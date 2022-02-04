AK Partili Özhaseki: FETÖ’cüler sapık hocaları ne derse onu yapıyorlar

" Soruları çalarlar, sizin çocuğunuz işe giremez ama onlar girebilirler. İftira haram ama bunlar kumpas bile kurarlar. Röntgencilik, birisine tuzak kurmak, kumpas kurmak bunların İslam’da yeri yok, ama FETÖ’cülükte bunların hepsinin yeri var. O sapık hoca söylediği zaman buradaki elemanları birçok insana tuzak kurarlar, önünü kesmek için her şeyi yaparlar. Bunların farkındayız. Bizim bildiğimiz İslam’ın şartı da belli. FETÖ emir vermişti, bütün iddianamelerde bunlar var. İleri gelen bütün memurlara diyorlar ki Kelime-i Şahadet, Kelime-i Tevhid asla söylemeyeceksiniz, kendinizi belli etmeyeceksiniz. Hiçbir şey bırakmadılar. Adeta dinin bile içini boşaltmaya gittiler. Kendilerini o kadar güçlü gördüler ki 15 Temmuz’un yaşanmasına vesile oldular. Kardeşlerimizi şehit ve gazi ettiler. Hala onlara uyan varsa inşallah onlar da bu tür işlerden vazgeçerler diye dua ediyoruz.”