https://tr.sputniknews.com/20220204/bilim-kurulu-uyesi-gizli-omicron-ile-ilgili-bilinenleri-anlatti--1053485605.html

Bilim Kurulu üyesi, ‘Gizli Omicron’ ile ilgili bilinenleri anlattı

Bilim Kurulu üyesi, ‘Gizli Omicron’ ile ilgili bilinenleri anlattı

Omicron ve alt türü ‘Gizli Omicron’un belirtileri neler? Türkiye’de günlük vaka sayılarının 100 bini aştığı bu günlerde koronavirüsten korunmanın yolları ne?.. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T19:56+0300

2022-02-04T19:56+0300

2022-02-04T20:00+0300

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

omicron

ateş kara

semptom

gizli omicron

belirti

varyant

delta varyantı

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Pandeminin başından bu yana farklı ülkelerdeki bilim insanları, yeni tip koronavirüs ile ilgili çalışmalar yapıyor. Bu araştırmaların bir ayağı da Kovid-19 varyantların incelenmesini kapsıyor. 2 yıllık süre zarfında Kovid-19’un Alfa, Beta, Delta, Gamma, Omicron olmak üzere 5 varyantı ortaya çıktı. İlk olarak 18 Aralık 2020’de Birleşik Krallık’ta görülen Alfa varyantı ile başlayan mutasyonlar, en son 26 Kasım 2021’de yerini Omicron’a bıraktı. Diğer türevlerine göre yüksek bulaşıcılığa sahip olmasıyla bilinen ve Dünya geneline yayılarak milyonlarca kişiyi etkisi altına alan Omicron, henüz gündemden düşmemişken Omicron’un da yeni bir alt varyantı ortaya çıktı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, 'BA.2' olarak adlandırılan varyant üzerinde yaptığı çalışmalarda, önceki varyantlara göre hem daha bulaşıcı olduğunu hem de aşılardan daha iyi kaçabileceğini tespit etti.‘İncelenmekte olan’ varyant olarak sınıflandırılan ‘gizli Omikron’ alt türü, aşının işlevsiz kalabileceğine dair kaygıları da beraberinde getirmiş oldu. Aşıların yeni varyantın versiyonuna hangi ölçüde koruyucu olduğuna dair henüz yeterince veri mevcut değilken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, gizli Omicron 'BA.2' varyantına dair bilinenleri ve korunmak için yapılması gerekenleri Sputnik’e anlattı.‘En bilinen özelliği kolay bir şekilde bulaşması’BA.2’yi Omicron varyantının üzerinden yeni bir mutasyonla gelen bir tür olarak tanımlayan Kara, “En bilinen özelliği kolay bir şekilde bulaştığının gözlemlenmesi. Böyle bir varyant. Ama klinik bilgiler, seyrin çok farklı olmadığını, Omicron’la aynı seyri gösterdiğini, benzer şekilde bir tabloya neden olduğunu daha ağır bir duruma neden olmadığını gösteriyor” dedi.‘Elimizde yeterli bilgi henüz yok, sekans analizleriyle takip edilmesi kritik önem taşıyor’Koronavirüste mutasyonların devam ettiğini belirten Kara, “Yeni varyanların ortaya çıkma ihtimali var ama bu Omicron’da böyle devam eder ya da etmez diye söylemek için açıkçası elimizde yeterli bilgi henüz yok. O bakımdan takip önemli. Sekans analizleriyle takip edilmesi kritik önem taşıyor. Takipler de tüm dünya tarafından yapılıyor. DSÖ’nün son açıklaması, Omicron’un bu yeni varyantının Omicron’un kendisinden çok daha büyük bir tehdit ya da tehlike oluşturmadığı yönünde” açıklamasında bulundu.Aşılar gizli Omicron’a karşı koruyucu mu?Aşıların ‘gizli Omicron’a karşı koruyuculuğunu değerlendiren Kara şu ifadeleri kullandı:‘Türkiye’deki ana varyant Omicron’un orjinal versiyonu, BA.2 bizde çok yayılmış veya çok sayıda tespit edilmiş değil’Danimarka Norveç gibi ülkelerin yeni varyantlara rağmen tüm koronavirüs önlemlerini kaldırması üzerine Türkiye’nin ne yapacağına değinen Kara, “Bizde şuanda Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına göre de ana varyantımız Omicron’un ilk çıkan orijinal şekli. BA.2 bizde çok yayılmış veya çok sayıda tespit edilmiş değil. Omicron’un özellikleriyle değerlendirdiğimizde İstanbul’da vaka artışının tepe noktaya geldiğini ve son dönemdeki rakamlarda düşüş olduğunu gördük. Aynı şey Eskişehir’de de görülüyor. Diğer illere baktığımızda ise şu anda açıkçası yükselme hala devam ediyor. O bölgelerde de bu yükselme trendinin belki bir ya da iki hafta daha devam edip ondan sonra düşmesi olası” açıklamasında bulundu.‘Hatırlatma dozları çok önemli’Yapılması gerekenleri sıralayan Kaya, “İlk olarak hatırlatma dozları çok önemli, ikinci olarak da mutlaka ama mutlaka maske ve mesafe kurallarına uymamız gerektiğini söylemeliyim” dedi.Kovid-19’un son varyantı olan Omicron’un belirtileri neler?Delta varyantının en yoğun olduğu dönem ile Omicron varyantının en yoğun görüldüğü dönemdeki pozitif vakalarda görülen semptomlar karşılaştırıldığında her iki varyantın da belirtileri birbirine benzerlik gösterdiği ortaya çıktı. Bu belirtiler ise şu şekilde sıralandı:Omicron varyantının görüldüğü hastalarda yukarıdaki bulguların dışında bu belirtiler de daha seyrek olarak görülebiliyor:

https://tr.sputniknews.com/20220204/turkiyede-gunluk-vaka-sayisi-111-bin-157-olarak-tespit-edildi-248-kisi-hayatini-kaybetti--1053485454.html

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2022

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Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, omicron, ateş kara, semptom, gizli omicron, belirti, varyant, delta varyantı , aşı