiye

balıkçı

yunanistan sahil güvenlik

ilker özdemir

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Özdemir, Gökçeada'da balıkçılık yaptıklarını ve geçimlerini de bu şekilde sağladıklarını söyledi.Zürefa Kayalıkları olarak bilinen bölgeye avlanmaya gittiklerini ve bölgenin açık deniz olduğunu ifade eden Özdemir, şunları dile getirdi:"Bu bölge Yunanistan'ın Semadirek Adası'nın 6 mil açığında bir yer. Burası uluslararası bir su. Burası bizim hepimizin kullanması gereken bir su. Biz avcılığımızı yaparken Yunanistan'ın sahil güvenlik botu yanımıza geldi. Daha önce de hep geliyordu ama biz hiç çekim yapamıyorduk. Sonra Youtube kanalı kurduk. Bizim kameralarımız falan da olunca olayı net bir şekilde anlatabildik aslında. Bu bizim için de iyi oldu. Bizi o bölgede taciz ediyorlar, korkutuyorlar hatta geçmişte bize silah çekmişlikleri bile var.""Yunanca 'Sizi batıracağız' dedi"Özdemir, başlarına böyle bir iş geldiğinde hemen Türk sahil güvenliğini aradıklarını ve ekiplerin konuya çok çok kısa sürede müdahale ettiğini aktardı.Olay günü yanlarına gelen ekiplerin kendilerine bölgenin Yunan suları olduğunu söylediğini ancak tüm koordinatın kayıt altına alındığını bildiren Özdemir, şöyle konuştu:

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balıkçı, yunanistan sahil güvenlik, ilker özdemir