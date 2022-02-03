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https://tr.sputniknews.com/20220203/zelenskiy-ulkelerimiz-serbest-ticaret-anlasmasi-imzaladi-bu-tarihi-bir-olay-1053439328.html
Zelenskiy: Ülkelerimiz serbest ticaret anlaşması imzaladı, bu tarihi bir olay
Zelenskiy: Ülkelerimiz serbest ticaret anlaşması imzaladı, bu tarihi bir olay
Ukrayna lideri Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde yapılan görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz serbest ticaret... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T18:11+0300
2022-02-03T18:11+0300
2022-02-03T18:18+0300
dünya
ukrayna
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Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: Zelenskiy'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
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ukrayna
Zelenskiy: Ülkelerimiz serbest ticaret anlaşması imzaladı, bu tarihi bir olay
18:11 03.02.2022 (güncellendi: 18:18 03.02.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ukrayna lideri Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde yapılan görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz serbest ticaret anlaşması imzaladı, bu tarihi bir olay" dedi.
Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:
Diplomatik ilişkilerin 30 yıl önce bugün kurulması, ziyaretime tarihi bir anlam kazandırmıştır.
Kırım da dahil olmak üzere, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum.
Ukraynalı yöneticilerin sağduyulu ve diyaloğu öne çıkaran mesajlarını takdirle karşılıyorum.
Türkiye, iki ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır.
Zelenskiy'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Ülkelerimiz serbest ticaret anlaşması imzaladı, bu tarihi bir olay.
Ukrayna'da barışı temin etmek için tüm platformlarda elimizden geleni yapmaya hazırız.
Bugün altyapı ve yatırım alanındaki etkileşimimiz aktif bir şekilde gelişiyor.
Rusya ile savaşımızda Türkiye'nin arabuluculuk rolü için Erdoğan'a teşekkür ediyorum.
Bu ziyaret, Ukrayna'nın dostunun kim olduğunu gösteriyor. Dostluğumuzu ortak galibiyetler güçlendirecek.
Savunma sanayi ve havacılık sektöründeki gelişmeleri özellikle ele aldık. Bugün imzaladığımız anlaşma, Baykar'ın Ukrayna'daki üretimini geliştirecek.