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https://tr.sputniknews.com/20220204/-suikast-sonucu-hayatini-kaybeden-rus-elci-karlov-dogum-gununde-ankarada-anildi-1053488438.html
Suikast sonucu hayatını kaybeden Rus elçi Karlov, doğum gününde Ankara'da anıldı
Suikast sonucu hayatını kaybeden Rus elçi Karlov, doğum gününde Ankara'da anıldı
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren okulun öğrencileri, doğumunun 68. yılında eski Büyükelçi Andrey Karlov’u andı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T22:00+0300
2022-02-04T22:01+0300
dünya
andrey karlov
rusya'nın ankara büyükelçiliği
anma
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Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, “Andrey Gennadyeviç Karlov bugün, 4 Şubat’ta, 68 yaşına basacaktı. Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği nezdinde faaliyet gösteren ve Rusya’nın Kahramanı Karlov’un adını taşıyan okulun öğrencileri, zamansız ayrılan diplomatı andı” ifadesine yer verildi.Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Ölümünün ardından Karlov'a Rusya Kahramanı unvanı verilmişti.
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andrey karlov, rusya'nın ankara büyükelçiliği, anma

Suikast sonucu hayatını kaybeden Rus elçi Karlov, doğum gününde Ankara'da anıldı

22:00 04.02.2022 (güncellendi: 22:01 04.02.2022)
© Twitter/ RusEmbTurkeyAndrey Karlov
Andrey Karlov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Twitter/ RusEmbTurkey
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Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren okulun öğrencileri, doğumunun 68. yılında eski Büyükelçi Andrey Karlov’u andı.
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, “Andrey Gennadyeviç Karlov bugün, 4 Şubat’ta, 68 yaşına basacaktı. Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği nezdinde faaliyet gösteren ve Rusya’nın Kahramanı Karlov’un adını taşıyan okulun öğrencileri, zamansız ayrılan diplomatı andı” ifadesine yer verildi.
Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Ölümünün ardından Karlov'a Rusya Kahramanı unvanı verilmişti.
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