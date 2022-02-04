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AK Partili Çelik'ten Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki: Provokasyona geçit vermeyiz
AK Partili Çelik'ten Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki: Provokasyona geçit vermeyiz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'daki Onur Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüce Meclis’imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'daki Onur Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Twitter üzerinden açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:
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AK Partili Çelik'ten Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki: Provokasyona geçit vermeyiz

19:05 04.02.2022
© AA / Evrim AydınAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA / Evrim Aydın
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'daki Onur Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüce Meclis’imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'daki Onur Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Twitter üzerinden açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz.
Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye’ye zarar vermektir.
Atatürk, İstiklal Savaşı’mızın başkomutanı, Yüce Meclis’imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz.
Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
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TBMM Başkanı Şentop'tan Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki
18:03
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