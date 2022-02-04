AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'daki Onur Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Twitter üzerinden açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'daki Onur Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüce Meclis’imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

AK Partili Çelik'ten Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki: Provokasyona geçit vermeyiz

© AA / Evrim Aydın AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik © AA / Evrim Aydın

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'daki Onur Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüce Meclis’imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz" dedi.