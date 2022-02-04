https://tr.sputniknews.com/20220204/bm-afganistan-merkez-bankasinda-milyonlarca-dolari-oldugunu-ancak-bunlari-kullanamadigini-acikladi-1053479562.html

BM, Afganistan merkez bankasında milyonlarca doları olduğunu, ancak bunları kullanamadığını açıkladı

BM, Afganistan merkez bankasında milyonlarca doları olduğunu, ancak bunları kullanamadığını açıkladı

Birleşmiş Milletler'in Afganistan'da yaklaşık 135 milyon doları olduğu, ancak Taliban kontrolündeki merkez bankası parayı Afgan para birimi Afganiye... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T17:28+0300

2022-02-04T17:28+0300

2022-02-04T17:28+0300

dünya

bm

birleşmiş milletler (bm)

afgan

afganistan

merkez bankası

para

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BM Afganistan Kalkınma Programı'nın başındaki Abdallah al Dardari, BM'nin ABD dolarlarını Afganistan Uluslararası Bankası'na yatırdığını ve kendilerine paranın Afganiye çevrileceği konusunda söz verildiğini söyledi.ACAMS Küresel Yaptırımlar Alanı Zirvesi'nde konuşan Dardari, "Ancak verilen söz tutulmadı. 30 milyon dolar Afganistan Uluslararası Bankası'nda kalmış durumda ve bunları Afganiye çeviremiyorum. Tahmin edeceğiniz gibi Afgani olmadan tüm programlarımızı hayata geçiremiyoruz" dediAğustos ayında Kabil'i ele geçiren Taliban, geçmişte ABD dolarının yaygın olduğu ülkede döviz kullanımını yasakladı.Birçok ülke Taliban'a uzun süredir yaptırım uyguluyordu. Uzmanlar, yaptırımlar ve ülkedeki mevcut durumla birlikte Afgan halkının bir felakete sürüklendiğini öngörüyor. Afgan yönetiminin yabancı ülkelerdeki milyarlarca dolar değerindeki rezervleri Taliban ülkeyi ele geçirince donduruldu.

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bm, birleşmiş milletler (bm), afgan, afganistan, merkez bankası, para