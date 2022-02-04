https://tr.sputniknews.com/20220204/basak-cengiz-cinayetinin--bilirkisi-raporu-samuray-kilicli-saldirganla-goz-goze-gelmis-1053458646.html

Başak Cengiz cinayetinin bilirkişi raporu: Samuray kılıçlı saldırganla göz göze gelmiş

Başak Cengiz cinayetinin bilirkişi raporu: Samuray kılıçlı saldırganla göz göze gelmiş

Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile öldürdüğü Başak Cengiz'in ölüme ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda Cengiz'in, karşı... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T09:19+0300

2022-02-04T09:19+0300

2022-02-04T09:19+0300

türkiye

can göktuğ boz

başak cengiz

cinayet

kadın cinayeti

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Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.Sabah gazetesinde ayrıntıları yer alan bilirkişi raporuna göre Cengiz, karşı kaldırımında yürüyen Boz'un kendisini takip ettiğinden şüphelenerek durup onun bulunduğu alana doğru dikkatle baktı. Yapılan tespite göre katil Can Göktuğ Boz uzaktan gözüne kestirdiği kurbanı Başak Cengiz'i adım adım ve çok yakından takip etti.Saldırı için Başak Cengiz'in en tenhada olduğu ve en savunmasız anının beklendiği belirtilen raporda, "Sanığın eylemi kamera saatine göre 29 saniye sürdü. Kılıçla vurma eylemine durmadan ve duraksamadan devam ettiği tespit edildi" denildi.Davanın ilk duruşması gelecek ay İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

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can göktuğ boz, başak cengiz, cinayet, kadın cinayeti