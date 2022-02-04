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Pekin Kış Olimpiyatları'nın ekonomisi
Pekin Kış Olimpiyatları'nın ekonomisi
Çin'de 4-20 Şubat'ta düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları boykotlar ve salgının gölgesinde başlıyor. Siyasi gündemin ön sıralarında yer alan Olimpiyatlar... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
çin
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фото, pekin kış olimpiyatları, ekonomi, çin

Pekin Kış Olimpiyatları'nın ekonomisi

13:32 04.02.2022
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Çin'de 4-20 Şubat'ta düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları boykotlar ve salgının gölgesinde başlıyor. Siyasi gündemin ön sıralarında yer alan Olimpiyatlar ekonomik büyüklüğü ile de dikkat çekiyor.
© REUTERS / RYAN WOO

BloombergHT'nin aktardığına göre Olimpiyatların etkisiyle ülkenin 300 milyonu aşan kış sporlarıyla ilgilenen turisti ağırlaması bekleniyor. Ülke kış turizminden 50 milyar doları aşan gelir bekliyor.

BloombergHT&#x27;nin aktardığına göre Olimpiyatların etkisiyle ülkenin 300 milyonu aşan kış sporlarıyla ilgilenen turisti ağırlaması bekleniyor. Ülke kış turizminden 50 milyar doları aşan gelir bekliyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© REUTERS / RYAN WOO

BloombergHT'nin aktardığına göre Olimpiyatların etkisiyle ülkenin 300 milyonu aşan kış sporlarıyla ilgilenen turisti ağırlaması bekleniyor. Ülke kış turizminden 50 milyar doları aşan gelir bekliyor.

© REUTERS / KIM HONG-JI

Uluslararası Olimpiyat Komitesi raporuna göre Çin'in Kış Olimpiyatları ile ilgili operasyonel harcamalarının 1.56 milyar dolar olduğu öngörüldü.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi raporuna göre Çin&#x27;in Kış Olimpiyatları ile ilgili operasyonel harcamalarının 1.56 milyar dolar olduğu öngörüldü. - Sputnik Türkiye
2/5
© REUTERS / KIM HONG-JI

Uluslararası Olimpiyat Komitesi raporuna göre Çin'in Kış Olimpiyatları ile ilgili operasyonel harcamalarının 1.56 milyar dolar olduğu öngörüldü.

© REUTERS / KIM HONG-JI

Bu bütçe içerisinde 1.51 milyar dolarlık sermaye harcamasının yüzde 65'i özel sektör tarafından fonlanırken, kalan bölümü farklı kamu kuruluşlarının kaynaklarıyla karşılandı.

Bu bütçe içerisinde 1.51 milyar dolarlık sermaye harcamasının yüzde 65&#x27;i özel sektör tarafından fonlanırken, kalan bölümü farklı kamu kuruluşlarının kaynaklarıyla karşılandı. - Sputnik Türkiye
3/5
© REUTERS / KIM HONG-JI

Bu bütçe içerisinde 1.51 milyar dolarlık sermaye harcamasının yüzde 65'i özel sektör tarafından fonlanırken, kalan bölümü farklı kamu kuruluşlarının kaynaklarıyla karşılandı.

© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA

Bu yatırımlar karşısında ülkenin gelir beklentisi ise yüksek düzeyde. Oyunların gişe gelirlerinin 118 milyon dolara ulaşması öngörülürken, spor turizminin ise sezonun tamamında 50 milyar doların üzerinde gelir getirmesi bekleniyor.

Bu yatırımlar karşısında ülkenin gelir beklentisi ise yüksek düzeyde. Oyunların gişe gelirlerinin 118 milyon dolara ulaşması öngörülürken, spor turizminin ise sezonun tamamında 50 milyar doların üzerinde gelir getirmesi bekleniyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA

Bu yatırımlar karşısında ülkenin gelir beklentisi ise yüksek düzeyde. Oyunların gişe gelirlerinin 118 milyon dolara ulaşması öngörülürken, spor turizminin ise sezonun tamamında 50 milyar doların üzerinde gelir getirmesi bekleniyor.

© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN

Bloomberg'e konuşan Nomura ekonomisti Lu, pandemi dolayısıyla oyunların talebi bu sefer artıramayacağını öngördü. Lu, "Toplamda oyunların kısa vadeli etkisi olabilir, fakat yılın ilk yarısı ve tamamı için görülecek etkileri abartmamak gerek" ifadelerini kullandı.

Bloomberg&#x27;e konuşan Nomura ekonomisti Lu, pandemi dolayısıyla oyunların talebi bu sefer artıramayacağını öngördü. Lu, &quot;Toplamda oyunların kısa vadeli etkisi olabilir, fakat yılın ilk yarısı ve tamamı için görülecek etkileri abartmamak gerek&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN

Bloomberg'e konuşan Nomura ekonomisti Lu, pandemi dolayısıyla oyunların talebi bu sefer artıramayacağını öngördü. Lu, "Toplamda oyunların kısa vadeli etkisi olabilir, fakat yılın ilk yarısı ve tamamı için görülecek etkileri abartmamak gerek" ifadelerini kullandı.

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