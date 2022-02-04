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1 saniyelik çekim için 10 saat hazırlık: Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Ergün'e NASA'dan ödül
1 saniyelik çekim için 10 saat hazırlık: Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Ergün'e NASA'dan ödül
Uzayda yaşanan nadir anların fotoğraflarını çekmesi ile tanınan astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, güneşin önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonu’nu SpaceX... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T14:15+0300
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nasa, фото, fotoğraf, ödül, güneş, samanyolu galaksisi

1 saniyelik çekim için 10 saat hazırlık: Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Ergün'e NASA'dan ödül

14:15 04.02.2022 (güncellendi: 14:22 04.02.2022)
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Uzayda yaşanan nadir anların fotoğraflarını çekmesi ile tanınan astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, güneşin önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonu’nu SpaceX firmasının Crew Dragon kapsülüyle birlikte görüntüledi. Ergün’ün bu fotoğrafı NASA tarafından günün fotoğrafı ödülüne layık görüldü.
© İHAÇıplak gözle görmenin imkansız olduğu, uzayda bulunan galaksiler, samanyolu, yıldızlar gibi gök cisimlerini özel teleskop yardımı ile görüntüleyen astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, ortaya inanılmaz fotoğraflar çıkartıyor.
Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Mehmet Ergün - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA
Çıplak gözle görmenin imkansız olduğu, uzayda bulunan galaksiler, samanyolu, yıldızlar gibi gök cisimlerini özel teleskop yardımı ile görüntüleyen astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, ortaya inanılmaz fotoğraflar çıkartıyor.
© İHAİlk bakışta gerçek olduğuna inanamayacağınız sanki bilim kurgu filmlerinden bir sahne olduğunu düşündüğünüz uzayın fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor. Uzayda yaşanan nadir anlardan olan güneşin önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonunu yakalamak için aylarca hazırlık yaptı. O anları yakalamak için aylarca hazırlık ve teknik denemeler yapması gerekti.
Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Mehmet Ergün - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA
İlk bakışta gerçek olduğuna inanamayacağınız sanki bilim kurgu filmlerinden bir sahne olduğunu düşündüğünüz uzayın fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor. Uzayda yaşanan nadir anlardan olan güneşin önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonunu yakalamak için aylarca hazırlık yaptı. O anları yakalamak için aylarca hazırlık ve teknik denemeler yapması gerekti.
© İHAÇektiği fotoğraf NASA tarafından 3 mayıs 2021 tarihinde günün gök bilim görseli ödülünü aldı. Çektiği fotoğrafı en özel kılan detay ise Elon Musk’un SpaceX firmasının uzaya gönderdiği Crew Dragon kapsülünün o anda uzay istasyonuna bağlı olması.
Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Mehmet Ergün - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA
Çektiği fotoğraf NASA tarafından 3 mayıs 2021 tarihinde günün gök bilim görseli ödülünü aldı. Çektiği fotoğrafı en özel kılan detay ise Elon Musk’un SpaceX firmasının uzaya gönderdiği Crew Dragon kapsülünün o anda uzay istasyonuna bağlı olması.
© İHAİlk uzay fotoğrafını 2014 yılında ayın evrelerini görüntüleyerek başladı. Daha sonra özel teleskoplar ve fotoğraf makineleri kullanarak uzayın karanlık ve siyah olmadığını çektiği fotoğraflar ile göstermeye çalıştı.
Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Mehmet Ergün - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA
İlk uzay fotoğrafını 2014 yılında ayın evrelerini görüntüleyerek başladı. Daha sonra özel teleskoplar ve fotoğraf makineleri kullanarak uzayın karanlık ve siyah olmadığını çektiği fotoğraflar ile göstermeye çalıştı.
© İHANiğde doğumlu astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, “6 yaşında Almanya’ya geldim, uzaya merakım Türkiye’de köyde başladı. Ender görülen gökyüzü etkinliklerini fotoğraflıyorum. Örneğin bir ay veya güneş tutulması, güneşin veya ayın önünden geçen uluslar arası uzay istasyonu, dünyaya yaklaşmakta olan bir kuyruklu yıldızda olabilir. Çekim için çok özel teleskoplar kullanıyorum, çektiğim görüntüler sadece belirli dalga boylarında kameranın sensörü kayıt edilebiliyor. Özel geçişlerin ne zaman olacağını belirli aplikasyonlar sayesinde saniyesine kadar öğrenebiliyorum. 1 saniyelik çekim için 10 saat boyunca hazırlık yapmam gerekiyor” dedi.
Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Mehmet Ergün - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA
Niğde doğumlu astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, “6 yaşında Almanya’ya geldim, uzaya merakım Türkiye’de köyde başladı. Ender görülen gökyüzü etkinliklerini fotoğraflıyorum. Örneğin bir ay veya güneş tutulması, güneşin veya ayın önünden geçen uluslar arası uzay istasyonu, dünyaya yaklaşmakta olan bir kuyruklu yıldızda olabilir. Çekim için çok özel teleskoplar kullanıyorum, çektiğim görüntüler sadece belirli dalga boylarında kameranın sensörü kayıt edilebiliyor. Özel geçişlerin ne zaman olacağını belirli aplikasyonlar sayesinde saniyesine kadar öğrenebiliyorum. 1 saniyelik çekim için 10 saat boyunca hazırlık yapmam gerekiyor” dedi.
© İHAUzay fotoğrafları ile NASA tarafından ödüle layık görülen Ergün “Çektiğim en özel fotoğrafta SpaceX şirketinin Crew Dragon kapsülü yer almaktadır. Çektiğim fotoğraf NASA tarafından 4 Mayıs 2021 tarihinde APOD (Astronomy Picture of the Day) Günün gökbilim görseli seçildi. Dünyada bir çok uzay insanları bu görselleri takip eder. Çoğunlukla NASA’nın uzay görevleri sırasında çektiği fotoğraflar burada yayınlanır. Nadiren amatör astrofotoğrafçılar bu ödülle layık görülür. Bir astrofotoğrafçının alabileceği en üst ödül budur. Güneşin önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonu fotoğrafım ile bu ödüle layık görüldüm. İnsanlara görünmeyeni görüntüleyip paylaşmak ve uzayın siyah ve karanlık olmadığını göstermek istiyorum. Biz sadece geçmişin fotoğrafını çekebiliyoruz buda bir nevi zaman yolculuğu oluyor. Uzayı görüntülemek bana çok küçük olduğumuzu ve uzayda çok önemli olmadığımızı hissettiriyor” diye konuştu.
Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Mehmet Ergün - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA
Uzay fotoğrafları ile NASA tarafından ödüle layık görülen Ergün “Çektiğim en özel fotoğrafta SpaceX şirketinin Crew Dragon kapsülü yer almaktadır. Çektiğim fotoğraf NASA tarafından 4 Mayıs 2021 tarihinde APOD (Astronomy Picture of the Day) Günün gökbilim görseli seçildi. Dünyada bir çok uzay insanları bu görselleri takip eder. Çoğunlukla NASA’nın uzay görevleri sırasında çektiği fotoğraflar burada yayınlanır. Nadiren amatör astrofotoğrafçılar bu ödülle layık görülür. Bir astrofotoğrafçının alabileceği en üst ödül budur. Güneşin önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonu fotoğrafım ile bu ödüle layık görüldüm. İnsanlara görünmeyeni görüntüleyip paylaşmak ve uzayın siyah ve karanlık olmadığını göstermek istiyorum. Biz sadece geçmişin fotoğrafını çekebiliyoruz buda bir nevi zaman yolculuğu oluyor. Uzayı görüntülemek bana çok küçük olduğumuzu ve uzayda çok önemli olmadığımızı hissettiriyor” diye konuştu.
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