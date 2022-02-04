https://tr.sputniknews.com/20220204/ailesinin-suikast-girisiminden-kurtulan-afgan-porno-yildizi-hikayesini-anlatti-hep-asi-biri-oldum-1053460108.html

Ailesinin suikast girişiminden kurtulan Afgan porno yıldızı hikayesini anlattı: Hep asi biri oldum

Ailesinin suikast girişiminden kurtulan Afgan porno yıldızı hikayesini anlattı: Hep asi biri oldum

Afganistan'ın en popüler porno yıldızı olarak anılan 28 yaşındaki Yasmeena Ali, babası tarafından suikaste kurban edilmekle tehdit edilse de mesleğinin... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T10:27+0300

2022-02-04T10:27+0300

2022-02-04T10:29+0300

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New York Post gazetesine konuşan Yasmeena Ali, ailesini ve dinini terk ettikten sonra seçtiği mesleğinin getirdiği riskleri anlattı. Popüler yetişkin içerik platformu Porhhub'da 9 milyondan fazla görüntülenmeye sahip olan Yasmeena, buralara gelmesinin onun için kolay olmadığını söyledi. 1993'te Afganistan'ın başkenti Kabil'de dünyaya gelen Yasmeena, Taliban yönetimi altında yaşayan ailesinin 2000'lerin başlarında İngiltere'ye iltica etmesiyle yeni bir dünyayla tanıştı. Genç kadının babasına Orta Doğu'daki çatışmalar sırasında İngiliz ve ABD birliklerine çeviri hizmetleri sağladığı için İngiltere'de iltica hakkı verilmişti. Ancak Yasmeena'nın İngiltere'deki hayatı, muhafazakar bir ailede büyürken boğulmuş hissettiği için Afganistan'dakinden daha kolay olmadı.Yasmeena, henüz 20 yaşına gelmeden ailesinin evinden kaçarak Yahudi fotoğrafçı David Cohen ile evlendi. Dininden vazgeçti, cinselliğini keşfetti ve yetişkin içerik üreten bir oyuncu olarak kariyerine başladı."Bu endüstride çalışmaya başladığımda, erkeklerle karşılaştırıldığında kadınların ne kadar iyi maaş aldığını görüp şaşırmıştım" diyen Yasmeena, "Yüksek eğitim ve deneyimlere sahip olsalar da başka alanlarda çalışan kadınlar erkek meslektaşlarıyla aynı maaşı alamıyor" ifadelerini kullandı.2020'de babası ve kuzeninin porno sektörüne girerek 'ailesini rezil ettiği' için onu öldürmeye yönelik bir komplo iddiasıyla tutuklandıktan sonra Yasmeena gazete manşetlerinde yer aldı.Baba Muhammed Patman ve kuzeni Derya Han Safi'nin genç kadının mesleğinin yanı sıra, bir Yahudiyle evlenmiş olmasına da öfkeli olduğu belirtildi.Yasmeena'nın peşine düşerek Ağustos 2018'de Slovakya'ya giden babası, kızını öldürmesi için 70 bin dolar ödülle suikastçı tuttu. Genç kadın, “Ailemle artık hiçbir temasım yok ve şimdiye dek kariyerim hakkında ne düşündüklerini yüzüme söylemediler” dedi ve şu ifadeleri kullandı:Geçtiğimiz ay Yasmeena, Tommie McDonald ile "I Hate Porn" podcast kanalına konuk oldu. Genç porno yıldızı Taliban'a tepki göstererek, "Onlar ikiyüzlüler ve gizliden gizliye porno hayranılar. Porno izlemeleri beni şaşırtmazdı" ifadelerini kullandı. Taliban'ın buna rağmen kadın haklarını ve kadın cinselliğini kısıtladığını söyleyen Yasmeena, "Cinsel olarak bastırılmış toplumlar bir tür takıntılara sahiptir. İzleyicilerin çoğunun nereden geldiğine baktığınızda, çoğu Orta Doğu ülkelerinden ve Hindistan'dan geliyor örneğin" dedi.Afganistan'da bastırılmış hissettiğini ve sadece Taliban'ın emirlerini reddettikleri için insanların dövüldüğünü gördüğünü söyleyen Yasmeena, ülkede çok büyük bir oranda aile içi şiddet yaşandığını ve Afganistan'daki eşcinsel erkeklerin öldürülmekten korktukları için gerçek cinselliklerini kabul edemediklerini belirtti.'Afganistan'ın tek porno yıldızı' olduğunu söyleyen Yasmeena, bunun da daha fazla cinsel özgürlüğe ihtiyaç olduğunu gösterdiğini kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220202/talibanin-kiz-ogrencilere-harem-selamlik-sartiyla-afgan-devlet-universiteleri-yeniden-acildi--1053399043.html

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