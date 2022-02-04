https://tr.sputniknews.com/20220204/antalyada-yolda-yururken-yakinina-yildirim-dustu-bacaklarindan-yaralandi-1053472760.html

Antalya'da yolda yürürken yakınına yıldırım düştü, bacaklarından yaralandı

Antalya'da yolda yürürken yakınına yıldırım düştü, bacaklarından yaralandı

Antalya’da şemsiye ile yürüyen kişi, yakınına yıldırım düşmesi sonucu bacaklarından yaralandı. Yıldırımın düştüğü anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T15:00+0300

2022-02-04T15:00+0300

2022-02-04T15:04+0300

yıldırım

türkiye

antalya

yaralanma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053472733_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_4016a39b6df925a5e6d22ad5d6c71fe0.jpg

Antalya’da dün gün boyunca hakim olan gök gürültülü sağanak yağışta birçok yerde su baskını ve dolu yağışı meydana geldi.Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’nde otomobilini park eden bir kişi şemsiyesini açtıktan sonra yürüyüşe geçti. 10 adım atan kişinin yakınına şimşek çakmasıyla birlikte yıldırım düştü. Yavaş yavaş dizlerinin üzerine çöken kişinin daha sonra yere uzandığı anlar anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu fakat ayaklarında ciddi derecede morluklar olduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220202/muglada-camiye-yildirim-isabet-etti-1053392236.html

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yıldırım, antalya, yaralanma