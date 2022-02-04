1 saniyelik çekim için 10 saat hazırlık: Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Ergün'e NASA'dan ödül

© İHA Uzay fotoğrafları ile NASA tarafından ödüle layık görülen Ergün “Çektiğim en özel fotoğrafta SpaceX şirketinin Crew Dragon kapsülü yer almaktadır. Çektiğim fotoğraf NASA tarafından 4 Mayıs 2021 tarihinde APOD (Astronomy Picture of the Day) Günün gökbilim görseli seçildi. Dünyada bir çok uzay insanları bu görselleri takip eder. Çoğunlukla NASA’nın uzay görevleri sırasında çektiği fotoğraflar burada yayınlanır. Nadiren amatör astrofotoğrafçılar bu ödülle layık görülür. Bir astrofotoğrafçının alabileceği en üst ödül budur. Güneşin önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonu fotoğrafım ile bu ödüle layık görüldüm. İnsanlara görünmeyeni görüntüleyip paylaşmak ve uzayın siyah ve karanlık olmadığını göstermek istiyorum. Biz sadece geçmişin fotoğrafını çekebiliyoruz buda bir nevi zaman yolculuğu oluyor. Uzayı görüntülemek bana çok küçük olduğumuzu ve uzayda çok önemli olmadığımızı hissettiriyor” diye konuştu.