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https://tr.sputniknews.com/20220204/arastirma-sivrisinekler-kirmizi-turuncu-ve-siyah-giyenleri-daha-cok-isiriyor-1053484729.html
Araştırma: Sivrisinekler kırmızı, turuncu ve siyah giyenleri daha çok ısırıyor
Araştırma: Sivrisinekler kırmızı, turuncu ve siyah giyenleri daha çok ısırıyor
ABD'de yapılan bir araştırma, sivrisineklerin kırmızı, turuncu ya da siyah giyen insanları daha çok ısırdığını ortaya koydu. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T19:25+0300
2022-02-04T19:25+0300
yaşam
sivrisinek
kıyafet
sinyal
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Seattle Washington Üniversitesinden bilim insanları, sivrisineklerin koku alma duyusunu inceleyen bir çalışma yürüttü.Independent gazetesinin haberine göre, çalışmada, sivrisineklerin insan nefesinden karbondioksit kokusu aldıklarında belirli renklere doğru uçtuğunun, insan derisinden, genel pigmentasyondan bağımsız olarak sivrisineklerin gözlerine güçlü kırmızı-turuncu renkte bir sinyal yayıldığının tespit edildiği bildirildi.Sivrisineklerin yeşil, mor, mavi ve beyaz renkleri göz ardı ettiği, kırmızı, turuncu ve siyah renklere yöneldiği ifade edildi.Bilim insanları yeşil, mor, mavi ya da beyaz renkli kıyafetlerin sivrisinekler tarafından ısırılmayı engellediğini, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde sivrisineklerden kaçınmanın doğru kıyafet seçimiyle mümkün olabileceğini kaydetti.
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sivrisinek, kıyafet, sinyal

Araştırma: Sivrisinekler kırmızı, turuncu ve siyah giyenleri daha çok ısırıyor

19:25 04.02.2022
© AP Photo / Felipe DanaZika- Sivrisinek
Zika- Sivrisinek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Felipe Dana
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ABD'de yapılan bir araştırma, sivrisineklerin kırmızı, turuncu ya da siyah giyen insanları daha çok ısırdığını ortaya koydu.
Seattle Washington Üniversitesinden bilim insanları, sivrisineklerin koku alma duyusunu inceleyen bir çalışma yürüttü.
Independent gazetesinin haberine göre, çalışmada, sivrisineklerin insan nefesinden karbondioksit kokusu aldıklarında belirli renklere doğru uçtuğunun, insan derisinden, genel pigmentasyondan bağımsız olarak sivrisineklerin gözlerine güçlü kırmızı-turuncu renkte bir sinyal yayıldığının tespit edildiği bildirildi.
Sivrisineklerin yeşil, mor, mavi ve beyaz renkleri göz ardı ettiği, kırmızı, turuncu ve siyah renklere yöneldiği ifade edildi.
Bilim insanları yeşil, mor, mavi ya da beyaz renkli kıyafetlerin sivrisinekler tarafından ısırılmayı engellediğini, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde sivrisineklerden kaçınmanın doğru kıyafet seçimiyle mümkün olabileceğini kaydetti.
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