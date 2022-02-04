https://tr.sputniknews.com/20220204/2021in-en-ilginc-sikayetleri-belli-oldu-ayranin-icinden-cignenmis-sakiz-cikti-1053466228.html

2021'in en ilginç şikayetleri belli oldu: 'Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı'

2021'in en ilginç şikayetleri belli oldu: 'Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı'

Şikayetvar, 2021 yılında gelen en ilginç şikayetleri açıkladı. Bir vatandaş restoranda içtiği ayranın içerisinden çiğnenmiş sakız çıkmasından şikayetçi oldu ve... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T12:47+0300

2022-02-04T12:47+0300

2022-02-04T12:56+0300

ayran

türkiye

şikayet

idrar

sakız

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İnsanların satın aldıkları ürünleri, kargo işlemleri ve hizmetleri hakkındaki şikâyetlerini çevrimiçi olarak firma ve şirketlere iletilmesini sağlayan Şikayetvar, 2021 yılının en ilginç şikayetlerini açıkladı.‘Paketin içinden ölü fare çıktı’Bir kişinin şikayeti gelen kargosu ile ilgili oldu:‘İdrar dolu kocaman poşeti camdan fırlattı’Siteye gelen diğer şikayetler de şu şekilde:‘Vanilin paketlerinin içi boş çıkıyor’Salçanın içinden reçel çıktıKargo poşetinin içinden yılan çıktı‘Blender siparişi verdim, çamaşır suyu geldi’

https://tr.sputniknews.com/20220114/112ye-yapilan-asilsiz-ihbarlar-ambulans-varsa-bende-de-sahin-var-yarisalim-mi-1052735871.html

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ayran, şikayet, idrar, sakız