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https://tr.sputniknews.com/20220204/bm-afganistan-merkez-bankasinda-milyonlarca-dolari-oldugunu-ancak-bunlari-kullanamadigini-acikladi-1053479562.html
BM, Afganistan merkez bankasında milyonlarca doları olduğunu, ancak bunları kullanamadığını açıkladı
BM, Afganistan merkez bankasında milyonlarca doları olduğunu, ancak bunları kullanamadığını açıkladı
Birleşmiş Milletler'in Afganistan'da yaklaşık 135 milyon doları olduğu, ancak Taliban kontrolündeki merkez bankası parayı Afgan para birimi Afganiye... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T17:28+0300
2022-02-04T17:28+0300
dünya
bm
birleşmiş milletler (bm)
afgan
afganistan
merkez bankası
para
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BM Afganistan Kalkınma Programı'nın başındaki Abdallah al Dardari, BM'nin ABD dolarlarını Afganistan Uluslararası Bankası'na yatırdığını ve kendilerine paranın Afganiye çevrileceği konusunda söz verildiğini söyledi.ACAMS Küresel Yaptırımlar Alanı Zirvesi'nde konuşan Dardari, "Ancak verilen söz tutulmadı. 30 milyon dolar Afganistan Uluslararası Bankası'nda kalmış durumda ve bunları Afganiye çeviremiyorum. Tahmin edeceğiniz gibi Afgani olmadan tüm programlarımızı hayata geçiremiyoruz" dediAğustos ayında Kabil'i ele geçiren Taliban, geçmişte ABD dolarının yaygın olduğu ülkede döviz kullanımını yasakladı.Birçok ülke Taliban'a uzun süredir yaptırım uyguluyordu. Uzmanlar, yaptırımlar ve ülkedeki mevcut durumla birlikte Afgan halkının bir felakete sürüklendiğini öngörüyor. Afgan yönetiminin yabancı ülkelerdeki milyarlarca dolar değerindeki rezervleri Taliban ülkeyi ele geçirince donduruldu.
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bm, birleşmiş milletler (bm), afgan, afganistan, merkez bankası, para

BM, Afganistan merkez bankasında milyonlarca doları olduğunu, ancak bunları kullanamadığını açıkladı

17:28 04.02.2022
© AFP 2021Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban kontrolünde Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AFP 2021
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Birleşmiş Milletler'in Afganistan'da yaklaşık 135 milyon doları olduğu, ancak Taliban kontrolündeki merkez bankası parayı Afgan para birimi Afganiye çeviremediği için kullanılamadığı belirtildi.
BM Afganistan Kalkınma Programı'nın başındaki Abdallah al Dardari, BM'nin ABD dolarlarını Afganistan Uluslararası Bankası'na yatırdığını ve kendilerine paranın Afganiye çevrileceği konusunda söz verildiğini söyledi.
ACAMS Küresel Yaptırımlar Alanı Zirvesi'nde konuşan Dardari, "Ancak verilen söz tutulmadı. 30 milyon dolar Afganistan Uluslararası Bankası'nda kalmış durumda ve bunları Afganiye çeviremiyorum. Tahmin edeceğiniz gibi Afgani olmadan tüm programlarımızı hayata geçiremiyoruz" dedi
Ağustos ayında Kabil'i ele geçiren Taliban, geçmişte ABD dolarının yaygın olduğu ülkede döviz kullanımını yasakladı.
Birçok ülke Taliban'a uzun süredir yaptırım uyguluyordu. Uzmanlar, yaptırımlar ve ülkedeki mevcut durumla birlikte Afgan halkının bir felakete sürüklendiğini öngörüyor. Afgan yönetiminin yabancı ülkelerdeki milyarlarca dolar değerindeki rezervleri Taliban ülkeyi ele geçirince donduruldu.
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