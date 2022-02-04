https://tr.sputniknews.com/20220204/bursada-kullanilmis-giysi-ve-ayakkabi-kumbarasinda-sikisan-kisi-hayatini-kaybetti-1053453869.html

Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasının kapağına sıkışan kişi hayatını kaybetti. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T01:53+0300

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türkiye

bursa

giysi kumbarası

ölüm

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Demirtaş Barbaros Mahallesi 468. Sokak'taki bir kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasından malzeme almaya çalışan Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov (30), kumbaranın kapağında sıkıştı.Vücudunun bir kısmı kumbara içinde olan Tamazov'u gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Tamazov'un hayatını kaybettiğini belirledi.Tamazov'un cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından bulunduğu yerden kurtarılarak Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu arada Tamazov'un, hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

türkiye

bursa

giysi kumbarası

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bursa, giysi kumbarası, ölüm