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Yunanistan'da maç sırasında kalp krizi geçiren futbolcu hayatını kaybetti
Yunanistan'da maç sırasında kalp krizi geçiren futbolcu hayatını kaybetti
Yunan futbolcu Alexandros Lampis sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T11:40+0300
2022-02-03T11:43+0300
futbolcu
spor
kalp krizi
yunanistan
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Yunanistan 2. Futbol Ligi takımlarından Ilioupoli’de forma giyen 22 yaşındaki Alexandros Lampis, Ermionida ile yapılan maçın 5. dakikasında sahada kalp krizi geçirdi.Bir anda yere yığılan genç futbolcuya oyun alanında bulunan sağlık ekipleri anında müdahale etti ancak tüm müdahalelere kurtarılamadı.Genç futbolcunun acılı ailesi, ambulansın geç geldiğini ve stat içerisinde defibrilatör (ritmi bozulmuş bir kalbe normal ritmine geri dönmesi için yüksek değerde elektrik akımı veren bir tıbbi cihaz) olmadığı için evlatlarını kaybettiklerini belirterek, dava sürecine gideceklerini açıkladılar.Öte yandan Alexandros Lampis için Yunan futbol takımları taziye mesajları yayınladılar.
https://tr.sputniknews.com/20211226/mac-sirasinda-kalp-krizi-geciren-futbolcu-hayatini-kaybetti-1052120387.html
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futbolcu, kalp krizi, yunanistan

Yunanistan'da maç sırasında kalp krizi geçiren futbolcu hayatını kaybetti

11:40 03.02.2022 (güncellendi: 11:43 03.02.2022)
© İHAYunanistan'da Illioupoli'de oynayan Alexandros Lampis
Yunanistan'da Illioupoli'de oynayan Alexandros Lampis - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© İHA
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Yunan futbolcu Alexandros Lampis sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Yunanistan 2. Futbol Ligi takımlarından Ilioupoli’de forma giyen 22 yaşındaki Alexandros Lampis, Ermionida ile yapılan maçın 5. dakikasında sahada kalp krizi geçirdi.
Bir anda yere yığılan genç futbolcuya oyun alanında bulunan sağlık ekipleri anında müdahale etti ancak tüm müdahalelere kurtarılamadı.
Genç futbolcunun acılı ailesi, ambulansın geç geldiğini ve stat içerisinde defibrilatör (ritmi bozulmuş bir kalbe normal ritmine geri dönmesi için yüksek değerde elektrik akımı veren bir tıbbi cihaz) olmadığı için evlatlarını kaybettiklerini belirterek, dava sürecine gideceklerini açıkladılar.
Öte yandan Alexandros Lampis için Yunan futbol takımları taziye mesajları yayınladılar.
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Maç sırasında kalp krizi geçiren futbolcu hayatını kaybetti
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