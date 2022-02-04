'Ben ölmek istemiyorum' diyerek yardım isteyen kadın, güvenli eve yerleştirildi
01:19 04.02.2022 (güncellendi: 01:24 04.02.2022)
© Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org Kadına şiddet
© Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org
Sakarya'da boşandığı eşi tarafından bıçakla alıkonulduğunu belirten ve sosyal medyadan "Ben ölmek istemiyorum" diyerek yardım isteyen kadın, güvenli eve yerleştirildi. Rahat bir nefes aldığını belirten kadın, yardım edenlere sosyal medyasından teşekkür etti.
Sakarya’da yaşayan Ç.B. isimli kadın, bir süre önce boşandığı erkek tarafından bıçakla alıkonulduğunu ifade etti.
Mağdur olduğunu belirten kadın, yaşanan durum üzerine şikayetçi olduğu eski eşinin ev hapsi verilerek serbest kaldığını ve öldürülmekten korktuğunu sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililerden yardım istedi.
Yaşanan durum üzerine Sakarya Başsavcılığı ve valilik mahkemeye itiraz dilekçesi vererek konunun takipçisi oldu. Verilen talimatlar doğrultusunda güvenli eve yerleştirilen Ç.B., sosyal medya hesabından kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etti. Ç.B. sosyal medyasından, “Yanımda olan, arayan, soran herkese, kolluk kuvvetlerine, valimize çok teşekkür ediyorum. Videom çok ses getirdi, çok da yardımcı oldular. Konuyla ilgili itirazlarda bulunuldu, güvenli bir eve yerleştirildim. Şu an da iyiyim çocuklarımla birlikte hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Mağdur olduğunu belirten kadın, yaşanan durum üzerine şikayetçi olduğu eski eşinin ev hapsi verilerek serbest kaldığını ve öldürülmekten korktuğunu sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililerden yardım istedi.
Yaşanan durum üzerine Sakarya Başsavcılığı ve valilik mahkemeye itiraz dilekçesi vererek konunun takipçisi oldu. Verilen talimatlar doğrultusunda güvenli eve yerleştirilen Ç.B., sosyal medya hesabından kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etti. Ç.B. sosyal medyasından, “Yanımda olan, arayan, soran herkese, kolluk kuvvetlerine, valimize çok teşekkür ediyorum. Videom çok ses getirdi, çok da yardımcı oldular. Konuyla ilgili itirazlarda bulunuldu, güvenli bir eve yerleştirildim. Şu an da iyiyim çocuklarımla birlikte hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
'Ben ölmek istemiyorum' diyerek yardım isteyen kadın, güvenli eve yerleştirildi https://t.co/y3CtYBFjup pic.twitter.com/HlYY4iaMqo— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 3, 2022