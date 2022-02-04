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Türkiye
Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://tr.sputniknews.com/20220204/btp-genel-baskani-bas-turkiyede-temel-problem-tuketicinin-tuketim-kabiliyetinin-dusmesidir-1053655389.html
BTP Genel Başkanı Baş: Türkiye’de temel problem tüketicinin tüketim kabiliyetinin düşmesidir
BTP Genel Başkanı Baş: Türkiye’de temel problem tüketicinin tüketim kabiliyetinin düşmesidir
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, enflasyonun Türkiye’de yarattığı temel problemi “Dünyada hiç bir ekonomi yoktur ki ÜFE, TÜFE’nin üzerinde... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T18:14+0300
2022-02-09T14:16+0300
seyir hali
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tüfe
üfe
enagrup
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BTP Genel Başkanı Baş: Türkiye’de temel problem tüketicinin tüketim kabiliyetinin düşmesidir
BTP Genel Başkanı Baş: Türkiye’de temel problem tüketicinin tüketim kabiliyetinin düşmesidir
Radyo Sputnik’te konuşan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, enflasyon verilerini ve halkın tüketim kabiliyetini Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.Baş, enflasyon verileri konusunda “TÜİK’in açıkladığı TÜFE rakamları yüzde 48 olmasına karşın bugün bağımsız kuruluşların, özellikle ENAG’ın açıkladığı enflasyon yüzde 110’lara dayanmış vaziyettedir. Tüketici olarak markette ve sokakta yaşadığımız enflasyona baktığımız zaman yine yüzde 100’lerde bir enflasyon yaşadığımızı görüyoruz. Bugün Türkiye’de enflasyonu konuşurken iki yönlü bir tartışma açmak gerekiyor. Birincisi enflasyonun gerçekliği daha sonra gerçekliği kabul edilse dahi piyasaya etkileri konuşuluyor. Enflasyonun ekonomideki tanımı fiyatlar genel seviyesindeki artış yani bireyin alım gücündeki düşüş demektir. Aslında mücadele edilmesi gereken husus vatandaşın alım gücünü bir yerde tutabilmek olması gerekiyor” diye konuştu.‘Tüketmeyi isteyen insanlarız ama tüketen insanlar değiliz’ÜFE ve TÜFE’nin bulunduğu mevcut duruma dikkat çeken Baş, tüketicinin alım gücünün yükseltilmesi gerektiğini “ÜFE yüzde 90’ın üzerindedir. Dünyada hiç bir ekonomi yoktur ki ÜFE, TÜFE’nin üzerinde olsun. Bu zaten mümkün bir şey değil mantıksal olarak. Benim malı zararına satmam gerekiyor ki TÜFE, ÜFE’nin altında olsun. Hangi üretici bugün zararına iş yapar? Bugün Türkiye’de temel problem tüketicinin tüketim kabiliyetinin düşmesidir. ‘Tüketim çılgınlığı’ kavramı vardır. Ben hep merak ederim bu çılgınlar kimler? Kimsenin çılgınca tükettiği yok. İnsanların tüketme isteğinde artış var desek kabul ediyorum. Tüketmeyi isteyen insanlarız ama tüketen insanlar değiliz. Ürünlerin fiyatlarını aşağıya çekemeyeceğime göre bireyin alım gücünü yükseltebilirim” diye belirtti.
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Ali Çağatay
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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radyo, btp, tüfe, üfe, enagrup, enflasyon, аудио

BTP Genel Başkanı Baş: Türkiye’de temel problem tüketicinin tüketim kabiliyetinin düşmesidir

18:14 04.02.2022 (güncellendi: 14:16 09.02.2022)
SEYİR HALİ
BTP Genel Başkanı Baş: Türkiye’de temel problem tüketicinin tüketim kabiliyetinin düşmesidir
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, enflasyonun Türkiye’de yarattığı temel problemi “Dünyada hiç bir ekonomi yoktur ki ÜFE, TÜFE’nin üzerinde olsun. Malı zararına satmam gerekiyor ki TÜFE, ÜFE’nin altında olsun. Bugün Türkiye’de temel problem tüketicinin tüketim kabiliyetinin düşmesidir” diye tanımladı.
Radyo Sputnik’te konuşan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, enflasyon verilerini ve halkın tüketim kabiliyetini Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.
Baş, enflasyon verileri konusunda “TÜİK’in açıkladığı TÜFE rakamları yüzde 48 olmasına karşın bugün bağımsız kuruluşların, özellikle ENAG’ın açıkladığı enflasyon yüzde 110’lara dayanmış vaziyettedir. Tüketici olarak markette ve sokakta yaşadığımız enflasyona baktığımız zaman yine yüzde 100’lerde bir enflasyon yaşadığımızı görüyoruz. Bugün Türkiye’de enflasyonu konuşurken iki yönlü bir tartışma açmak gerekiyor. Birincisi enflasyonun gerçekliği daha sonra gerçekliği kabul edilse dahi piyasaya etkileri konuşuluyor. Enflasyonun ekonomideki tanımı fiyatlar genel seviyesindeki artış yani bireyin alım gücündeki düşüş demektir. Aslında mücadele edilmesi gereken husus vatandaşın alım gücünü bir yerde tutabilmek olması gerekiyor” diye konuştu.

‘Tüketmeyi isteyen insanlarız ama tüketen insanlar değiliz’

ÜFE ve TÜFE’nin bulunduğu mevcut duruma dikkat çeken Baş, tüketicinin alım gücünün yükseltilmesi gerektiğini “ÜFE yüzde 90’ın üzerindedir. Dünyada hiç bir ekonomi yoktur ki ÜFE, TÜFE’nin üzerinde olsun. Bu zaten mümkün bir şey değil mantıksal olarak. Benim malı zararına satmam gerekiyor ki TÜFE, ÜFE’nin altında olsun. Hangi üretici bugün zararına iş yapar? Bugün Türkiye’de temel problem tüketicinin tüketim kabiliyetinin düşmesidir. ‘Tüketim çılgınlığı’ kavramı vardır. Ben hep merak ederim bu çılgınlar kimler? Kimsenin çılgınca tükettiği yok. İnsanların tüketme isteğinde artış var desek kabul ediyorum. Tüketmeyi isteyen insanlarız ama tüketen insanlar değiliz. Ürünlerin fiyatlarını aşağıya çekemeyeceğime göre bireyin alım gücünü yükseltebilirim” diye belirtti.
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