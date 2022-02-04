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https://tr.sputniknews.com/20220204/bosanma-asamasindaki-esine-sinirlendi-yegeninin-aracini-benzin-dokup-yakti-1053488566.html
Boşanma aşamasındaki eşine sinirlendi, yeğeninin aracını benzin döküp yaktı
Boşanma aşamasındaki eşine sinirlendi, yeğeninin aracını benzin döküp yaktı
Konya'da boşanma aşamasındaki bir kişi, eşine sinirlenip yeğenine ait hafif ticari aracı benzin dökerek ateşe verdi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
konya cumhuriyet başsavcılığı
konya
araç
benzin
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Konya'nın Meram ilçesinde yaşanan olayda, yeğenine ait olan hafif ticari aracı kullanan Bayram A., aracı yolun ortasında durdurdu. Araçtan inen Bayram A., bidondaki benzini aracın üzerine döküp ateşe verdi.Alevlerin hızla aracı sarması üzerini durumu fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan Bayram A. ifadesinde, ''Eşimle boşanma aşamasındayım. Bir anlık öfkeyle, yeğenime ait aracı yaktım'' dedi.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
türkiye
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konya cumhuriyet başsavcılığı, konya, araç, benzin

Boşanma aşamasındaki eşine sinirlendi, yeğeninin aracını benzin döküp yaktı

22:00 04.02.2022 (güncellendi: 22:14 04.02.2022)
© İHA / İBRAHİM YETKİNKonya’da bir kişi, yol ortasında hafif ticari aracı ile durduktan sonra aracı ateşe verip yaktı.
Konya’da bir kişi, yol ortasında hafif ticari aracı ile durduktan sonra aracı ateşe verip yaktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© İHA / İBRAHİM YETKİN
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Konya'da boşanma aşamasındaki bir kişi, eşine sinirlenip yeğenine ait hafif ticari aracı benzin dökerek ateşe verdi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Konya'nın Meram ilçesinde yaşanan olayda, yeğenine ait olan hafif ticari aracı kullanan Bayram A., aracı yolun ortasında durdurdu. Araçtan inen Bayram A., bidondaki benzini aracın üzerine döküp ateşe verdi.
Alevlerin hızla aracı sarması üzerini durumu fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.
O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Bayram A. ifadesinde, ''Eşimle boşanma aşamasındayım. Bir anlık öfkeyle, yeğenime ait aracı yaktım'' dedi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
© İHA / İBRAHİM YETKİNKonya’da bir kişi, yol ortasında hafif ticari aracı ile durduktan sonra aracı ateşe verip yaktı.
Konya’da bir kişi, yol ortasında hafif ticari aracı ile durduktan sonra aracı ateşe verip yaktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
Konya’da bir kişi, yol ortasında hafif ticari aracı ile durduktan sonra aracı ateşe verip yaktı.
© İHA / İBRAHİM YETKİN
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