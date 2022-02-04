https://tr.sputniknews.com/20220204/cocuklari-icin-arsa-yerine-oyuncak-arabalara-yatirim-yapiyor-10-yil-sonra-milyonlarca-lira-edecek-1053475001.html

Çocukları için arsa yerine oyuncak arabalara yatırım yapıyor: '10 yıl sonra milyonlarca lira edecek'

Çocukları için arsa yerine oyuncak arabalara yatırım yapıyor: '10 yıl sonra milyonlarca lira edecek'

Oyuncak araba koleksiyoncusu Volkan Özvatan, çocuklarına yatırım olarak arsa ve ev yerine model araçlar alıyor. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T15:38+0300

2022-02-04T15:38+0300

2022-02-04T16:05+0300

oyuncak

araba

yaşam

koleksiyon

yatırım

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Mühendis olarak bir firmada çalışan Volkan Özvatan, 5 yıl önce çocuğunun doğum gününde ona oyuncak araç alınca, oyuncak araç koleksiyonu yapmaya başladı. Bu iş hobiye dönüşünce, Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden otomobillerin modellerinin birebir aynısının 64'te bir oranında küçük olan oyuncak araçları topladı.Bu oyuncak otomobiller oyuncak firmaları tarafından lisanslı olarak sınırlı sayıda üretilip hemen tükeniyor. Bu araçları alabilenler koleksiyonuna katıyor. Özvatan da bu zamana kadar farklı marka araçların farklı modellerinin 64'te bir oranında küçük versiyonu olan oyuncak araçlarından bin 500 adet toplamayı başardı.Bu araçlar sınırlı sayıda üretildiği için nadir bulunuyor ve yıllar geçtikçe değerine değer katıyor.Mühendis de hem hobi olarak bu araçları biriktiriyor, hem de ileride çocukları için kârlı bir yatırım yapıyor. Şu an 150 bin lira olan koleksiyonun 10 yıl sonra milyonlarca lirayı bulması bekleniyor.Topladığı oyuncak araçlarına gözü gibi bakan ve onları özel kutularında saklayan koleksiyoner, isteyenlere araçlarını sergileyerek gösteriyor. Bu işe çocuğunun doğum gününde ona oyuncak almakla başladığını ifade eden Volkan Özvatan, şunları söyledi:Babasının kendisi için yaptığı koleksiyondan mutlu olduğunu belirten Ayaz Efe Özvatan, "Bu araçları babam benim için biriktiriyor. İleride bunların hepsi benim olacak, ben tüm araçları çok beğeniyorum" şeklinde konuştu.

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oyuncak, araba, koleksiyon, yatırım