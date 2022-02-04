https://tr.sputniknews.com/20220204/ben-olmek-istemiyorum-diyerek-yardim-isteyen-kadin-guvenli-eve-yerlestirildi-1053453405.html

'Ben ölmek istemiyorum' diyerek yardım isteyen kadın, güvenli eve yerleştirildi

'Ben ölmek istemiyorum' diyerek yardım isteyen kadın, güvenli eve yerleştirildi

Sakarya'da boşandığı eşi tarafından bıçakla alıkonulduğunu belirten ve sosyal medyadan "Ben ölmek istemiyorum" diyerek yardım isteyen kadın, güvenli eve... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T01:19+0300

2022-02-04T01:19+0300

2022-02-04T01:24+0300

türkiye

kadına şiddet

sakarya

sosyal medya

boşanmak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053370302_0:33:641:393_1920x0_80_0_0_cd49205db27da0e49146b0ecae5f313a.jpg

Sakarya’da yaşayan Ç.B. isimli kadın, bir süre önce boşandığı erkek tarafından bıçakla alıkonulduğunu ifade etti.Mağdur olduğunu belirten kadın, yaşanan durum üzerine şikayetçi olduğu eski eşinin ev hapsi verilerek serbest kaldığını ve öldürülmekten korktuğunu sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililerden yardım istedi. Yaşanan durum üzerine Sakarya Başsavcılığı ve valilik mahkemeye itiraz dilekçesi vererek konunun takipçisi oldu. Verilen talimatlar doğrultusunda güvenli eve yerleştirilen Ç.B., sosyal medya hesabından kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etti. Ç.B. sosyal medyasından, “Yanımda olan, arayan, soran herkese, kolluk kuvvetlerine, valimize çok teşekkür ediyorum. Videom çok ses getirdi, çok da yardımcı oldular. Konuyla ilgili itirazlarda bulunuldu, güvenli bir eve yerleştirildim. Şu an da iyiyim çocuklarımla birlikte hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

türkiye

sakarya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadına şiddet, sakarya, sosyal medya, boşanmak