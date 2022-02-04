https://tr.sputniknews.com/20220204/agrida-iki-kisinin-oldugu-kavga-ile-ilgili-sekiz-kisi-tutuklandi-1053456564.html

Ağrı’da iki kişinin öldüğü kavga ile ilgili sekiz kişi tutuklandı

Ağrı’da iki kişinin öldüğü kavga ile ilgili sekiz kişi tutuklandı

Ağrı’nın Patnos ilçesine geçtiğimiz günlerde iki aile arasında yaşanan ve iki kişinin öldüğü, üç kişinin ise yaralandığı kavgaya ilişkin 8 kişi tutuklandı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T06:35+0300

2022-02-04T06:35+0300

2022-02-04T06:35+0300

türkiye

ağrı

tutuklama

silahlı kavga

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Edinilen bilgilere göre Ağrı’nın Patnos ilçesinde 29 Ocak 2022 tarihinde saat 10.12 sıralarında Cumhuriyet Caddesinde aralarında husumet bulunan Bilici ve Karahan aileleri arasında meydana gelen 2 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 11 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen şüpheli şahıslardan G.K., M.K, O.K, M.Z.S, Ö.K, Ö.K, E.K, T.K olmak üzere 8 kişi tutuklanırken M.B, A.B, B.B ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgisi olduğu düşünülen ve firar durumundaki iki kişinin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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ağrı, tutuklama, silahlı kavga