https://tr.sputniknews.com/20220204/ankarada-yemeksepeti-kuryelerinden-dusuk-maas-zammi-protestosu-1053477928.html

Ankara'da Yemeksepeti kuryelerinden ‘düşük maaş zammı’ protestosu

Ankara'da Yemeksepeti kuryelerinden ‘düşük maaş zammı’ protestosu

Yemeksepeti ve Banabi kuryeleri, maaşlarına yapılan düşük zammı protesto etmek için Ankara'da kontak kapattı. Kuryeler şirket tarafından tehdit edildiklerini... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T16:35+0300

2022-02-04T16:35+0300

2022-02-04T16:41+0300

türkiye

yemeksepeti

eylem

banabi

maaş

zam

protesto

enflasyon

geçim

ekonomi

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Ankara'da Yemeksepeti kuryeleri maaşlarına yapılan düşük zammı protesto etmek için Ulus Meydanı'nda bir araya geldi.Kuryeler adına açıklama yapan Motosikletli Kuryeler Konfederasyonu Genel Başkanı Çağdaş Yavuz, kuryelerin işveren tarafından tehdit edildiğini belirterek "Yemeksepeti kuryeleri yalnız değildir. Biz konfederasyon olarak kurye kardeşlerimizin yanındayız. Kurye kardeşlerimize işveren tarafından tehdit mektupları gönderiliyor. Kuryeler işleri ile tehdit ediliyor. Arkadaşlarımız bu düşük ücretlere mahkum ediliyor. Gerekirse biz de İstanbul'a gideceğiz ve şirket yöneticileri ile görüşeceğiz. Bu ücretleri kabul etmiyoruz" dedi.Yavuz ayrıca "Kuryelerin çalışma şartları yeniden düzenlensin" çağrısında da bulundu.Kuryeler ise, haklarını alıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220202/yemek-sepeti-kuryeleri-istanbul-ve-izmirdeki-eylemlerinde-haklarini-istedi-1053386281.html

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yemeksepeti, eylem, banabi, maaş, zam, protesto, enflasyon, geçim, ekonomi