https://tr.sputniknews.com/20220204/bosanma-asamasindaki-esine-sinirlendi-yegeninin-aracini-benzin-dokup-yakti-1053488566.html

Boşanma aşamasındaki eşine sinirlendi, yeğeninin aracını benzin döküp yaktı

Boşanma aşamasındaki eşine sinirlendi, yeğeninin aracını benzin döküp yaktı

Konya'da boşanma aşamasındaki bir kişi, eşine sinirlenip yeğenine ait hafif ticari aracı benzin dökerek ateşe verdi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T22:00+0300

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Konya'nın Meram ilçesinde yaşanan olayda, yeğenine ait olan hafif ticari aracı kullanan Bayram A., aracı yolun ortasında durdurdu. Araçtan inen Bayram A., bidondaki benzini aracın üzerine döküp ateşe verdi.Alevlerin hızla aracı sarması üzerini durumu fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan Bayram A. ifadesinde, ''Eşimle boşanma aşamasındayım. Bir anlık öfkeyle, yeğenime ait aracı yaktım'' dedi.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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konya cumhuriyet başsavcılığı, konya, araç, benzin