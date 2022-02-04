Pekin Kış Olimpiyatları'nın ekonomisi

BloombergHT'nin aktardığına göre Olimpiyatların etkisiyle ülkenin 300 milyonu aşan kış sporlarıyla ilgilenen turisti ağırlaması bekleniyor. Ülke kış turizminden 50 milyar doları aşan gelir bekliyor.
BloombergHT'nin aktardığına göre Olimpiyatların etkisiyle ülkenin 300 milyonu aşan kış sporlarıyla ilgilenen turisti ağırlaması bekleniyor. Ülke kış turizminden 50 milyar doları aşan gelir bekliyor.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi raporuna göre Çin'in Kış Olimpiyatları ile ilgili operasyonel harcamalarının 1.56 milyar dolar olduğu öngörüldü.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi raporuna göre Çin'in Kış Olimpiyatları ile ilgili operasyonel harcamalarının 1.56 milyar dolar olduğu öngörüldü.
Bu bütçe içerisinde 1.51 milyar dolarlık sermaye harcamasının yüzde 65'i özel sektör tarafından fonlanırken, kalan bölümü farklı kamu kuruluşlarının kaynaklarıyla karşılandı.
Bu bütçe içerisinde 1.51 milyar dolarlık sermaye harcamasının yüzde 65'i özel sektör tarafından fonlanırken, kalan bölümü farklı kamu kuruluşlarının kaynaklarıyla karşılandı.
Bu yatırımlar karşısında ülkenin gelir beklentisi ise yüksek düzeyde. Oyunların gişe gelirlerinin 118 milyon dolara ulaşması öngörülürken, spor turizminin ise sezonun tamamında 50 milyar doların üzerinde gelir getirmesi bekleniyor.
Bu yatırımlar karşısında ülkenin gelir beklentisi ise yüksek düzeyde. Oyunların gişe gelirlerinin 118 milyon dolara ulaşması öngörülürken, spor turizminin ise sezonun tamamında 50 milyar doların üzerinde gelir getirmesi bekleniyor.
Bloomberg'e konuşan Nomura ekonomisti Lu, pandemi dolayısıyla oyunların talebi bu sefer artıramayacağını öngördü. Lu, "Toplamda oyunların kısa vadeli etkisi olabilir, fakat yılın ilk yarısı ve tamamı için görülecek etkileri abartmamak gerek" ifadelerini kullandı.
Bloomberg'e konuşan Nomura ekonomisti Lu, pandemi dolayısıyla oyunların talebi bu sefer artıramayacağını öngördü. Lu, "Toplamda oyunların kısa vadeli etkisi olabilir, fakat yılın ilk yarısı ve tamamı için görülecek etkileri abartmamak gerek" ifadelerini kullandı.