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https://tr.sputniknews.com/20220204/cydd-ataturk-heykeline-yapilan-saldiriyi-kinadi-en-agir-cezayi-almalari-konusunda-takipci-olacagiz-1053471247.html
ÇYDD, Atatürk heykeline yapılan saldırıyı kınadı: En ağır cezayı almaları konusunda takipçi olacağız
ÇYDD, Atatürk heykeline yapılan saldırıyı kınadı: En ağır cezayı almaları konusunda takipçi olacağız
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Samsun'da Atatürk heykeline düzenlenen saldırıyı kınadıklarını ve "Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişilerin... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T14:14+0300
2022-02-04T14:14+0300
türkiye
çağdaş yaşamı destekleme derneği (çydd)
samsun
ilkadım
ilkadım ilçesi
mustafa kemal atatürk
atatürk büstü
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Samsun İlkadım'daki Atatürk heykeline yönelik saldırıyla ilgili bir açıklama yayınladı. "Samsun'dan doğan direniş ve bağımsızlık güneşinin altında aydınlanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan ÇYDD'nin açıklaması şu şekilde:"Milli Mücadelemizi ve ulu önderimizi temsil eden anıta yapılan saldırı, ülkenin ulusal bağımsızlık ruhuna yapılmış bir saldırıdır. Samsun'dan doğan direniş ve bağımsızlık güneşinin altında aydınlanmaya devam edeceğiz. Varlığımız boyunca koruyacağımız ve yaşatacağımız ulusal bağımsızlık ruhumuz, bu çirkin saldırıları yok edecek ve güçlenerek büyüyecektir. Laik ve demokratik Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü hedef alan bu alçak eylemler karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz ve bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişilerin işledikleri suçun karşılığı olan en ağır cezayı almaları konusunda takipçi olacağız."
türkiye
samsun
ilkadım
ilkadım ilçesi
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çağdaş yaşamı destekleme derneği (çydd), samsun, ilkadım, ilkadım ilçesi, mustafa kemal atatürk, atatürk büstü

ÇYDD, Atatürk heykeline yapılan saldırıyı kınadı: En ağır cezayı almaları konusunda takipçi olacağız

14:14 04.02.2022
© FotoğrafAtatürk anıtını halat bağlayıp yıkmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı
Atatürk anıtını halat bağlayıp yıkmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Samsun'da Atatürk heykeline düzenlenen saldırıyı kınadıklarını ve "Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişilerin işledikleri suçun karşılığı olan en ağır cezayı almaları konusunda takipçi olacağız" açıklamasında bulundu.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Samsun İlkadım'daki Atatürk heykeline yönelik saldırıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
"Samsun'dan doğan direniş ve bağımsızlık güneşinin altında aydınlanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan ÇYDD'nin açıklaması şu şekilde:
"Milli Mücadelemizi ve ulu önderimizi temsil eden anıta yapılan saldırı, ülkenin ulusal bağımsızlık ruhuna yapılmış bir saldırıdır. Samsun'dan doğan direniş ve bağımsızlık güneşinin altında aydınlanmaya devam edeceğiz. Varlığımız boyunca koruyacağımız ve yaşatacağımız ulusal bağımsızlık ruhumuz, bu çirkin saldırıları yok edecek ve güçlenerek büyüyecektir.
Laik ve demokratik Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü hedef alan bu alçak eylemler karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz ve bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişilerin işledikleri suçun karşılığı olan en ağır cezayı almaları konusunda takipçi olacağız."
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