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2021'in en ilginç şikayetleri belli oldu: 'Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı'
2021'in en ilginç şikayetleri belli oldu: 'Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı'
Şikayetvar, 2021 yılında gelen en ilginç şikayetleri açıkladı. Bir vatandaş restoranda içtiği ayranın içerisinden çiğnenmiş sakız çıkmasından şikayetçi oldu ve... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T12:47+0300
2022-02-04T12:56+0300
ayran
türkiye
şikayet
idrar
sakız
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İnsanların satın aldıkları ürünleri, kargo işlemleri ve hizmetleri hakkındaki şikâyetlerini çevrimiçi olarak firma ve şirketlere iletilmesini sağlayan Şikayetvar, 2021 yılının en ilginç şikayetlerini açıkladı.‘Paketin içinden ölü fare çıktı’Bir kişinin şikayeti gelen kargosu ile ilgili oldu:‘İdrar dolu kocaman poşeti camdan fırlattı’Siteye gelen diğer şikayetler de şu şekilde:‘Vanilin paketlerinin içi boş çıkıyor’Salçanın içinden reçel çıktıKargo poşetinin içinden yılan çıktı‘Blender siparişi verdim, çamaşır suyu geldi’
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ayran, şikayet, idrar, sakız

2021'in en ilginç şikayetleri belli oldu: 'Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı'

12:47 04.02.2022 (güncellendi: 12:56 04.02.2022)
© AAAyran
Ayran - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA
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Şikayetvar, 2021 yılında gelen en ilginç şikayetleri açıkladı. Bir vatandaş restoranda içtiği ayranın içerisinden çiğnenmiş sakız çıkmasından şikayetçi oldu ve sitemini şöyle dile getirdi: “Restoranda pidenin yanında söylediğim ayranın içerisinden çiğnenmiş sakız çıktı. Bundan sonra çiğnenmemişini koyarsanız ayran bitince sakızı da çiğneriz.”
İnsanların satın aldıkları ürünleri, kargo işlemleri ve hizmetleri hakkındaki şikâyetlerini çevrimiçi olarak firma ve şirketlere iletilmesini sağlayan Şikayetvar, 2021 yılının en ilginç şikayetlerini açıkladı.

‘Paketin içinden ölü fare çıktı’

Bir kişinin şikayeti gelen kargosu ile ilgili oldu:
“İnternetten katlanabilir masa siparişi verdim. Kargo paketini açarken anlamadığım bir şeyi tuttum ve sonra anladım ki tuttuğum şey ölü bir fareymiş. İlgili siteyi aradığımda 4 günden önce paketi alamayacaklarını söylediler. Kendimi, çevremdeki insanları ve apartman sakinlerini tehlikeye atmamak için ürünü en yakın çöpe götürdüm. Bu paketi kontrol etmeden bu şekilde ileten satıcıdan ve bir çözüm sağlayamayan pazaryeri sitesinden şikayetçiyim.”

‘İdrar dolu kocaman poşeti camdan fırlattı’

Siteye gelen diğer şikayetler de şu şekilde:
“Şişli'de yeşil minibüs şoförü bugün 08.32'de idrar dolu kocaman bir poşeti Şişli’nin göbeğinde camdan fırlattı. Cidden buna söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Hala burnum idrar kokusu alıyor.
© DHA2021 yılında Şikayetvar'a gelen en ilginç şikayetler
2021 yılında Şikayetvar'a gelen en ilginç şikayetler - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
2021 yılında Şikayetvar'a gelen en ilginç şikayetler
© DHA

‘Vanilin paketlerinin içi boş çıkıyor’

Zincir marketten aldığım vanilin paketlerinin içi boş çıkıyor. Marketten aldığım 10'lu vanilin paketinin içinden bir paket vanilya boş çıkmıştı daha sonra kullanmak için aldığımda başka bir paketin daha boş çıktığını fark ettim. Bunu markete hiç yakıştıramıyorum.

Salçanın içinden reçel çıktı

Zincir marketten aldığımız salçanın içinden reçel çıktı. Ve üstüne üstlük kavanozun kapağında zeytin markasına ait resim varmış. Alırken hiç fark etmedik. Kavanozda emniyet şeridi de bulunuyor. Yaklaşık 2 hafta önce aldığımız için fişi kayıp. Bu kamera şakası mı? Salça diye aldık içinden ne olduğunu bilmediğimiz reçel çıktı. Mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum.

Kargo poşetinin içinden yılan çıktı

Giyim markasına ait kargo poşetinin içinden yılan çıktı. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Kargoyu bir açtım sweat ile beraber yılan çıktı hediye olarak falan yılan mı yolladınız? Nasıl bir dikkatsizliktir? Görünce şok oldum. Yılanı birisi bana açıklayabilir mi lütfen?

‘Blender siparişi verdim, çamaşır suyu geldi’

Pazaryeri sitesinden blender seti sipariş verdim fakat bana gelen çamaşır suyuydu. İade talep ettim. Adresten teslim aldılar. Firmaya ulaşınca da talebim olumsuz olmuş. Hiçbir şekilde bir muhatap bulamıyorum. Param yandı. Bu devirde para kolay kazanılmıyor. Yazık gerçekten. Ayıp yani.”
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