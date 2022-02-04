https://tr.sputniknews.com/20220204/abd-kasikci-yasagi-programi-kapsaminda-bir-dizi-belarus-vatandasina-vize-kisitlamasi-getirdi-1053455873.html
ABD, 'Kaşıkçı Yasağı' programı kapsamında bir dizi Belarus vatandaşına vize kısıtlaması getirdi
ABD, 'Kaşıkçı Yasağı' programı kapsamında bir dizi Belarus vatandaşına vize kısıtlaması getirdi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ülkedeki muhalifleri hedef aldıkları gerekçesiyle çok sayıda Belarus vatandaşına 'Kaşıkçı Yasağı' programı kapsamında vize... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T04:46+0300
2022-02-04T04:46+0300
2022-02-04T04:46+0300
dünya
abd
antony blinken
vize
kısıtlama
yaptırım
belarus
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belarus'a yönelik yeni yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.Blinken, yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin geçen yıl yurt dışında bulunan muhaliflerin hedef alınmasına karşı uygulanmaya başlayan bir araç olan 'Kaşıkçı Yasağı' kapsamında, çok sayıda Belarus vatandaşına vize kısıtlaması getirdiklerini belirtti.Blinken, "Bugünkü eylemler; ülke dışındaki muhalif faaliyetleri hedef almada rolleri bulunan birden fazla Belarus vatandaşını hedef alıyor" dedi.Sözgelimi eylemin, ABD yönetiminin gazetecilere, aktivistlere ve muhaliflere yönelik baskıya karşılık verme çabalarının son örneği olduğunu kaydeden Blinken, geçen yıl Tokyo Olimpiyatları sırasında Belaruslu sporcu Kristina Timanovskaya'nın konu olduğu tartışmaya işaret etti.Öte yandan ABD Dışişleri, Sputnik'in yaptırım uygulanan kişilerin kimliği ve tam sayısı hakkında sorduğu soruyu yanıtsız bıraktı.Timanovskaya, 2021 Tokyo Olimpiyatları sırasında kadınlar 100 metre ve 200 metre bayrak yarışlarında mücadele edecekti. Ancak Belarus spor otoritelerinin rızası olmadan 4x400 metre bayrak yarışına katılamasının ardından olimpiyatlardan geri çağrıldı.Belarus makamları, Timanovskaya'nın akıl sağlığı konusunda endişeli olduklarını açıklamıştı.Timanovskaya ise, yetkililerin, sergilediği kötü performansı örtbas etmek için kendisini çağırdığını öne sürmüştü.Ülkesine dönmeyi reddeden Timanovskaya, Polonya'ya yerleşerek, burada eşiyle birlikte insani vize almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211228/rus-diplomat-polyanskiy-bati-belarusun-bm-guvenlik-konseyine-girmesine-izin-vermeme-karari-aldi-1052202501.html
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abd, antony blinken, vize, kısıtlama, yaptırım, belarus
ABD, 'Kaşıkçı Yasağı' programı kapsamında bir dizi Belarus vatandaşına vize kısıtlaması getirdi
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ülkedeki muhalifleri hedef aldıkları gerekçesiyle çok sayıda Belarus vatandaşına 'Kaşıkçı Yasağı' programı kapsamında vize kısıtlaması getirdiklerini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belarus'a yönelik yeni yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.
Blinken, yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin geçen yıl yurt dışında bulunan muhaliflerin hedef alınmasına karşı uygulanmaya başlayan bir araç olan 'Kaşıkçı Yasağı' kapsamında, çok sayıda Belarus vatandaşına vize kısıtlaması getirdiklerini belirtti.
Blinken, "Bugünkü eylemler; ülke dışındaki muhalif faaliyetleri hedef almada rolleri bulunan birden fazla Belarus vatandaşını hedef alıyor" dedi.
Sözgelimi eylemin, ABD yönetiminin gazetecilere, aktivistlere ve muhaliflere yönelik baskıya karşılık verme çabalarının son örneği olduğunu kaydeden Blinken, geçen yıl Tokyo Olimpiyatları sırasında Belaruslu sporcu Kristina Timanovskaya'nın konu olduğu tartışmaya işaret etti.
Öte yandan ABD Dışişleri, Sputnik'in yaptırım uygulanan kişilerin kimliği ve tam sayısı hakkında sorduğu soruyu yanıtsız bıraktı.
Timanovskaya, 2021 Tokyo Olimpiyatları sırasında kadınlar 100 metre ve 200 metre bayrak yarışlarında mücadele edecekti. Ancak Belarus spor otoritelerinin rızası olmadan 4x400 metre bayrak yarışına katılamasının ardından olimpiyatlardan geri çağrıldı.
Belarus makamları, Timanovskaya'nın akıl sağlığı konusunda endişeli olduklarını açıklamıştı.
Timanovskaya ise, yetkililerin, sergilediği kötü performansı örtbas etmek için kendisini çağırdığını öne sürmüştü.
Ülkesine dönmeyi reddeden Timanovskaya, Polonya'ya yerleşerek, burada eşiyle birlikte insani vize almıştı.