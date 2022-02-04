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https://tr.sputniknews.com/20220204/ankarada-yemeksepeti-kuryelerinden-dusuk-maas-zammi-protestosu-1053477928.html
Ankara'da Yemeksepeti kuryelerinden ‘düşük maaş zammı’ protestosu
Ankara'da Yemeksepeti kuryelerinden ‘düşük maaş zammı’ protestosu
Yemeksepeti ve Banabi kuryeleri, maaşlarına yapılan düşük zammı protesto etmek için Ankara'da kontak kapattı. Kuryeler şirket tarafından tehdit edildiklerini... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T16:35+0300
2022-02-04T16:41+0300
türkiye
yemeksepeti
eylem
banabi
maaş
zam
protesto
enflasyon
geçim
ekonomi
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Ankara'da Yemeksepeti kuryeleri maaşlarına yapılan düşük zammı protesto etmek için Ulus Meydanı'nda bir araya geldi.Kuryeler adına açıklama yapan Motosikletli Kuryeler Konfederasyonu Genel Başkanı Çağdaş Yavuz, kuryelerin işveren tarafından tehdit edildiğini belirterek "Yemeksepeti kuryeleri yalnız değildir. Biz konfederasyon olarak kurye kardeşlerimizin yanındayız. Kurye kardeşlerimize işveren tarafından tehdit mektupları gönderiliyor. Kuryeler işleri ile tehdit ediliyor. Arkadaşlarımız bu düşük ücretlere mahkum ediliyor. Gerekirse biz de İstanbul'a gideceğiz ve şirket yöneticileri ile görüşeceğiz. Bu ücretleri kabul etmiyoruz" dedi.Yavuz ayrıca "Kuryelerin çalışma şartları yeniden düzenlensin" çağrısında da bulundu.Kuryeler ise, haklarını alıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220202/yemek-sepeti-kuryeleri-istanbul-ve-izmirdeki-eylemlerinde-haklarini-istedi-1053386281.html
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yemeksepeti, eylem, banabi, maaş, zam, protesto, enflasyon, geçim, ekonomi

Ankara'da Yemeksepeti kuryelerinden ‘düşük maaş zammı’ protestosu

16:35 04.02.2022 (güncellendi: 16:41 04.02.2022)
© Sputnik / Osman Nuri CeritYemek Sepeti kuryeleri Ankara'da eylem yaptı
Yemek Sepeti kuryeleri Ankara'da eylem yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Yemeksepeti ve Banabi kuryeleri, maaşlarına yapılan düşük zammı protesto etmek için Ankara'da kontak kapattı. Kuryeler şirket tarafından tehdit edildiklerini söyledi.
Ankara'da Yemeksepeti kuryeleri maaşlarına yapılan düşük zammı protesto etmek için Ulus Meydanı'nda bir araya geldi.
Kuryeler adına açıklama yapan Motosikletli Kuryeler Konfederasyonu Genel Başkanı Çağdaş Yavuz, kuryelerin işveren tarafından tehdit edildiğini belirterek "Yemeksepeti kuryeleri yalnız değildir. Biz konfederasyon olarak kurye kardeşlerimizin yanındayız. Kurye kardeşlerimize işveren tarafından tehdit mektupları gönderiliyor. Kuryeler işleri ile tehdit ediliyor. Arkadaşlarımız bu düşük ücretlere mahkum ediliyor. Gerekirse biz de İstanbul'a gideceğiz ve şirket yöneticileri ile görüşeceğiz. Bu ücretleri kabul etmiyoruz" dedi.
Yavuz ayrıca "Kuryelerin çalışma şartları yeniden düzenlensin" çağrısında da bulundu.
Kuryeler ise, haklarını alıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
© Sputnik / Osman Nuri CeritYemek Sepeti kuryeleri,
Yemek Sepeti kuryeleri, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
Yemek Sepeti kuryeleri,
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Yemeksepeti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
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Yemek Sepeti kuryeleri, İstanbul ve İzmir’deki eylemlerinde haklarını istedi
2 Şubat, 14:23
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