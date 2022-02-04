CIA için hazırlanan raporda ‘Havana sendromuna’ açıklık getirildi

Uzmanların vargılarını özetleyen belge, ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nın web sayfasında yayınlandı.Belge metninde, “Elektromanyetik dalgaların, özellikle radyo aralığındaki titreşen enerjisi, temel karakteristikleri oldukça ikna edici biçimde açıklıyor, gerçi verilerde boşluklar da var” ifadesi yer alıyor.Raporda sunulan başka versiyon, ultrasonun etkiyle ilgili. Ancak uzmanlar, bunun sadece 'ultrason kaynağının hedefe yakın olması halinde' mümkün olduğunu kaydediyor.Uzmanlar, ABD’li memurlara karşı kullanılan bu enerjinin arkasında belirli kişilerin olup olmadığı sorusunun cevabını aramadı. Raporda, “Bunun arkasında yabancı bir aktörün olup olmadığı da incelenmedi” dendi.CIA için bu raporu hazırlayan grubun içinde sağlık uzmanları, bilim insanları ve mühendisler yer aldı. Ülke yönetimi bu uzmanlara, ‘Havana sendromu’ ile ilgili olaylar hakkında bilgiler içeren gizli belgelere erişim verdi.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için ‘Havana sendromunun’ sebeplerine ilişkin rapor hazırlayan uzman grubu, bu fenomen için olası bir açıklamanın “elektromanyetik dalgaların titreşen enerjisinin” etkisi olabileceği sonucuna vardı.
Uzmanların vargılarını özetleyen belge, ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nın web sayfasında yayınlandı.
Belge metninde, “Elektromanyetik dalgaların, özellikle radyo aralığındaki titreşen enerjisi, temel karakteristikleri oldukça ikna edici biçimde açıklıyor, gerçi verilerde boşluklar da var” ifadesi yer alıyor.
Raporda sunulan başka versiyon, ultrasonun etkiyle ilgili. Ancak uzmanlar, bunun sadece 'ultrason kaynağının hedefe yakın olması halinde' mümkün olduğunu kaydediyor.
Uzmanlar, ABD’li memurlara karşı kullanılan bu enerjinin arkasında belirli kişilerin olup olmadığı sorusunun cevabını aramadı. Raporda, “Bunun arkasında yabancı bir aktörün olup olmadığı da incelenmedi” dendi.
CIA için bu raporu hazırlayan grubun içinde sağlık uzmanları, bilim insanları ve mühendisler yer aldı. Ülke yönetimi bu uzmanlara, ‘Havana sendromu’ ile ilgili olaylar hakkında bilgiler içeren gizli belgelere erişim verdi.