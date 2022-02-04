Suikast sonucu hayatını kaybeden Rus elçi Karlov, doğum gününde Ankara'da anıldı

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, “Andrey Gennadyeviç Karlov bugün, 4 Şubat’ta, 68 yaşına basacaktı. Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği nezdinde faaliyet gösteren ve Rusya’nın Kahramanı Karlov’un adını taşıyan okulun öğrencileri, zamansız ayrılan diplomatı andı” ifadesine yer verildi.Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Ölümünün ardından Karlov'a Rusya Kahramanı unvanı verilmişti.
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren okulun öğrencileri, doğumunun 68. yılında eski Büyükelçi Andrey Karlov’u andı.
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, “Andrey Gennadyeviç Karlov bugün, 4 Şubat’ta, 68 yaşına basacaktı. Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği nezdinde faaliyet gösteren ve Rusya’nın Kahramanı Karlov’un adını taşıyan okulun öğrencileri, zamansız ayrılan diplomatı andı” ifadesine yer verildi.
Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Ölümünün ardından Karlov'a Rusya Kahramanı unvanı verilmişti.