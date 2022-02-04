https://tr.sputniknews.com/20220204/besiktas-baskani-cebi-senol-gunesi-severiz-fakat-benim-teknik-direktorum-onder-karavelidir-1053476176.html

Beşiktaş Başkanı Çebi: Şenol Güneş'i severiz fakat benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir

Beşiktaş Başkanı Çebi: Şenol Güneş'i severiz fakat benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir

Beşiktaş Başkanı Çebi, Şenol Güneş'in takımın başına getirileceği iddialarına yanıt vererek, "Şenol Güneş'i severiz, Beşiktaş'a ve Türk futboluna hizmetler... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T15:54+0300

2022-02-04T15:54+0300

2022-02-04T16:00+0300

ahmet nur çebi

spor

beşiktaş

şenol güneş

transfer

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Spor Toto Süper Lig’de bu hafta Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Çebi, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes transferini değerlendirdi:‘Kadro dışı kalanlar gitmiyor, bu nasıl futbolculuk?’Başkan Çebi, kadroda olan futbolculara güvendiklerini ifade ederek şunları söyledi:‘Öncelikleri olmayabilir, bizim önceliğimizdi’Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın Gedson Fernandes ile ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:Çebi, Antalyaspor maçına taraftarlarını davet ederek, desteklerini sürdürmelerini söyledi. Transferde her konu da planlamaları yaptıklarını ifade eden Başkan Çebi, "Bu sene biraz daha erken hareket etmek istiyoruz. Markalarımızı kendimiz yapmak istiyoruz" dedi.‘Benim hocam Önder Karaveli’Önder Karaveli ile yola devam edeceklerini yineleyen Başkan Çebi, "Hocamızı seviyorum, mutluyuz. Şu ana kadar tavır ve davranışlarından aldığı sonuçlardan dahi olmak üzere başarılı görüyoruz. Bu sebeple Önder Karaveli’den başka biri hocanın adının konuşulmasını doğru bulmuyorum. Buradan net bir şekilde söylüyorum. Şenol Hoca'yı severiz, kıymetlidir. Türk futbolunda yeri önemlidir. Beşiktaş’a katkılar vermiştir. Ama benim hocam Önder Karaveli. Yola onlar devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Ceyhun Kazancı: Gedson uzun süredir aklımızda olan bir oyuncuCeyhun Kazancı da Gedson transferi için, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220113/besiktas-baskani-cebi-ceyhun-kazanci-sportif-direktorumuz-onder-karaveli-de-teknik-direktorumuz-1052701459.html

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ahmet nur çebi, beşiktaş, şenol güneş, transfer