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Edirne'deki Adalet Anıtı’nı yakan saldırganlar tutuklandı
Edirne'deki Adalet Anıtı’nı yakan saldırganlar tutuklandı
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Adalet Anıtı'nı yakan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T18:41+0300
2022-02-04T18:41+0300
2022-02-04T18:42+0300
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde dün gece Adalet Meydanı’nda bulunan Adalet heykeli ateşe verilmişti.Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü tahkikatın neticesinde şüpheli Y.A. ve S.Ç. yakalandı.Olayla ilgili Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada yakalanan şüphelilerden Y.A.'nın akli dengesi yerinde olmadığı tespit edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldığı mahkemede S.Ç. tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.
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edirne, anıt, yangın, tutuklama
Edirne'deki Adalet Anıtı’nı yakan saldırganlar tutuklandı 18:41 04.02.2022 (güncellendi: 18:42 04.02.2022) Abone ol
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Adalet Anıtı'nı yakan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde dün gece A
dalet Meydanı’nda bulunan Adalet heykeli ateşe verilmişti.
Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü tahkikatın neticesinde şüpheli Y.A. ve S.Ç. yakalandı.
Olayla ilgili
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada yakalanan şüphelilerden Y.A.'nın akli dengesi yerinde olmadığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldığı mahkemede S.Ç. tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.