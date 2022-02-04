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Anadolu Efes, ASVEL'i mağlup etti
Anadolu Efes, ASVEL'i mağlup etti
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 78-72 yendi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T22:56+0300
2022-02-04T22:56+0300
spor
thy avrupa ligi
ldlc asvel
anadolu efes
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyondaki 23. karşılaşmasında 12. galibiyetini elde etti. Ligde bir müsabakası tehir edilen LDLC ASVEL ise oynadığı 24. maçta 15. kez mağlup oldu.Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu 16-15 üstün geçen LDLC ASVEL, Knight'ın etkili performansıyla soyunma odasına da 36-32 önde gitti.Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes, Simon, Micic, Pleiss ve Larkin'in basketleriyle 27. dakikada 48-40 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım, son çeyreğe 54-50 üstün girdi.Son periyoda iyi başlayan Anadolu Efes, Beaubois, Moerman ve Larkin ile ürettiği sayılarla 34. dakikada farkı 14 sayıya (68-54) çıkardı. LDLC ASVEL, Strazel ve Jones ile farkı kapatmaya çalışırken, Anadolu Efes son dakikaya da 73-68 önde girdi. Kalan sürede de üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlı takım, salondan 78-72 galip ayrıldı.
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thy avrupa ligi, ldlc asvel, anadolu efes

Anadolu Efes, ASVEL'i mağlup etti

22:56 04.02.2022
© İsa TerliAnadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 78-72 yendi.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 78-72 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© İsa Terli
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 78-72 yendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyondaki 23. karşılaşmasında 12. galibiyetini elde etti. Ligde bir müsabakası tehir edilen LDLC ASVEL ise oynadığı 24. maçta 15. kez mağlup oldu.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu 16-15 üstün geçen LDLC ASVEL, Knight'ın etkili performansıyla soyunma odasına da 36-32 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes, Simon, Micic, Pleiss ve Larkin'in basketleriyle 27. dakikada 48-40 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım, son çeyreğe 54-50 üstün girdi.
Son periyoda iyi başlayan Anadolu Efes, Beaubois, Moerman ve Larkin ile ürettiği sayılarla 34. dakikada farkı 14 sayıya (68-54) çıkardı. LDLC ASVEL, Strazel ve Jones ile farkı kapatmaya çalışırken, Anadolu Efes son dakikaya da 73-68 önde girdi. Kalan sürede de üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlı takım, salondan 78-72 galip ayrıldı.
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