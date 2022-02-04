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Antalya'da yolda yürürken yakınına yıldırım düştü, bacaklarından yaralandı
Antalya'da yolda yürürken yakınına yıldırım düştü, bacaklarından yaralandı
Antalya’da şemsiye ile yürüyen kişi, yakınına yıldırım düşmesi sonucu bacaklarından yaralandı. Yıldırımın düştüğü anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T15:00+0300
2022-02-04T15:04+0300
yıldırım
türkiye
antalya
yaralanma
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Antalya’da dün gün boyunca hakim olan gök gürültülü sağanak yağışta birçok yerde su baskını ve dolu yağışı meydana geldi.Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’nde otomobilini park eden bir kişi şemsiyesini açtıktan sonra yürüyüşe geçti. 10 adım atan kişinin yakınına şimşek çakmasıyla birlikte yıldırım düştü. Yavaş yavaş dizlerinin üzerine çöken kişinin daha sonra yere uzandığı anlar anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu fakat ayaklarında ciddi derecede morluklar olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220202/muglada-camiye-yildirim-isabet-etti-1053392236.html
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yıldırım, antalya, yaralanma

Antalya'da yolda yürürken yakınına yıldırım düştü, bacaklarından yaralandı

15:00 04.02.2022 (güncellendi: 15:04 04.02.2022)
© İHAAntalya'da şemsiye ile yürürken yakınına yıldırım düşen kişi
Antalya'da şemsiye ile yürürken yakınına yıldırım düşen kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© İHA
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Antalya’da şemsiye ile yürüyen kişi, yakınına yıldırım düşmesi sonucu bacaklarından yaralandı. Yıldırımın düştüğü anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya’da dün gün boyunca hakim olan gök gürültülü sağanak yağışta birçok yerde su baskını ve dolu yağışı meydana geldi.
Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’nde otomobilini park eden bir kişi şemsiyesini açtıktan sonra yürüyüşe geçti. 10 adım atan kişinin yakınına şimşek çakmasıyla birlikte yıldırım düştü. Yavaş yavaş dizlerinin üzerine çöken kişinin daha sonra yere uzandığı anlar anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu fakat ayaklarında ciddi derecede morluklar olduğu öğrenildi.
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