Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220204/ak-partili-ozhaseki-fetoculer-sapik-hocalari-ne-derse-onu-yapiyorlar-1053486668.html
AK Partili Özhaseki: FETÖ’cüler sapık hocaları ne derse onu yapıyorlar
AK Partili Özhaseki: FETÖ’cüler sapık hocaları ne derse onu yapıyorlar
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “FETÖ’cüler sapık hocaları ne derse onu yapıyorlar” dedi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T20:42+0300
2022-02-04T20:43+0300
türkiye
fetö/pdy
fetö
sapık
mehmet özhaseki
ak parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053486638_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b021b2b4fbf141c9c7d512a5d6282077.jpg
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de açıklamalarda bulundu.Özhaseki, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:"Biz biliriz ki Müslümanlık demek Kur’an ve sünnete dayalı bir anlayış demektir. Kur’an da hırsızlık haram ama FETÖ’ye göre haram değil" diye devam eden Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053486638_472:0:1972:1125_1920x0_80_0_0_cb165a53df28cfcaed4430355508f9b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fetö/pdy, fetö, sapık, mehmet özhaseki, ak parti

AK Partili Özhaseki: FETÖ’cüler sapık hocaları ne derse onu yapıyorlar

20:42 04.02.2022 (güncellendi: 20:43 04.02.2022)
© İHA / EREN KANAK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© İHA / EREN KAN
Abone ol
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “FETÖ’cüler sapık hocaları ne derse onu yapıyorlar” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de açıklamalarda bulundu.
Özhaseki, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
“Ülkemize her yandan düşmanlar saldırmaya devam ediyor. Birçok yerde ayakları var ama bir de FETÖ belası var. Onlar da din tarafından yaklaştılar. Neredeyse 50 yıldır yurtdışındaki o idare eden insanların emirlerinde oldular. Burada fakir çocuklarını aldılar, zenginlerin de parasını alarak Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı kullanmaya başladılar. Çok şükür hepimiz Müslüman insanlarız. Olmayana da saygımız var. Allah hidayet versin deriz başka da bir şey demeyiz onlara da."
"Biz biliriz ki Müslümanlık demek Kur’an ve sünnete dayalı bir anlayış demektir. Kur’an da hırsızlık haram ama FETÖ’ye göre haram değil" diye devam eden Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:
" Soruları çalarlar, sizin çocuğunuz işe giremez ama onlar girebilirler. İftira haram ama bunlar kumpas bile kurarlar. Röntgencilik, birisine tuzak kurmak, kumpas kurmak bunların İslam’da yeri yok, ama FETÖ’cülükte bunların hepsinin yeri var. O sapık hoca söylediği zaman buradaki elemanları birçok insana tuzak kurarlar, önünü kesmek için her şeyi yaparlar. Bunların farkındayız. Bizim bildiğimiz İslam’ın şartı da belli. FETÖ emir vermişti, bütün iddianamelerde bunlar var. İleri gelen bütün memurlara diyorlar ki Kelime-i Şahadet, Kelime-i Tevhid asla söylemeyeceksiniz, kendinizi belli etmeyeceksiniz. Hiçbir şey bırakmadılar. Adeta dinin bile içini boşaltmaya gittiler. Kendilerini o kadar güçlü gördüler ki 15 Temmuz’un yaşanmasına vesile oldular. Kardeşlerimizi şehit ve gazi ettiler. Hala onlara uyan varsa inşallah onlar da bu tür işlerden vazgeçerler diye dua ediyoruz.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce