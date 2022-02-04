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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: Paşinyan mart ayında Türkiye'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: Paşinyan mart ayında Türkiye'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, katıldığı canlı yayında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın mart ayında Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T23:14+0300
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türkiye
fuat oktay
ermenistan
nikol paşinyan
türkiye
ziyaret
normalleşme
yunanistan
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı A Haber canlı yayınında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın mart ayında Türkiye'ye geleceği bilgisini paylaştı.Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Atatürk Antına saldırıKış Kartalı harekatıUkrayna krizi'Yunanistan, Avrupa'nın şımarık çocuğu'Ermenistan ile normalleşme süreciİstanbul'da kar fırtınası
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fuat oktay, ermenistan, nikol paşinyan, türkiye, ziyaret, normalleşme, yunanistan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: Paşinyan mart ayında Türkiye'de

23:14 04.02.2022
© AA / Aytaç Ünal Fuat Oktay
Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA / Aytaç Ünal
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, katıldığı canlı yayında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın mart ayında Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geleceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı A Haber canlı yayınında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın mart ayında Türkiye'ye geleceği bilgisini paylaştı.
Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Atatürk Antına saldırı

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara bakarsanız bunun arkasındaki provokatif yapıların kimler olduğunu görürsünüz. Ama şunu unutmasınlar eski Türkiye yok artık. Arzu ettikleri sonucu alamayacakları provokatif eylemlerdir bunlar. Türkiye vesayet odaklarının at koşturacağı bir ülke değil. Muhalefet vesayete umut bağlamak yerine proje üretsin.

Kış Kartalı harekatı

Son derece etkili bir operasyon oldu, devamı gelecek. Terörü kaynağında kurutmak ve yerinde yok etme amacımız var. Yerinde dediğimiz şey gelip bizi vurmalarını beklemek değil. Tamamen taarruz ederek sınır ötesinde yok etme arzumuz var.

Ukrayna krizi

Ukrayna ziyareti son derece başarılı geçti. Rusya ile de çok kapsamlı bir görüşme olacak. Türkiye dünyanın saygı duyduğu, bölgede ve dünyada ağırlığı olan bir lidere sahip. Görüşmeler Türkiye'de devam edebilir. Ukrayna bunu kabul etti, Rusya tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Liderler seviyesinde bir görüşme için Cumhurbaşkanımız arabuluculuk boyutunda en uygun isimlerden birisi. Ukrayna ziyarette bunu kabul ettiğini, bu görüşmenin Türkiye'de yapılabileceğini açıkça ifade etti. Arzu ederiz ki Rusya da kabul eder bir araya gelmeyi.
Bölgede tırmanan bir krizin aslında sonuçta zarar vereceği yapı sadece iki taraf olmayacaktır, Karadeniz özelinde Türkiye de dahil, bölgenin, Avrupa'nın tamamını etkileyecektir. Birçok alanda iş birliğimizin olduğu iki dost ülkenin kendi aralarındaki sorunu yine barışçıl yollardan çözmesini arzu ederiz.

'Yunanistan, Avrupa'nın şımarık çocuğu'

Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğu. Böyle giderse bunun faturasını ödemeye devam edecektir. Barış içerisinde yaşayan iki komşunun üreteceği katma değer her iki ülkenin kendi vatandaşları açısından çok ciddi bir refah üretecektir. Ama ne yazık ki bu refah başkalarının işine gelmiyor. Göç konusunda en büyük faturayı biz ödedik. İlk andan itibaren kapılarımızı açtık. Şu an itibarıyla 3.8 milyona yakın Suriyeli var. 19 kişinin donarak öldürüldüğü birçok vakayı yaşıyoruz. Botlarla farklı adalara gidenlerin botların şişlenerek, iğnelenerek batırıldığı cinayetleri görüyoruz. Biz dünyada en çok dış temsilciliği olan 5. ülkeyiz. Bütün buralarda anlatmaya çalışıyoruz ama görmüyor, görmek istemiyorlar, Türkiye'ye insan hakları dersi vermek istiyorlar.
Bölgede Türkiye'nin içerisinde olmadığı hiçbir projenin, senaryonun Türkiye'ye rağmen hayata geçirilmesi mümkün değildir. Türkiye'nin son zamanlarda bölgede son derece yapıcı ilişkileri var; buna BAE de İsrail de dahildir. Yunanistan'a önerimiz şudur: Sakin ol, başkalarının dolduruşuna gelme, bunun faturasını Yunan halkı öder. Yunanistan'a önerimiz şudur: Sakin ol, başkalarının dolduruşuna gelme, bunun faturasını Yunan halkı öder. Oldubittiye getirerek, zamana yayarak kazanacağını düşünüyorsa Yunanistan, kazanamayacağını görecektir.

Ermenistan ile normalleşme süreci

Ermenistan'a Karabağ üzerinden çözümsüzlüğü dayattılar. Karabağ'da işgalin bitmesi bölgede barışın anahtarı oldu. Karşılıklı özel temsilciler atandı, olumlu mesajlar karşılıklı verildi. Arzu ederiz ki bu süreç hızlanır. Ermenistan'la ümit ediyorum ki çok kısa sürede yol alırız, o koridorlar açılır, o koridorlardan da bambaşka bir pencere açılacaktır. Ermenistan Başbakanı Antalya Diplomasi Forumu'na gelecek.

İstanbul'da kar fırtınası

Sorun bizim yıllardır beklediğimiz bir bereket; kar, yağış bekliyoruz, çok mutluyuz. Bu yağışın ne tür sıkıntıları getireceğini bilmek durumundasınız o şehrin belediye başkanı olduğunuzu ifade ediyorsanız. Olabilecek en ufak aksaklığı önceden planlamak ve hazırlık yapmak durumundasınız. Kimse balığı sorgulamıyor. Randevu verebilirsin. Ama herhangi bir şey olduğu zaman bizim randevularımız iptaldir."
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