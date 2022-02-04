Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220204/ben-olmek-istemiyorum-diyerek-yardim-isteyen-kadin-guvenli-eve-yerlestirildi-1053453405.html
'Ben ölmek istemiyorum' diyerek yardım isteyen kadın, güvenli eve yerleştirildi
'Ben ölmek istemiyorum' diyerek yardım isteyen kadın, güvenli eve yerleştirildi
Sakarya'da boşandığı eşi tarafından bıçakla alıkonulduğunu belirten ve sosyal medyadan "Ben ölmek istemiyorum" diyerek yardım isteyen kadın, güvenli eve... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T01:19+0300
2022-02-04T01:24+0300
türkiye
kadına şiddet
sakarya
sosyal medya
boşanmak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053370302_0:33:641:393_1920x0_80_0_0_cd49205db27da0e49146b0ecae5f313a.jpg
Sakarya’da yaşayan Ç.B. isimli kadın, bir süre önce boşandığı erkek tarafından bıçakla alıkonulduğunu ifade etti.Mağdur olduğunu belirten kadın, yaşanan durum üzerine şikayetçi olduğu eski eşinin ev hapsi verilerek serbest kaldığını ve öldürülmekten korktuğunu sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililerden yardım istedi. Yaşanan durum üzerine Sakarya Başsavcılığı ve valilik mahkemeye itiraz dilekçesi vererek konunun takipçisi oldu. Verilen talimatlar doğrultusunda güvenli eve yerleştirilen Ç.B., sosyal medya hesabından kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etti. Ç.B. sosyal medyasından, “Yanımda olan, arayan, soran herkese, kolluk kuvvetlerine, valimize çok teşekkür ediyorum. Videom çok ses getirdi, çok da yardımcı oldular. Konuyla ilgili itirazlarda bulunuldu, güvenli bir eve yerleştirildim. Şu an da iyiyim çocuklarımla birlikte hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
türkiye
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053370302_36:0:603:425_1920x0_80_0_0_847b15021fe61244dd4af85117ddbaaf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadına şiddet, sakarya, sosyal medya, boşanmak

'Ben ölmek istemiyorum' diyerek yardım isteyen kadın, güvenli eve yerleştirildi

01:19 04.02.2022 (güncellendi: 01:24 04.02.2022)
© Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org Kadına şiddet
Kadına şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org
Abone ol
Sakarya'da boşandığı eşi tarafından bıçakla alıkonulduğunu belirten ve sosyal medyadan "Ben ölmek istemiyorum" diyerek yardım isteyen kadın, güvenli eve yerleştirildi. Rahat bir nefes aldığını belirten kadın, yardım edenlere sosyal medyasından teşekkür etti.
Sakarya’da yaşayan Ç.B. isimli kadın, bir süre önce boşandığı erkek tarafından bıçakla alıkonulduğunu ifade etti.

Mağdur olduğunu belirten kadın, yaşanan durum üzerine şikayetçi olduğu eski eşinin ev hapsi verilerek serbest kaldığını ve öldürülmekten korktuğunu sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililerden yardım istedi.

Yaşanan durum üzerine Sakarya Başsavcılığı ve valilik mahkemeye itiraz dilekçesi vererek konunun takipçisi oldu. Verilen talimatlar doğrultusunda güvenli eve yerleştirilen Ç.B., sosyal medya hesabından kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etti. Ç.B. sosyal medyasından, “Yanımda olan, arayan, soran herkese, kolluk kuvvetlerine, valimize çok teşekkür ediyorum. Videom çok ses getirdi, çok da yardımcı oldular. Konuyla ilgili itirazlarda bulunuldu, güvenli bir eve yerleştirildim. Şu an da iyiyim çocuklarımla birlikte hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce