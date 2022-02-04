https://tr.sputniknews.com/20220204/arastirma-omicronda-hastaneye-yatis-orani-deltaya-kiyasla-yuzde-75-daha-az-1053489425.html

Araştırma: Omicron'da hastaneye yatış oranı, Delta'ya kıyasla yüzde 75 daha az

Araştırma: Omicron'da hastaneye yatış oranı, Delta'ya kıyasla yüzde 75 daha az

Portekiz'de yapılan bir araştırmaya göre, Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan hastaların Delta varyantına yakalanan hastalara kıyasla hastaneye yatış... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T22:31+0300

2022-02-04T22:31+0300

2022-02-04T22:31+0300

koronavirüs

omicron

kovid-19

koronavirüs

portekiz

araştırma

varyant

delta varyantı

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Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü (DGS) ve Ulusal Sağlık Enstitüsü Doutor Ricardo Jorge (INSA) tarafından yürütülen araştırmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına yakalanan hastaların Delta'ya yakalanan hastalara kıyasla hastaneye yatış oranlarının yüzde 75 daha az olduğu ortaya çıktı.Omicron'a yakalananların hastanede kalış sürelerinin daha kısa olduğu ve ölüm risklerinin daha düşük olduğu tespit edilen araştırmada, hastanın 'yaşı, cinsiyeti ve aşı durumu ne olursa olsun' risk faktörünün aynı olduğu ve kişinin daha önce virüse yakalanıp yakalanmamasının bu durumu etkilemediği ifade edildi.Geçen yılın aralık ayında Portekiz'de ikamet eden kişiler üzerinde yapıldığı aktarılan araştırmada ayrıca, Omicron'un bağışıklık sisteminden kaçabildiği ve bu nedenle yüksek oranda bulaşıcı hale geldiği aktarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220203/avrupa-ilac-ajansi-takviye-doz-asi-omicron-uzerinde-ozellikle-etkili-1053437576.html

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omicron, kovid-19, koronavirüs, portekiz, araştırma, varyant, delta varyantı