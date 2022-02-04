https://tr.sputniknews.com/20220204/brent-petrolun-varil-fiyati-93-dolari-asti-1053484356.html

Brent petrolün varil fiyatı 93 doları aştı

Brent petrolün varil fiyatı 93 doları aştı

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de kar fırtınası etkisini sürdürürken ülkede arz tedarikinin sekteye uğrayabileceği endişeleriyle Brent petrolün varili... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T19:15+0300

2022-02-04T19:15+0300

2022-02-04T19:14+0300

ekonomi

abd

petrol

brent petrol

ortadoğu

avrupa

petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

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Dün günü 91.11 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varili, saat 18.36 itibarıyla düne göre yüzde 2.27 artışla 93.18 dolara ulaştı.Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 93,17 dolara kadar yükseldi.Doğu Avrupa ve Ortadoğu'da devam eden jeopolitik gerilimler ve petrol arzına ilişkin olumsuz haberlerle ABD'deki fırtınanın arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri fiyatları yükseltti.ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, fırtınanın ilerleyen günlerde yoğun kar, buz ve aşırı soğuk getireceği uyarısında bulundu.Küresel piyasalarda arzın salgın sonrası toparlanan talebin gerisinde kalması, Libya ve Nijerya gibi ülkelerde yaşanan arz aksaklıkları nedeniyle piyasaların daha da daralması fiyatlardaki yükselişi tetikliyor.Dün, Nijerya kıyılarında günlük yaklaşık 22 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip tankerde patlama meydana gelmesi ve Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun kötü hava koşulları nedeniyle Brega, Zueitina, Ras Lanuf, Zawiya, Mellitah ve Sidra limanlarından ihracatı durdurduğuna ilişkin açıklaması da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC + grubunun üretim artışını sabit tutması da fiyatların yükselişini pekiştirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220204/abdde-ham-petrolun-varil-fiyati-8-yildir-ilk-kez-90-dolari-asti-1053452600.html

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abd, petrol, brent petrol, ortadoğu, avrupa, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)