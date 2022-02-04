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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220204/abd-disisleri-sozcusu-ile-ap-muhabiri-arasinda-rusya-iddialari-hakkinda-kanitiniz-var-mi-polemigi-1053454519.html
ABD Dışişleri Sözcüsü ile AP muhabiri arasında Rusya iddiaları hakkında 'Kanıtınız var mı?' polemiği
ABD Dışişleri Sözcüsü ile AP muhabiri arasında Rusya iddiaları hakkında 'Kanıtınız var mı?' polemiği
ABD Dışişleri Sözcüsü Price ile AP muhabiri Matt Lee arasında, Rusya'nın Ukrayna'da sahte saldırı düzenleyebileceği iddiası hakkında polemik yaşandı. Lee'nin... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T02:20+0300
2022-02-04T02:20+0300
ukrayna krizi
abd
ned price
muhabir
rusya
ukrayna
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dünkü basın toplantısında Associated Press (AP) muhabiri Matt Lee'nin soruları karşısında zor anlar yaşadı.Lee, Price'a Rusya'nın 'Ukrayna’yı işgal etmeye gerekçe göstermek üzere sahte bir saldırı videosu hazırlayabileceğine dair ellerinde bilgi olduğu' iddiasına dayanak olarak ellerinde hangi kanıtların var olduğunu sordu.Washington yönetiminden yetkililerin sıkça kullandığı ve uçuk komplo teorileriyle ünlü radyo programı sunucusu Alex Jones'un lugata dahil ettiği 'sahte bayrak' ve 'kriz aktörleri' terimlerini kullanmasını eleştiren Lee, ayrıca Amerikan halkının, somut kanıt yokken yönetimin sözüne güvenmesinin beklenmemesi gerektiğini vurguladı.Sözcü ise, muhabire şu yanıtı verdi: "ABD hükümetinin, İngiliz hükümetinin, diğer hükümetlerin güvenilirliğinden şüphe duyuyorsanız ve bilirsiniz, Rusların ortaya koyduğu bilgilerle avuntu bulma niyetindeyseniz, yapacağınız şey o olur."
https://tr.sputniknews.com/20220203/pentagondan-rusyaya-suclama-ukraynada-sahte-saldiri-videosu-uretebilirler-1053448636.html
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abd, ned price, muhabir, rusya, ukrayna

ABD Dışişleri Sözcüsü ile AP muhabiri arasında Rusya iddiaları hakkında 'Kanıtınız var mı?' polemiği

02:20 04.02.2022
© REUTERS / Mandel NganABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Mandel Ngan
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ABD Dışişleri Sözcüsü Price ile AP muhabiri Matt Lee arasında, Rusya'nın Ukrayna'da sahte saldırı düzenleyebileceği iddiası hakkında polemik yaşandı. Lee'nin kanıt sunmasını istemesi üzerine Price, kaçamak bir yanıt verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dünkü basın toplantısında Associated Press (AP) muhabiri Matt Lee'nin soruları karşısında zor anlar yaşadı.
Lee, Price'a Rusya'nın 'Ukrayna’yı işgal etmeye gerekçe göstermek üzere sahte bir saldırı videosu hazırlayabileceğine dair ellerinde bilgi olduğu' iddiasına dayanak olarak ellerinde hangi kanıtların var olduğunu sordu.
Washington yönetiminden yetkililerin sıkça kullandığı ve uçuk komplo teorileriyle ünlü radyo programı sunucusu Alex Jones'un lugata dahil ettiği 'sahte bayrak' ve 'kriz aktörleri' terimlerini kullanmasını eleştiren Lee, ayrıca Amerikan halkının, somut kanıt yokken yönetimin sözüne güvenmesinin beklenmemesi gerektiğini vurguladı.
Sözcü ise, muhabire şu yanıtı verdi: "ABD hükümetinin, İngiliz hükümetinin, diğer hükümetlerin güvenilirliğinden şüphe duyuyorsanız ve bilirsiniz, Rusların ortaya koyduğu bilgilerle avuntu bulma niyetindeyseniz, yapacağınız şey o olur."
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
Ukrayna krizi
Pentagon'dan Rusya'ya suçlama: 'Ukrayna'da sahte saldırı videosu üretebilirler'
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