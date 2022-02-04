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https://tr.sputniknews.com/20220204/buyukcekmecedeki-sir-kazinin-arkasindan-6-kisilik-sebeke-cikti-iki-polis-tutuklandi-1053459997.html
Büyükçekmece’deki 'sır kazının' arkasından 6 kişilik şebeke çıktı: İki polis tutuklandı
Büyükçekmece’deki 'sır kazının' arkasından 6 kişilik şebeke çıktı: İki polis tutuklandı
Büyükçekmece’deki 3 gündür süren kazının kayıp Murat Kartal’ın cesedine ulaşmak için yapıldığı anlaşılırken, Kartal’ın 2 polisin de dahil olduğu 6 kişilik... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T10:26+0300
2022-02-04T10:26+0300
türkiye
büyükçekmece
kazı
cinayet
polis
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5 yıllık hapis cezasının ardından geçen yıl cezaevinden çıkan Murat Kartal’dan (39) haber alamayan annesi, savcılığa kayıp başvurusunda bulundu. Başlatılan çalışmalarda, Murat Kartal’ın telefonunun en son Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi’nde sinyal verdiği belirlendi. HTS kayıtlarında yapılan incelemelerde Kartal ile en son Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 2 polis memurunun telefonla konuştuğu tespit edildi. Bilgilerine başvurulan 2 polis ile irtibatlı oldukları belirlenen üçüncü bir kişi gözaltına alındı. Açığa alınarak sorgulanan memurlar, Kartal’ın kaybolmasında bilgileri olmadığını ifade ederken, üçüncü kişi ise itirafçı oldu. İtirafçı, ifadesinde 2 polis memurunun “hakkında aranma kararı var” diyerek “sahte gözaltı” oyunuyla Murat Kartal’ı gözaltına aldığını ve hasımları olan aile bireylerine teslim ettiğini söyledi. İtirafçı, uyuşturucu kaçakçısı olduğu bilinen hasım ailenin de Kartal’ı Pınartepe Mahallesi’nde işkenceyle sorgulayıp ardından öldürerek gömdüğünü ifade etti. Bunun üzerine bölgede kazı ve arama çalışmaları başlatıldı.Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, Kartal’ın, 23 Aralık 2015’te aralarında çıkan kiracı - mal sahibi kavgasında Baybaşin olan soyadını sonradan Fırat olarak değiştiren Edip Fırat’ı İçerenköy’de silahla öldürmekten hapis yattığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında polis memurları Erdem Öntürk ile Fatih Erkut’la birlikte, Yavuz Yavuztürk, Mehmet Emin Baybaşin, Habip Baybaşin, Faysal Gezen, Hasan Alagündüz tutuklanırken, eski DSP milletvekili A.T. ile T.C. adli kontrolle serbest bırakıldı.Büyükçekmece’de Murat Kartal’ın öldürülüp cesedinin gömüldüğü arazide arama çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri, arazinin çevresini şeritle kapatırken, farklı noktalarda yeniden kazı çalışmaları başladı.
türkiye
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büyükçekmece, kazı, cinayet, polis

Büyükçekmece’deki 'sır kazının' arkasından 6 kişilik şebeke çıktı: İki polis tutuklandı

10:26 04.02.2022
© İHABüyükçekmece'de boş alanda kazı
Büyükçekmece'de boş alanda kazı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© İHA
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Büyükçekmece’deki 3 gündür süren kazının kayıp Murat Kartal’ın cesedine ulaşmak için yapıldığı anlaşılırken, Kartal’ın 2 polisin de dahil olduğu 6 kişilik şebekenin “sahte gözaltı” oyunuyla öldürülüp gömüldüğü öğrenildi.
5 yıllık hapis cezasının ardından geçen yıl cezaevinden çıkan Murat Kartal’dan (39) haber alamayan annesi, savcılığa kayıp başvurusunda bulundu. Başlatılan çalışmalarda, Murat Kartal’ın telefonunun en son Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi’nde sinyal verdiği belirlendi. HTS kayıtlarında yapılan incelemelerde Kartal ile en son Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 2 polis memurunun telefonla konuştuğu tespit edildi.
Bilgilerine başvurulan 2 polis ile irtibatlı oldukları belirlenen üçüncü bir kişi gözaltına alındı. Açığa alınarak sorgulanan memurlar, Kartal’ın kaybolmasında bilgileri olmadığını ifade ederken, üçüncü kişi ise itirafçı oldu.
İtirafçı, ifadesinde 2 polis memurunun “hakkında aranma kararı var” diyerek “sahte gözaltı” oyunuyla Murat Kartal’ı gözaltına aldığını ve hasımları olan aile bireylerine teslim ettiğini söyledi. İtirafçı, uyuşturucu kaçakçısı olduğu bilinen hasım ailenin de Kartal’ı Pınartepe Mahallesi’nde işkenceyle sorgulayıp ardından öldürerek gömdüğünü ifade etti. Bunun üzerine bölgede kazı ve arama çalışmaları başlatıldı.
Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, Kartal’ın, 23 Aralık 2015’te aralarında çıkan kiracı - mal sahibi kavgasında Baybaşin olan soyadını sonradan Fırat olarak değiştiren Edip Fırat’ı İçerenköy’de silahla öldürmekten hapis yattığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında polis memurları Erdem Öntürk ile Fatih Erkut’la birlikte, Yavuz Yavuztürk, Mehmet Emin Baybaşin, Habip Baybaşin, Faysal Gezen, Hasan Alagündüz tutuklanırken, eski DSP milletvekili A.T. ile T.C. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Büyükçekmece’de Murat Kartal’ın öldürülüp cesedinin gömüldüğü arazide arama çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri, arazinin çevresini şeritle kapatırken, farklı noktalarda yeniden kazı çalışmaları başladı.
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