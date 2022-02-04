https://tr.sputniknews.com/20220204/bae-buyukelcisi-kayseri-turkiye-ticaretinin-onemli-donemeclerindendir-1053481390.html

BAE Büyükelçisi, MÜSİAD heyeti ile görüştü

BAE Büyükelçisi, MÜSİAD heyeti ile görüştü

MÜSİAD Anadolu Ekonomi Diplomasisi programı kapsamında MÜSİAD'lı iş insanları ile Kayseri'de bir araya gelen BAE'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Al Dhaheri, iki... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T18:09+0300

2022-02-04T18:09+0300

2022-02-04T18:15+0300

ekonomi

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

türkiye

müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)

müsiad

görüşme

toplantı

ikili görüşme

kayseri

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komisyonu koordinasyonunda düzenlenen Anadolu Ekonomi Diplomasisi programının ikincisi MÜSİAD Kayseri Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Osman Nuri Önügören ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisi Saeed Al Dhaheri'nin katılımıyla düzenlenen programda, Türkiye-BAE ticari ve kültürel ilişkilerinin yanı sıra bölgesel yatırım alanları ele alındı.'Amacımız iş insanlarımızla güzel işler yapmak'Kayseri'de düzenlenen Anadolu Ekonomi Diplomasisi programının açılış konuşmasını gerçekleştiren BAE Büyükelçisi Saeed Al Dhaheri, bölgesel iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin yapılan görüşmelerden memnuniyet duyduğunu ve bu çalışmaların iki ülke arasındaki iş insanlarına çok yardımcı olacağını vurguladı. Bu tip programların ticari ortamı zenginleştirmek ve yatırım ortamlarını genişletmek adına da oldukça önemli olduğunu ifade eden Dhaheri, "Çok mutluyuz hem de umutluyuz. İnşallah Kayseri'de ve Türkiye'de güzel çalışmalara devam edeceğiz. Sanat faaliyetlerinizi, ticari icraatlar ve fabrikalarınızı görmek istiyoruz. Bizim amacımız iki ülke arasındaki ilişkileri güvene dayalı olarak artırmak ve güzelleştirmek. İkinci amacımız ise Türkiye ve BAE'deki iş adamları arasında iyi ilişkiler oluşmasını sağlayarak, ticaret hacimlerini büyütmektir. Kayseri'deki arkadaşlara da davetleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.'Kayseri Türkiye ticaretinin önemli dönemeçlerindendir'Programda konuşan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, Anadolu Ekonomi Diplomasisi programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MÜSİAD olarak yeni dönem hedefleri kapsamında ticari diplomasinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerin artıralacağını belirten Altunbaş, Kayseri’nin Türkiye ticareti için önemli bir noktada bulunduğunu ifade etti. Altunbaş konuşmasına şöyle devam etti: "Bundan kısa bir süre önce Genel Başkanımız Mahmut Asmalı, 7 maddelik bir strateji planı açıkladı. Strateji planımız kapsamında ülkemizin gelecek hedeflerine büyük katkı sağlayacak adımlar öne çıkıyor. Bu maddelerden bir tanesi de Anadolu’daki diplomatik ilişkileri hızlandırmak ve buradaki ekonomi çalışmalarını yönetmekti. Biz MÜSİAD olarak aylık 5 ila 6 büyükelçi ve 10 tane konsolos ile çok ciddi görüşmeler yapıyoruz. Eş zamanlı olarak başlattığımız bu hareketle sahaya iniyor ve yabancı misyon temsilcileriyle iş insanlarımızı bir araya getirerek yeni yatırım ortamları hazırlıyoruz. İlk toplantımızı Nijerya Büyükelçimiz ile Çorum'da gerçekleştirdik. Bu çalışmadan oldukça verimli sonuçlar elde ettik. Şimdi Kayseri'deyiz. Kayseri'yi gerçekten Türkiye ticaretinin ve sanayisinin çok önemli dönemeçlerinden biri olarak görüyoruz. Özellikle de mobilya sektöründe… Bunun yanında tüketim mamulleri dediğimiz metal sektöründe kendisini ciddi anlamda dünyada kabul ettirmiştir. Türkiye’nin genel ülke ihracatında Almanya bir numaradır. Kayseri’nin ihracatında ise Amerika bir numaradır. Normalde Türkiye şu anda Amerika’ya hareket etmek istiyor ve Kayseri buna önem veriyor. İnşallah yapılabilecek iş birliktelikleriyle bu ihracat doğrultusunun güzel noktalara geleceğini düşünüyorum."'2021 yılında 3.6 milyar dolar ihracat'Kayseri’nin ticaret alanında önemli bir rol oynadığına değinen ve ihracat rakamlarının sektörel gelişmelerle beraber daha da yükseldiğini ifade eden MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ise yaptığı konuşmada, "Şehrimiz, binlerce yıldır ticaretle yoğurulan bir ekonomik yapıya sahiptir. Bunun en büyük delili ise hemen yanı başımızda bulunan Kültepe Kaniş Karum Örenyeri’nde bulunan kil tabletlerdir. Buradan elde edilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere Kayseri’nin ticaretle bütünleşmesinin geçmişi yaklaşık 6 bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Kayseri, uzun süreli tarih yolculuğunda hangi medeniyet bu topraklara hâkim olursa olsun bu kimliğini korumuştur. Organize sanayi bölgeleri ve geleneksel ticaretin yanı sıra özellikle yeni dönemin getirdiği e-ticaretin sisteminin de başarıyla uygulandığı bir ekonomik yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Kayseri 2021 yılı son verilerine göre 3,6 milyar doları bulan ihracat rakamı ile büyük başarı elde etmiştir. 2021 yılında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünleri gelmektedir. İhracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Irak yer almaktadır" değerlendirmesinde bulundu. MÜSİAD Kayseri Şubesinde gerçekleştirilen etkinlik sonrası MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş başkanlığındaki MÜSİAD heyetiyle birlikte Erciyes Anadolu Holding üretim tesislerini ziyaret eden Büyükelçi Saeed Al Dhaheri, tesisteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Program kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı da ziyaret eden heyet, bölgesel yatırım ve üretim alanlarına ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

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