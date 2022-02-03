https://tr.sputniknews.com/20220203/yunanistan-tarafindan-geri-itilen-gocmenin-cansiz-bedenine-ulasildi-1053444665.html

Yunanistan tarafından geri itilen göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Yunanistan tarafından geri itilen göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Yunan Sahil Güvenliği tarafından 31 Ocak'ta Ege Denizi'ne atılan 3 düzensiz göçmenden kaybolan Mücahid Abdulcavad'ın cansız bedenine ulaşıldı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T20:39+0300

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, Çeşme açıklarındaki Karaada'da kurtardığı 2 düzensiz göçmenin denizde 1 kişinin kaybolduğu ifadesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışması kapsamında Dalyan Top Burnu mevkisinde bir erkeğin cansız bedeni bulundu.Botla kıyıya çıkarılan cenazenin kimlik tespiti sonucu kaybolan Yemenli düzensiz göçmen Mücahid Abdulcavad'a ait olduğu belirlendi. Cenze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Ocak'ta yaptığı sosyal medya paylaşımında Yunan Sahil Güvenliği tarafından 3 düzensiz göçmenin denize atıldığını, 2 kişinin kurtarıldığını duyurmuştu. Kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenin bulunması için bölgede arama-kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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sahil güvenlik, türkiye, yunanistan, göçmen