https://tr.sputniknews.com/20220204/cydd-ataturk-heykeline-yapilan-saldiriyi-kinadi-en-agir-cezayi-almalari-konusunda-takipci-olacagiz-1053471247.html

ÇYDD, Atatürk heykeline yapılan saldırıyı kınadı: En ağır cezayı almaları konusunda takipçi olacağız

ÇYDD, Atatürk heykeline yapılan saldırıyı kınadı: En ağır cezayı almaları konusunda takipçi olacağız

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Samsun'da Atatürk heykeline düzenlenen saldırıyı kınadıklarını ve "Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişilerin... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T14:14+0300

2022-02-04T14:14+0300

2022-02-04T14:14+0300

türkiye

çağdaş yaşamı destekleme derneği (çydd)

samsun

ilkadım

ilkadım ilçesi

mustafa kemal atatürk

atatürk büstü

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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Samsun İlkadım'daki Atatürk heykeline yönelik saldırıyla ilgili bir açıklama yayınladı. "Samsun'dan doğan direniş ve bağımsızlık güneşinin altında aydınlanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan ÇYDD'nin açıklaması şu şekilde:"Milli Mücadelemizi ve ulu önderimizi temsil eden anıta yapılan saldırı, ülkenin ulusal bağımsızlık ruhuna yapılmış bir saldırıdır. Samsun'dan doğan direniş ve bağımsızlık güneşinin altında aydınlanmaya devam edeceğiz. Varlığımız boyunca koruyacağımız ve yaşatacağımız ulusal bağımsızlık ruhumuz, bu çirkin saldırıları yok edecek ve güçlenerek büyüyecektir. Laik ve demokratik Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü hedef alan bu alçak eylemler karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz ve bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişilerin işledikleri suçun karşılığı olan en ağır cezayı almaları konusunda takipçi olacağız."

türkiye

samsun

ilkadım

ilkadım ilçesi

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çağdaş yaşamı destekleme derneği (çydd), samsun, ilkadım, ilkadım ilçesi, mustafa kemal atatürk, atatürk büstü