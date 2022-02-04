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https://tr.sputniknews.com/20220204/deutsche-wellenin-moskova-burosu-faaliyetlerini-durdurdu-1053491491.html
Deutsche Welle'nin Moskova bürosu faaliyetlerini durdurdu
Deutsche Welle'nin Moskova bürosu faaliyetlerini durdurdu
Alman kamu yayın kurumu Deutsche Welle'nin (DW) Moskova bürosunun 4 Şubat itibariyle yayın faaliyetlerini durdurduğu açıklandı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T23:42+0300
2022-02-04T23:42+0300
dünya
deutsche welle
rusya
rt deutsch
yasak
almanya
kapatma kararı
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Deutsche Welle'nin (DW) Moskova bürosundan yapılan açıklamada, Rus makamlarının talebi üzerine 4 Şubat'tan itibaren yayın faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.Almanya'da çalışan DW Rusya servisinden İrina Filatova, ajansın İngilizce servisine, 'Moskova'nın kararının tüm editör kadrosunu şok ettiğini, gazetecilerin Almanya'da RT DE’ye getirilen yayın yasağına yanıt beklediklerini, ancak bu kadar sert olacağını, Moskova'daki büronun kapatılacağını ve tüm çalışanlarının akreditasyonlarının iptal edileceğini beklemediklerini' söyledi.DW Direktörü Peter Limburg ise, mahkemeye başvurarak Rus makamlarının kararlarına itiraz edeceklerini kaydetti.Moskova’dan Berlin'e uzlaşma şartıÖte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Berlin'in gerilimi azaltma iradesini göstermesi halinde, Moskova'nın Rus ve Alman yayın kuruluşlarının çalışma ve yayın izinlerine ilişkin durumu normalleştirmeye hazır olduğunu belirtti.Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, "Dün bana durumun ne yönde gelişeceği ve bundan sonraki adımların ne olacağı soruldu. Almanya’nın eylemlerine bağlı olarak hareket edeceğiz. Almanya gerilimi tırmandırırsa, biz de buna göre yanıt vereceğiz. Almanya durumu normalleştirme yoluna giderse, biz de durumu normalleştirmeye hazırız" dedi.Sözcü ayrıca, Dışişleri Bakanlığı’nın DW yetklilerini, Moskova bürosunun 4 Şubat'tan itibaren kapatıldığı, çalışanlarının gün sonuna kadar akreditasyonlarını teslim etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirildiğini dile getirdi.Letonya’dan DW'ye ofisini Moskova'dan Riga'ya taşıması teklifiLetonya Adalet Bakanı Janis Bordans, DW yetkililerine Rusya'nın kapatma kararını iptal etmemesi halinde Moskova bürosunu Riga'ya taşımalarını önerdi.Bordans, Riga'nın gelişmiş bir enformasyon teknolojisi altyapısına sahip ve Moskova'ya yakın bir kent olduğunu ifade ederek, DW’nin buradan Rusya, Belarus ve bölge ile ilgili haberleri aktarmayı sürdürebileceğini vurguladı.Letonyalı bakan, Riga'da DW bürosunun açılmasının sadece kuruluşun kendisi için değil, aynı zamanda Letonya için de faydalı olacağını, ülkenin bir turizm destinasyonu olarak tanıtımına katkı sağlayacağını kaydetti.Daha önce Alman medya düzenleyicisi Medienanstalten'ın denetim komisyonu, Russia Today Almanca (RT DE) televizyon kanalının, izinsiz program yayınladığı ve yayın için izin başvurusunda bulunmadığı gerekçesiyle 1 Şubat’tan itibaren bu programın uydu, internet ve mobil platformlar üzerinden Almanya’da dağıtımını yasaklamıştı.Bunun üzerinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Alman kamu yayıncısı DW'nin, uydu üstünden yaptığı yayınlar dahil, Rusya topraklarında gerçekleştirdiği tüm yayınlara son verme kararı alındığını ve kanalın Rusya ofisindeki tüm personelin akreditasyonlarının iptal edileceğini belirtmişti.Açıklamada ayrıca, DW'nin Rusya’da yabancı ajan olarak tanınmasının değerlendirilmesi sürecinin başlatılacağına da vurgu yapılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220203/rusya-rtnin-almanyada-yasaklanmasi-ardindan-deutsche-wellenin-ulkedeki-yayinlarina-son-verecek--1053435570.html
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deutsche welle, rusya, rt deutsch, yasak, almanya, kapatma kararı

Deutsche Welle'nin Moskova bürosu faaliyetlerini durdurdu

23:42 04.02.2022
© REUTERS / Annegret HilseDeutsche Welle (DW)
Deutsche Welle (DW) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Annegret Hilse
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Alman kamu yayın kurumu Deutsche Welle'nin (DW) Moskova bürosunun 4 Şubat itibariyle yayın faaliyetlerini durdurduğu açıklandı.
Deutsche Welle'nin (DW) Moskova bürosundan yapılan açıklamada, Rus makamlarının talebi üzerine 4 Şubat'tan itibaren yayın faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.
Almanya'da çalışan DW Rusya servisinden İrina Filatova, ajansın İngilizce servisine, 'Moskova'nın kararının tüm editör kadrosunu şok ettiğini, gazetecilerin Almanya'da RT DE’ye getirilen yayın yasağına yanıt beklediklerini, ancak bu kadar sert olacağını, Moskova'daki büronun kapatılacağını ve tüm çalışanlarının akreditasyonlarının iptal edileceğini beklemediklerini' söyledi.
DW Direktörü Peter Limburg ise, mahkemeye başvurarak Rus makamlarının kararlarına itiraz edeceklerini kaydetti.

Moskova’dan Berlin'e uzlaşma şartı

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Berlin'in gerilimi azaltma iradesini göstermesi halinde, Moskova'nın Rus ve Alman yayın kuruluşlarının çalışma ve yayın izinlerine ilişkin durumu normalleştirmeye hazır olduğunu belirtti.
Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, "Dün bana durumun ne yönde gelişeceği ve bundan sonraki adımların ne olacağı soruldu. Almanya’nın eylemlerine bağlı olarak hareket edeceğiz. Almanya gerilimi tırmandırırsa, biz de buna göre yanıt vereceğiz. Almanya durumu normalleştirme yoluna giderse, biz de durumu normalleştirmeye hazırız" dedi.
Sözcü ayrıca, Dışişleri Bakanlığı’nın DW yetklilerini, Moskova bürosunun 4 Şubat'tan itibaren kapatıldığı, çalışanlarının gün sonuna kadar akreditasyonlarını teslim etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirildiğini dile getirdi.

Letonya’dan DW'ye ofisini Moskova'dan Riga'ya taşıması teklifi

Letonya Adalet Bakanı Janis Bordans, DW yetkililerine Rusya'nın kapatma kararını iptal etmemesi halinde Moskova bürosunu Riga'ya taşımalarını önerdi.
Bordans, Riga'nın gelişmiş bir enformasyon teknolojisi altyapısına sahip ve Moskova'ya yakın bir kent olduğunu ifade ederek, DW’nin buradan Rusya, Belarus ve bölge ile ilgili haberleri aktarmayı sürdürebileceğini vurguladı.
Letonyalı bakan, Riga'da DW bürosunun açılmasının sadece kuruluşun kendisi için değil, aynı zamanda Letonya için de faydalı olacağını, ülkenin bir turizm destinasyonu olarak tanıtımına katkı sağlayacağını kaydetti.
Daha önce Alman medya düzenleyicisi Medienanstalten'ın denetim komisyonu, Russia Today Almanca (RT DE) televizyon kanalının, izinsiz program yayınladığı ve yayın için izin başvurusunda bulunmadığı gerekçesiyle 1 Şubat’tan itibaren bu programın uydu, internet ve mobil platformlar üzerinden Almanya’da dağıtımını yasaklamıştı.
Bunun üzerinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Alman kamu yayıncısı DW'nin, uydu üstünden yaptığı yayınlar dahil, Rusya topraklarında gerçekleştirdiği tüm yayınlara son verme kararı alındığını ve kanalın Rusya ofisindeki tüm personelin akreditasyonlarının iptal edileceğini belirtmişti.
Açıklamada ayrıca, DW'nin Rusya’da yabancı ajan olarak tanınmasının değerlendirilmesi sürecinin başlatılacağına da vurgu yapılmıştı.
RT televizyonu, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
RT’nin Almanya’da yasaklanmasının ardından: Rusya, Deutsche Welle’nin yayınlarına son verecek
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