ÇYDD, Atatürk heykeline yapılan saldırıyı kınadı: En ağır cezayı almaları konusunda takipçi olacağız

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Samsun İlkadım'daki Atatürk heykeline yönelik saldırıyla ilgili bir açıklama yayınladı. "Samsun'dan doğan direniş ve bağımsızlık güneşinin altında aydınlanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan ÇYDD'nin açıklaması şu şekilde:"Milli Mücadelemizi ve ulu önderimizi temsil eden anıta yapılan saldırı, ülkenin ulusal bağımsızlık ruhuna yapılmış bir saldırıdır. Samsun'dan doğan direniş ve bağımsızlık güneşinin altında aydınlanmaya devam edeceğiz. Varlığımız boyunca koruyacağımız ve yaşatacağımız ulusal bağımsızlık ruhumuz, bu çirkin saldırıları yok edecek ve güçlenerek büyüyecektir. Laik ve demokratik Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü hedef alan bu alçak eylemler karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz ve bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişilerin işledikleri suçun karşılığı olan en ağır cezayı almaları konusunda takipçi olacağız."
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Samsun'da Atatürk heykeline düzenlenen saldırıyı kınadıklarını ve "Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişilerin işledikleri suçun karşılığı olan en ağır cezayı almaları konusunda takipçi olacağız" açıklamasında bulundu.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Samsun İlkadım'daki Atatürk heykeline yönelik saldırıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
"Samsun'dan doğan direniş ve bağımsızlık güneşinin altında aydınlanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan ÇYDD'nin açıklaması şu şekilde:
"Milli Mücadelemizi ve ulu önderimizi temsil eden anıta yapılan saldırı, ülkenin ulusal bağımsızlık ruhuna yapılmış bir saldırıdır. Samsun'dan doğan direniş ve bağımsızlık güneşinin altında aydınlanmaya devam edeceğiz. Varlığımız boyunca koruyacağımız ve yaşatacağımız ulusal bağımsızlık ruhumuz, bu çirkin saldırıları yok edecek ve güçlenerek büyüyecektir.
Laik ve demokratik Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü hedef alan bu alçak eylemler karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz ve bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişilerin işledikleri suçun karşılığı olan en ağır cezayı almaları konusunda takipçi olacağız."
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'un simgesi haline gelmiş Atatürk Onur Anıtı'na yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. pic.twitter.com/syjurCcHFB